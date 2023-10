Cuộc chiến tổng lực tại Gaza; Hamas, Hezbollah sử dụng tên lửa đạn đạo

Theo thông tin được tờ CNN đăng tải, dưới sự yểm trợ hỏa lực của không quân và thiết giáp, quân đội Israel đang chuẩn bị tiến vào Dải Gaza để đấu súng với lực lượng vũ trang Hamas. Israel cho biết, lực lượng biệt kích mặt đất của họ đã xâm nhập vào Dải Gaza nhằm thu thập thông tin "có thể giúp tìm kiếm những người mất tích". Đồng thời Israel cho biết, lực lượng mặt đất chưa tiến sâu vào khu vực, mà chỉ bao vây, chốt chặn và sẵn sàng cho một “chiến dịch tấn công chung”. Mặc dù Quân đội Israel có lực lượng vượt trội, nhưng rõ ràng họ không hề chủ quan, khi chưa thể nắm chắc tình hình. Rõ ràng là họ đang tiến hành các hoạt động thử nghiệm trên mặt đất và có thể chuẩn bị cho chiến dịch mặt đất quy mô lớn tiếp theo. Vào thời điểm quan trọng đối với sự “sống còn” của Dải Gaza, Hamas đã phát động một cuộc phản công liều lĩnh chống lại Israel và lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công quân đội Israel. Tên lửa được Hamas sử dụng có tên là "Seismic-2/3", có trọng lượng phóng 3 tấn, tầm bắn 150-200 km và mang đầu đạn nổ sát thương nặng 600 kg. Tên lửa Seismic-2/3 sử dụng phương pháp phóng theo quỹ đạo của một tên lửa đạn đạo điển hình. Thân tên lửa sử dụng thiết kế cánh cố định, nhằm tạo cho tên lửa sự độ ổn định khi bay. Hiện chưa có nhiều thông tin về tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa Seismic-2/3. Tên lửa đạn đạo Seismic-2/3 đã được Hamas phóng đi và mục tiêu là trụ sở Bộ Tư lệnh phương Bắc của Israel. Tuy nhiên, nó đã bị hệ thống chống tên lửa "David's Sling" của Israel đánh chặn trong chuyến bay và cuộc tấn công của Hamas kết thúc trong thất bại. David's Sling là hệ thống chống tên lửa đánh chặn tầm trung và tầm ngắn, sử dụng tên lửa đánh chặn động năng "Stoller" với tốc độ bay tối đa 7,5 Mach; tầm bắn tối đa tên lửa 300 km và tầm bắn tối thiểu 50 km. Phương pháp dẫn đường của tên lửa đánh chặn David's Sling là sử dụng hình ảnh hai màu hồng ngoại quang điện + radar sóng milimet và có khả năng đánh chặn tên lửa chiến thuật, tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu. Ngoài việc trang bị hệ thống chống tên lửa này, quân đội Israel còn được trang bị các hệ thống phòng không, chống tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa như “Arrow 2 (Mũi tên 2)”, “Arrow 3 (Mũi tên 3)”, “Barak” và "Iron Dome (Vòm sắt)"; tạo thành hệ thống đánh chặn tên lửa hoàn hảo nhất thế giới. Trước những hệ thống phòng không mạnh mẽ và hoàn thiện của Israel, không có gì đáng ngạc nhiên khi các tên lửa do Hamas phóng đi đều bị đánh chặn. Dù cuộc tấn công thất bại, nhưng hoạt động này cho thấy Hamas đã nâng cấp từ tên lửa đơn giản “ống thép biết bay” lên tên lửa đạn đạo. Một khó khăn của Israel đó là họ chỉ là một quốc gia nhỏ và hầu như không có chiều sâu chiến lược; nếu hệ thống phòng không của Israel mắc sai lầm, thì họ sẽ chịu tổn thất nặng nề. Điều này đã gây áp lực lớn cho Israel. Ngoài lực lượng Hamas, Israel phải lo đối phó với lực lượng Hezbollah; theo thông tin từ trang “Bình luân quân sự” của Nga, lực lượng Hezbollah đã tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo được cho là do Iran sản xuất, khi việc sử dụng tên lửa đánh chặn tầm xa MIM-104C/E PAC-2 từ tổ hợp Patriot PAC-2/GEM-T đã được ghi nhận trên bầu trời Israel. Loại tên lửa đánh chặn MIM-104C/E PAC-2 được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu di chuyển với tốc độ lên tới 2.200 m/s ở độ cao trong vòng 27-30 km. Tốc độ tối đa của tên lửa MIM-104C/E có thể đạt tới 5.300 km/h và có khả năng đánh chặn các mục tiêu có khả năng cơ động phức tạp. Với đặc điểm và độ cao của tên lửa, người ta tin rằng, tên lửa MIM-104C/E có thể được sử dụng để đánh chặn các tên lửa tầm siêu xa như Fajr-5 hoặc Buraq-100 do Hezbollah phát triển. Một điểm đặc biệt quan trọng là đỉnh cao của quỹ đạo bay của những tên lửa như vậy, có thể đạt tới 25 km. Trước đây, Hezbollah thực sự đã đe dọa tấn công Israel bằng tên lửa tầm xa và cho đến nay, đây là cuộc tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Israel bằng vũ khí như vậy. Hiện tại, vẫn chưa biết liệu mục tiêu có bị hệ thống phòng không Israel phá hủy hay không, tuy nhiên, Hezbollah có thể có tới 2 nghìn tên lửa như vậy trong kho vũ khí của mình, mặc dù số lượng bệ phóng rất hạn chế.

