Iran và đồng minh tổng tiến công bằng tên lửa và UAV vào Israel

Iran đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Israel vào đêm qua; theo thông tin mới nhất, được tờ Jerusalem Post của Israel đưa tin, hàng trăm máy bay không người lái tự sát đã được phóng từ Iran về phía Israel. Quân đội Israel (IDF) đã xác nhận thông tin này, đồng thời nói rõ rằng họ đang theo dõi tất cả các mục tiêu. Đài phát thanh Kan cho biết thêm, thời gian dự kiến để các máy bay không người lái tiếp cận lãnh thổ Israel là khoảng 1h30 sáng giờ GMT. Các nguồn tin cũng cho rằng, ngoài UAV tự sát, Tehran còn sử dụng tên lửa. Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin, một số lượng lớn UAV của Iran đã bay qua không phận ở miền nam Iraq, sau đó Bộ trưởng Giao thông Iraq Razzaq al-Saadawi tuyên bố, đóng cửa không phận nước này và đình chỉ tất cả các chuyến bay. Theo thông tin mới nhất, Quân đội Israel đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Người phát ngôn IDF Daniel Hagari nêu rõ rằng, lực lượng phòng không của Israel đã được chuyển lên trạng thái chiến đấu cao nhất, sẵn sàng đánh trả các mối đe dọa. Các nguồn tin cho biết, làn sóng UAV tự sát đầu tiên của Iran gần như bị bắn hạ hoàn toàn trên lãnh thổ Iraq; tuy nhiên lại có thêm các vụ phóng thêm UAV tự sát từ lãnh thổ Iran - đợt thứ hai và thứ ba. Tổng cộng có khoảng 500 chiếc UAV được phóng đi. Theo thông tin mới nhất mà kênh truyền thông Sky News Arabia có được từ một nguồn tin của cơ quan an ninh Iran cho biết, các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, được Quân đội Iran sử dụng bằng UAV Shahed 238. UAV Shahed 238, vốn nổi tiếng với khả năng mang chất nổ và thực hiện các cuộc tấn công chính xác, cho thấy mức độ quyết tâm của Tehran trong cuộc xung đột hiện nay. Những chiếc UAV này, có thể gây ra mối đe dọa đáng kể do tính năng và khả năng xâm nhập sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hãng tin ABC News của Mỹ dẫn nguồn tin từ Quân đội Mỹ cho biết, cuộc tấn công vào Israel được thực hiện bằng 400 đến 500 máy bay không người lái tự sát và tên lửa, đây là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trong lịch sử. ABC News cho biết, phần lớn cuộc tấn công dự kiến bắt nguồn từ lãnh thổ Iran, nhưng các nhóm thân Iran từ Iraq, Syria, cũng như miền nam Lebanon và các khu vực do người Houthis kiểm soát cũng sẽ tham gia cuộc tấn công vào Israel. Theo thông tin đầu tiên do Quân đội Mỹ cung cấp, Tehran bắt đầu bằng việc phóng khoảng 250 UAV tự sát tầm xa. Theo nguồn tin của ABC News, hầu hết trong số UAV trên đã bị phá hủy trên bầu trời Iraq. Kết quả là Iran buộc phải bắt đầu các đợt tấn công bổ sung. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Iran có khoảng 5 nghìn chiếc UAV tự sát trong kho vũ khí của mình. Nếu tính đến các số liệu của Mỹ đưa ra là chính xác, cho thấy thực tế là Iran chỉ sử dụng khoảng 5% số UAV tự sát của họ. Còn theo hãng tin nhà nước Iran IRNA dẫn một nguồn thông tin ở Tehran đưa tin, Quân đội Iran đã phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên về phía Israel; hành động này của Iran làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh xung đột ngày càng gia tăng giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Mohammad Reza Ashtiani, trong bài phát biểu của mình sau khi Iran phát động cuộc tấn công vào Israel, đã cảnh báo các cường quốc nước ngoài không nên tham gia vào cuộc xung đột, đặc biệt là Mỹ và Anh. Đồng thời Tehran cảnh báo, sẽ có hành động quyết đoán chống lại những kẻ cung cấp lãnh thổ hoặc không phận của họ cho các cuộc tấn công của Israel vào Iran. Những lời này gợi ý về khả năng xảy ra các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo và gia tăng hành động quân sự. Để đối phó với mối đe dọa an ninh gia tăng, Jordan đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay đến, đi và quá cảnh. Theo ông Haitham Misto, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Hàng không Dân dụng Jordan, hệ thống GPS trên lãnh thổ Jordan bị nhiễu, buộc các hãng hàng không phải sử dụng hệ thống định vị thay thế. Về phần mình, IDF xác nhận việc Iran sử dụng UAV tự sát tấn công vào lãnh thổ Israel và lưu ý rằng, tất cả các đơn vị Quân đội Israel đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Để đối phó với những thách thức này, các hệ thống phòng không của Israel đã được huy động để đánh chặn và vô hiệu hóa mối đe dọa từ trên không. Theo thông tin từ trang Avia.pro, đến 1h00 giờ Moscow (0 giờ giờ GMT), Israel và các đồng minh đã bắn hạ được khoảng 180 máy bay không người lái; một phần khác không tiếp cận được lãnh thổ Israel, có lẽ là do thiết bị tác chiến điện tử đang hoạt động tích cực. (Nguồn ảnh: ATEF SAFADI. Reuters, ABC News, Avia.pro).

