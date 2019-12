Ngỡ ngàng nội thất xe chỉ huy tác chiến điện tử do Việt Nam tự sản xuất

Xe chỉ huy tác chiến điện tử vừa mới được công khai lần đầu tiên do tập đoàn Viettel chế tạo. Đây là loại phương tiện được ra đời để thay thế sở chỉ huy tác chiến điện tử cố định, phù hợp với các hoạt động tác chiến, diễn tập. Do là phương tiện sử dụng trong lĩnh vực áp chế điện tử - cực kỳ nhạy cảm - nên toàn bộ hệ thống trong xe đều được Viettel tự chế tạo. Sở chỉ huy tác chiến điện tử này được đặt trên khung gầm xe tải Kamaz. Bên trong xe là hệ thống máy tính chạy trên nền hệ điều hành Linux được chỉnh sửa lại theo đúng mục đích sử dụng và yếu tố bảo mật bởi Viettel. So với các hệ thống sử dụng hệ điều hành đóng do nước ngoài cung cấp, hệ thống máy tính sử dụng mã nguồn mở do Viettel tự phát triển có thể đảm bảo tính bảo mật cao hơn rất nhiều vì là hệ thống độc nhất, không được thương mại hoá. Bên trong xe bao gồm hệ thống sáu máy tính với một máy chỉ huy và năm máy kết nối cùng hoạt động qua mạng LAN. Xe có kíp trắc thủ tối thiểu 6 người kèm theo đó là khả năng kết nối với các khí tài khác qua mạng vệ tinh hoặc sóng radio. Tính năng của tổ hợp bao gồm hiển thị dữ liệu trên bản đồ tình huống điện tử, phân tích, nhận dạng mục tiêu điện tử, theo dõi, giám sát và phân loại mục tiêu tác chiến điện tử, điều khiển khí tài gây nhiễu, chống gây nhiễu,... Toàn cảnh bên trong xe tác chiến điện tử do Viettel sản xuất, trong xe thậm chí còn có hệ thống điều hoà nhiệt độ để đảm bảo các thiết bị có điều kiện vận hành tốt nhất, kèm theo đó là một... nhà vệ sinh. Hệ thống máy phát điện của xe tác chiến điện tử. Hệ thống ăng-ten của xe có thể được dựng lên một cách tự động bằng điện hoặc xoay tay. Mời độc giả xem Video: Đơn vị tác chiến điện tử của Quân đội Việt Nam. Nguồn: QPVN.

