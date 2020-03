Hệ thống tác chiến điện tử Nga như "cột chống trời" khiến NATO "mù mắt" ở Biển Đen

Việc Nga thu hồi bán đảo Crimea ở Ukraine một phần cũng là cơ hội cho Mỹ và Phương Tây có cơ hội để theo dõi, thu thập thông tin tình báo về hạm đội Biển Đen của Moscow đóng quân ở đây do Crimea là khu vực có tàu bè cực kỳ tấp nập. Nguồn ảnh: Rumil. Mặc dù vậy, các chuyên gia của phương Tây khẳng định quân đội NATO và Mỹ gần như " không thu thập được gì" do hệ thống tác chiến điện tử của Nga ở Crimea là quá mạnh. Nguồn ảnh: Rumil. Hệ thống tác chiến điện tử được nhắc tới ở đây chính là những tổ hợp Krasukha được Nga triển khai dày đặc tới Crimea ngay từ những ngày đầu tiên quân đội Nga có mặt ở đây. Nguồn ảnh: Rumil. Đây là tổ hợp tác chiến điện tử di động đặt dưới mặt đất được sử dụng với mục đích chính là áp chế các tín hiệu điện tử trên không, bao gồm cả tín hiệu điều khiển máy bay không người lái cũng như tín hiệu radar của đối phương. Nguồn ảnh: Rumil. Phiên bản Krasukha được Nga triển khai tới Crimea là Khrasukha-2 - phiên bản có khả năng gây nhiễu, phá sóng trong phạm vi tối đa lên tới 250 km. Nguồn ảnh: Rumil. Các tín hiệu radar trong tầm 250 km kể từ điểm phát sẽ bị phá sóng gần như hoàn toàn. Đây không khác nào đòn "chọc mù mắt" radar NATO từ phía Nga. Nguồn ảnh: Rumil. Lấy ví dụ, khi một tên lửa hành trình trên không khi bị phá sóng radar, nó sẽ mất đi khả năng dẫn đường, bay lệch hướng hoặc thậm chí là đổi đường bay liên tục trên không khiến toàn bộ quả tên lửa tự phá huỷ chính mình do hư hỏng các cánh điều hướng. Nguồn ảnh: Rumil. Theo lý thuyết, các tổ hợp Krasukha-2 sẽ được triển khai để bảo vệ các mục tiêu có giá trị cao, tránh được việc bị đối phương "phản pháo" hay tấn công phủ đầu bằng tên lửa. Nguồn ảnh: Rumil. Tại Crimea, "mục tiêu giá trị cao" mà quân đội Nga cần bảo vệ chính là các tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander, Nguồn ảnh: Rumil. Thậm chí quân đội Nga còn phát triển thêm phiên bản Krasukha-4 với khả năng tăng tầm áp chế lên tới 400 km, khiến mọi phương tiện do thám của phương Tây trong vùng biển Đen chỉ biết "chạy loanh quanh" trước khi rời vùng biển này vì hết hạn 21 ngày đồn trú. Nguồn ảnh: Rumil. Nga mừng ngày kỷ niệm thành lập Hạm đội Biển Đen.