Iran đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Israel vào đêm qua; theo thông tin mới nhất, được tờ Jerusalem Post của Israel đưa tin, hàng trăm máy bay không người lái tự sát đã được phóng từ Iran về phía Israel. Quân đội Israel (IDF) đã xác nhận thông tin này, đồng thời nói rõ rằng họ đang theo dõi tất cả các mục tiêu. Đài phát thanh Kan cho biết thêm, thời gian dự kiến để các máy bay không người lái tiếp cận lãnh thổ Israel là khoảng 1h30 sáng giờ GMT. Các nguồn tin cũng cho rằng, ngoài UAV tự sát, Tehran còn sử dụng tên lửa. Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin, một số lượng lớn UAV của Iran đã bay qua không phận ở miền nam Iraq, sau đó Bộ trưởng Giao thông Iraq Razzaq al-Saadawi tuyên bố, đóng cửa không phận nước này và đình chỉ tất cả các chuyến bay. Theo thông tin mới nhất, Quân đội Israel đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Người phát ngôn IDF Daniel Hagari nêu rõ rằng, lực lượng phòng không của Israel đã được chuyển lên trạng thái chiến đấu cao nhất, sẵn sàng đánh trả các mối đe dọa. Các nguồn tin cho biết, làn sóng UAV tự sát đầu tiên của Iran gần như bị bắn hạ hoàn toàn trên lãnh thổ Iraq; tuy nhiên lại có thêm các vụ phóng thêm UAV tự sát từ lãnh thổ Iran - đợt thứ hai và thứ ba. Tổng cộng có khoảng 500 chiếc UAV được phóng đi. Theo thông tin mới nhất mà kênh truyền thông Sky News Arabia có được từ một nguồn tin của cơ quan an ninh Iran cho biết, các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, được Quân đội Iran sử dụng bằng UAV Shahed 238. UAV Shahed 238, vốn nổi tiếng với khả năng mang chất nổ và thực hiện các cuộc tấn công chính xác, cho thấy mức độ quyết tâm của Tehran trong cuộc xung đột hiện nay. Những chiếc UAV này, có thể gây ra mối đe dọa đáng kể do tính năng và khả năng xâm nhập sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hãng tin ABC News của Mỹ dẫn nguồn tin từ Quân đội Mỹ cho biết, cuộc tấn công vào Israel được thực hiện bằng 400 đến 500 máy bay không người lái tự sát và tên lửa, đây là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trong lịch sử. ABC News cho biết, phần lớn cuộc tấn công dự kiến bắt nguồn từ lãnh thổ Iran, nhưng các nhóm thân Iran từ Iraq, Syria, cũng như miền nam Lebanon và các khu vực do người Houthis kiểm soát cũng sẽ tham gia cuộc tấn công vào Israel. Theo thông tin đầu tiên do Quân đội Mỹ cung cấp, Tehran bắt đầu bằng việc phóng khoảng 250 UAV tự sát tầm xa. Theo nguồn tin của ABC News, hầu hết trong số UAV trên đã bị phá hủy trên bầu trời Iraq. Kết quả là Iran buộc phải bắt đầu các đợt tấn công bổ sung. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Iran có khoảng 5 nghìn chiếc UAV tự sát trong kho vũ khí của mình. Nếu tính đến các số liệu của Mỹ đưa ra là chính xác, cho thấy thực tế là Iran chỉ sử dụng khoảng 5% số UAV tự sát của họ. Còn theo hãng tin nhà nước Iran IRNA dẫn một nguồn thông tin ở Tehran đưa tin, Quân đội Iran đã phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên về phía Israel; hành động này của Iran làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh xung đột ngày càng gia tăng giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Mohammad Reza Ashtiani, trong bài phát biểu của mình sau khi Iran phát động cuộc tấn công vào Israel, đã cảnh báo các cường quốc nước ngoài không nên tham gia vào cuộc xung đột, đặc biệt là Mỹ và Anh. Đồng thời Tehran cảnh báo, sẽ có hành động quyết đoán chống lại những kẻ cung cấp lãnh thổ hoặc không phận của họ cho các cuộc tấn công của Israel vào Iran. Những lời này gợi ý về khả năng xảy ra các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo và gia tăng hành động quân sự. Để đối phó với mối đe dọa an ninh gia tăng, Jordan đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay đến, đi và quá cảnh. Theo ông Haitham Misto, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Hàng không Dân dụng Jordan, hệ thống GPS trên lãnh thổ Jordan bị nhiễu, buộc các hãng hàng không phải sử dụng hệ thống định vị thay thế. Về phần mình, IDF xác nhận việc Iran sử dụng UAV tự sát tấn công vào lãnh thổ Israel và lưu ý rằng, tất cả các đơn vị Quân đội Israel đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Để đối phó với những thách thức này, các hệ thống phòng không của Israel đã được huy động để đánh chặn và vô hiệu hóa mối đe dọa từ trên không. Theo thông tin từ trang Avia.pro, đến 1h00 giờ Moscow (0 giờ giờ GMT), Israel và các đồng minh đã bắn hạ được khoảng 180 máy bay không người lái; một phần khác không tiếp cận được lãnh thổ Israel, có lẽ là do thiết bị tác chiến điện tử đang hoạt động tích cực. (Nguồn ảnh: ATEF SAFADI. Reuters, ABC News, Avia.pro).