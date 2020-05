Hơn 30 tướng Syria thoát chết, máy bay Nga xuất kích lùng phiến quân

Theo thông tin từ Hãng tin Nga Sputnik, vào tối ngày 8/5 Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào khu vực Aleppo ở Syria; để bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, Không quân Israel đã điều máy bay tàng hình F-35 tối tân nhất của họ để đảm bảo thành công của cuộc không kích này. Mục tiêu của cuộc tấn công của Israel lần này là một tòa nhà quan trọng ở Aleppo, nơi có hơn 30 tướng lĩnh cấp cao Syria đang chuẩn bị hội nghị tại đây. Tuy nhiên, trước 5 phút khi cuộc họp họ diễn ra, họ đã nhận được tin tức dừng khẩn cấp hội nghị. Việc dừng hội nghị kịp thời cũng đã cứu được một số lượng lớn các tướng lĩnh quan trọng trong quân đội Syria. Sau khi các tướng này được sơ tán, tòa nhà đã bị các máy bay chiến đấu F-35 của Israel phá hủy. Tuy nhiên, trước 5 phút khi cuộc họp họ diễn ra, họ đã nhận được tin tức dừng khẩn cấp hội nghị. Việc dừng hội nghị kịp thời cũng đã cứu được một số lượng lớn các tướng lĩnh quan trọng trong quân đội Syria. Sau khi các tướng này được sơ tán, tòa nhà đã bị các máy bay chiến đấu F-35 của Israel phá hủy. Mặc dù việc triển khai máy bay chiến đấu F-35 của Israel là một hoạt động tuyệt mật, nhưng vệ tinh quang học của quân đội Nga vẫn phát hiện ra những thay đổi của máy bay chiến đấu Israel. Sau khi xác nhận ý định của quân đội Israel, phía Nga đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo cho chính quyền Syria; các tướng lĩnh đã nhận lệnh trực tiếp từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, hủy bỏ ngay hội nghị chỉ 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu, và lệnh này cũng giúp họ khỏi bị thiệt mạng trong gang tấc. Theo kênh truyền thông Al-Masdar News, dẫn một nguồn tin quân sự ở tỉnh Hama bên cạnh cho biết, đêm 9/5 các máy bay chiến đấu Không quân Nga đã xuất kích và bay ở độ cao thấp để truy tìm các lực lượng khủng bố hoạt động dọc theo những địa bàn ở phía Nam và phía Tây Idlib đã phóng rocket tấn công vào căn cứ Hmeymim. Tổ chức Wa Harid al-Muminin (một chi nhánh trực thuộc al-Qaeda) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên; tổ chức Wa Harid al-Muminin được thành lập vào tháng 10/2018 với mục đích phá hoại bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào thuộc tỉnh Idlib. Đây là một hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 5/3/2020 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo an ninh cho vùng Idlib mở rộng. Quân đội Syria sau đó đã nã pháo trả đũa vụ phiến quân tấn công căn cứ không quân Nga ở Hmeymim. Vụ tấn công hôm Chủ Nhật (9/5) ghi nhận dấu mốc lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020, lực lượng phiến quân dám manh động tập kích căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở tỉnh Latakia. Hmeymim là căn cứ không quân lớn nhất và là một trong những căn cứ ở Syria được Nga bảo vệ vững chắc nhất. Căn cứ Hmeymim không chỉ được bảo đảo an toàn bằng các hệ thống tên lửa tiên tiến S-400 mà còn được canh phòng cẩn mật bởi nhiều hệ thống phòng không tối tân khác bố trí xung quanh nó. Cũng trong những ngày vừa qua, nhiều phương tiện truyền thông Israel cho biết, Iran dường như đã rút bớt sự hiện diện quân sự của mình ở khu vực này, đồng thời sơ tán quân nhân khỏi một số cứ điểm trước những khó khăn do đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế gây nên. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Israel, gồm cả Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này là ông Avi Dichter không đồng tình với những thông tin trên khi nói rằng “Iran không dễ gì từ bỏ kiểm soát khu vực”. Không phải đến bây giờ, mà từ năm 1979, Iran đã có tham vọng thiết lập một tuyến hành lang trên bộ kết nối các khu vực có đông người Shiite sinh sống, trải dài từ Iraq cho tới những quốc gia bên bờ Địa Trung Hải như Lebanon và Syria. Tuy nhiên ý định này của Iran đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của một số quốc gia Arab và nhất là Israel. Video MiG 29 Syria yểm trợ đường không cho Su-25 Nga không kích - Nguồn: Liveleak

