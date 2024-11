Tái dựng chân dung Sherlock Holmes, Scarlett O'Hara, ngỡ ngàng dung mạo

1. Scarlett O'Hara trong "Cuốn theo chiều gió" của Margaret Mitchell: Scarlett O'Hara là một nhân vật đầy sức mạnh và nghị lực, là biểu tượng của sự kiên cường và bền bỉ trong tác phẩm "Cuốn theo chiều gió". Hình ảnh AI tái dựng lên Scarlett O'Hara đúng với mô tả trong sách. (Ảnh: Trí thức trẻ) 2. Sherlock Holmes trong bộ truyện trinh thám của Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes, vị thám tử tài ba với khả năng quan sát và phân tích vô cùng sắc bén, là một trong những nhân vật trinh thám nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sherlock Holmes được miêu tả là một người đàn ông có mái tóc đen, đôi mắt xám, đôi môi mỏng và chiếc mũi "giống diều hâu". (Ảnh: Trí thức trẻ) 3. Bella Swan trong loạt sách của Stephenie Meyer: Bella Swan, cô gái trẻ từ Arizona chuyển đến thị trấn Forks, Washington, là nhân vật chính trong loạt sách "Chạng vạng" của Stephenie Meyer. Nhân vật nữ chính có mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt hình trái tim, đôi mắt mở to, chiếc mũi mỏng và đôi môi đầy đặn.(Ảnh: Trí thức trẻ) 4. Katniss Everdeen trong loạt sách của Suzanne Collins: Katniss Everdeen, nhân vật chính trong loạt sách "Đấu trường sinh tử", là biểu tượng của sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu. Katniss Everdeen có vóc dáng mảnh mai với mái tóc đen, đôi mắt xám và làn da màu ô liu.(Ảnh: Trí thức trẻ) 5. Mary Poppins trong loạt sách của Pamela Travers: Mary Poppins, cô bảo mẫu kỳ diệu với chiếc ô biết bay, đã mang lại niềm vui và phép màu cho gia đình nhà Banks. Mary Poppins qua "con mắt" AI là một phụ nữ có mái tóc đen ngắn, đôi mắt to màu xanh lam, chiếc mũi hếch và miệng chúm chím.(Ảnh: Trí thức trẻ) 6. Jane Eyre trong "Jane Eyre" của Charlotte Brontë: Jane Eyre, cô gái mồ côi từ nhỏ, đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Jane Eyre là một phụ nữ có mái tóc đen ngắn, đôi mắt to màu xanh lam, chiếc mũi hếch và miệng chúm chím.(Ảnh: Trí thức trẻ) 7. Hercule Poirot trong bộ sách của Agatha Christie: Hercule Poirot, thám tử người Bỉ với bộ ria đặc trưng, là một trong những nhân vật trinh thám nổi tiếng nhất của Agatha Christie. Hercule Poirot là một người đàn ông có mái tóc đen và bộ ria mép lớn.(Ảnh: Trí thức trẻ) 8. Tess Durbeyfield trong "Tess of the d'Urbervilles" của Thomas Hardy: Tess Durbeyfield, cô gái trẻ ngây thơ và trong sáng, là nhân vật chính trong tác phẩm "Tess of the d'Urbervilles" của Thomas Hardy. Tess Durbeyfield là một cô gái dễ thương, có khuôn miệng linh động và đôi mắt to ngây thơ.(Ảnh: Trí thức trẻ) Mời quý độc giả xem thêm video: Nóng: Trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán tuổi thọ của một người.