Theo thông tin được tờ CNN đăng tải, dưới sự yểm trợ hỏa lực của không quân và thiết giáp, quân đội Israel đang chuẩn bị tiến vào Dải Gaza để đấu súng với lực lượng vũ trang Hamas. Israel cho biết, lực lượng biệt kích mặt đất của họ đã xâm nhập vào Dải Gaza nhằm thu thập thông tin "có thể giúp tìm kiếm những người mất tích". Đồng thời Israel cho biết, lực lượng mặt đất chưa tiến sâu vào khu vực, mà chỉ bao vây, chốt chặn và sẵn sàng cho một “chiến dịch tấn công chung”. Mặc dù Quân đội Israel có lực lượng vượt trội, nhưng rõ ràng họ không hề chủ quan, khi chưa thể nắm chắc tình hình. Rõ ràng là họ đang tiến hành các hoạt động thử nghiệm trên mặt đất và có thể chuẩn bị cho chiến dịch mặt đất quy mô lớn tiếp theo. Vào thời điểm quan trọng đối với sự “sống còn” của Dải Gaza, Hamas đã phát động một cuộc phản công liều lĩnh chống lại Israel và lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công quân đội Israel. Tên lửa được Hamas sử dụng có tên là "Seismic-2/3", có trọng lượng phóng 3 tấn, tầm bắn 150-200 km và mang đầu đạn nổ sát thương nặng 600 kg. Tên lửa Seismic-2/3 sử dụng phương pháp phóng theo quỹ đạo của một tên lửa đạn đạo điển hình. Thân tên lửa sử dụng thiết kế cánh cố định, nhằm tạo cho tên lửa sự độ ổn định khi bay. Hiện chưa có nhiều thông tin về tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa Seismic-2/3. Tên lửa đạn đạo Seismic-2/3 đã được Hamas phóng đi và mục tiêu là trụ sở Bộ Tư lệnh phương Bắc của Israel. Tuy nhiên, nó đã bị hệ thống chống tên lửa "David's Sling" của Israel đánh chặn trong chuyến bay và cuộc tấn công của Hamas kết thúc trong thất bại. David's Sling là hệ thống chống tên lửa đánh chặn tầm trung và tầm ngắn, sử dụng tên lửa đánh chặn động năng "Stoller" với tốc độ bay tối đa 7,5 Mach; tầm bắn tối đa tên lửa 300 km và tầm bắn tối thiểu 50 km. Phương pháp dẫn đường của tên lửa đánh chặn David's Sling là sử dụng hình ảnh hai màu hồng ngoại quang điện + radar sóng milimet và có khả năng đánh chặn tên lửa chiến thuật, tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu. Ngoài việc trang bị hệ thống chống tên lửa này, quân đội Israel còn được trang bị các hệ thống phòng không, chống tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa như “Arrow 2 (Mũi tên 2)”, “Arrow 3 (Mũi tên 3)”, “Barak” và "Iron Dome (Vòm sắt)"; tạo thành hệ thống đánh chặn tên lửa hoàn hảo nhất thế giới. Trước những hệ thống phòng không mạnh mẽ và hoàn thiện của Israel, không có gì đáng ngạc nhiên khi các tên lửa do Hamas phóng đi đều bị đánh chặn. Dù cuộc tấn công thất bại, nhưng hoạt động này cho thấy Hamas đã nâng cấp từ tên lửa đơn giản “ống thép biết bay” lên tên lửa đạn đạo. Một khó khăn của Israel đó là họ chỉ là một quốc gia nhỏ và hầu như không có chiều sâu chiến lược; nếu hệ thống phòng không của Israel mắc sai lầm, thì họ sẽ chịu tổn thất nặng nề. Điều này đã gây áp lực lớn cho Israel. Ngoài lực lượng Hamas, Israel phải lo đối phó với lực lượng Hezbollah; theo thông tin từ trang “Bình luân quân sự” của Nga, lực lượng Hezbollah đã tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo được cho là do Iran sản xuất, khi việc sử dụng tên lửa đánh chặn tầm xa MIM-104C/E PAC-2 từ tổ hợp Patriot PAC-2/GEM-T đã được ghi nhận trên bầu trời Israel. Loại tên lửa đánh chặn MIM-104C/E PAC-2 được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu di chuyển với tốc độ lên tới 2.200 m/s ở độ cao trong vòng 27-30 km. Tốc độ tối đa của tên lửa MIM-104C/E có thể đạt tới 5.300 km/h và có khả năng đánh chặn các mục tiêu có khả năng cơ động phức tạp. Với đặc điểm và độ cao của tên lửa, người ta tin rằng, tên lửa MIM-104C/E có thể được sử dụng để đánh chặn các tên lửa tầm siêu xa như Fajr-5 hoặc Buraq-100 do Hezbollah phát triển. Một điểm đặc biệt quan trọng là đỉnh cao của quỹ đạo bay của những tên lửa như vậy, có thể đạt tới 25 km. Trước đây, Hezbollah thực sự đã đe dọa tấn công Israel bằng tên lửa tầm xa và cho đến nay, đây là cuộc tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Israel bằng vũ khí như vậy. Hiện tại, vẫn chưa biết liệu mục tiêu có bị hệ thống phòng không Israel phá hủy hay không, tuy nhiên, Hezbollah có thể có tới 2 nghìn tên lửa như vậy trong kho vũ khí của mình, mặc dù số lượng bệ phóng rất hạn chế.