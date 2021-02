Hàng xóm Philippines bất ngờ mua loạt tăng thiết giáp khủng từ Israel

Bộ Quốc phòng Israel thông báo rằng, họ đã giành được hợp đồng bán vũ khí trị giá 172 triệu USD với Quân đội Philippines. Và Israel sẽ bán một số lượng không nhỏ xe tăng hạng nhẹ Sabra, do tập đoàn công nghiệp Elbit sản xuất cho Philippines. Khi nói đến xe tăng Sabra, mọi người đều nghĩ là xe tăng chiến đấu M60T của Thổ Nhĩ Kỳ, vì xe tăng đó cũng do Israel chế tạo và tên cũng là Sabra. Tuy nhiên, đơn vị chế tạo xe tăng M60T là Bộ Công nghiệp Quân sự (IMI) chứ không phải Elbit. Xe tăng Sabra là một loại xe tăng hạng nhẹ với hai phiên bản sử dụng bánh xích và bánh lốp. Tháp pháo của xe tăng hạng nhẹ Sabra được thiết kế linh hoạt, có thể lắp đặt trên hai mẫu thân xe trên, nhưng chúng không được sản xuất tại Israel. Mẫu thứ nhất là loại khung gầm bánh xích do công ty General Dynamics của Tây Ban Nha sản xuất, với khung gầm xe bọc thép ASCOD. Mẫu thứ hai sử dụng thân xe bọc thép bánh lốp Pande II 8X8 do công ty Steyr Daimler Puhe của Áo sản xuất. So với khung gầm bánh xích, xe tăng Sabra với khung gầm bánh lốp Pande II nhẹ hơn nhiều, chỉ 30 tấn so với 46 tấn của phiên bản bánh xích, rẻ hơn và dễ bảo trì hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Israel, hiệu suất của xe tăng hạng nhẹ Sabra thực sự đáng nể. Khung gầm ASCOD hai động cơ công suất 600 và 720 mã lực, với trọng lượng 44,5 tấn; ngay cả khi sử dụng phiên bản 720 mã lực, thì tỷ số công suất trên trọng lượng chỉ là 16,2 mã lực/tấn. Mặc dù xe tăng Sabra với khung gầm Pande II nhẹ hơn, chỉ 30 tấn, nhưng khung gầm chỉ cần trang bị động cơ diesel 400 mã lực, với tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng chỉ 13,3 mã lực/tấn vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều loại xe thiết giáp hạng nhẹ khác, nên xe có khả năng cơ động cao. Về hỏa lực của Sabra, xe được trang bị pháo 105 mm, sử dụng loại đạn xuyên giáp 105 mm DM63 của Đức, có sẵn ở Israel. Đây là một trong những loại đạn xuyên giáp tốt nhất hiện nay. Đối với quân đội Philippine, nhiệm vụ chính của lục quân là chống lại các lực lượng cực đoan trong nước và quân đội cần loại đạn có sức nổ cao và phân mảnh hơn là đạn xuyên giáp. Để tiết kiệm chi phí, Sabra được kết hợp kính ngắm của xạ thủ và gương ngoại vi của chỉ huy thành một; khi ngắm bắn bằng gương ngoại vi của chỉ huy, kính có thể hoạt động tốt vào ban đêm. Còn khi chỉ huy sử dụng gương ngoại vi để tìm kiếm mục tiêu, xạ thủ có thể ngắm bắn bằng ống ngắm dự phòng đồng trục với pháo binh. Để thuận tiện cho việc vận chuyển bộ binh, xe được thiết kế nâng cao gầm xe, điều này sẽ gây ra hàng loạt vấn đề như tăng trọng lượng thân xe, trọng tâm của xe cũng tăng. Tuy nhiên, xe tăng hạng nhẹ Sabra của Elbit, được thiết kế theo mẫu tăng hạng nhẹ bánh lốp ngay từ đầu và sẽ không đáng ngại những vấn đề này. Điểm nổi bật của Sabra, là được lắp đặt hệ thống phòng thủ của Israel, rất hiệu quả trong chống khủng bố ở Philippines. Ngoài ra, người Israel cũng lắp đặt một bộ thiết bị đầu cuối kỹ thuật số cho xe tăng Sabra, do đó loại xe tăng này có khả năng tác chiến kỹ thuật số nhất định. Xe được trang bị hỏa lực mạnh, vũ khí chính là một khẩu pháo bắn thẳng cỡ nòng lớn. Đối với mẫu khung bánh xích ASCOD, có các phiên bản nâng cấp như xe tăng hạng nhẹ LT-105 với pháo 105 mm Otto Mera, xe tăng chiến đấu chủ lực hạng trung ASCOD 2MMBT với pháo Leonardo 105/120mm. Với thiết kế xe đơn giản, đã giúp Sabra giành được sự quan tâm của quân đội Philippines. Ngân sách quân sự của Philippines, cho năm 2021 chỉ là 4,3 tỷ USD. Tuy nhiên, việc trang bị xe tăng Sabra để chống lại các lực lượng cực đoan, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều kinh phí và hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Cùng thời với xe tăng hạng nhẹ Sabra, có K21-105 của Hàn Quốc, Arma 105 của Thổ Nhĩ Kỳ, MMWT của Indonesia, ... những chiếc xe tăng này đã tham gia đấu thầu xe tăng hạng nhẹ của Philippines từ rất sớm, nhưng chúng đã bị xe tăng hạng nhẹ Sabra của Israel đánh bại trong cuộc đua vào biên chế của quân đội Philippines. Tất cả các hệ thống hỗ trợ quan trọng của phần tháp pháo, trên xe tăng hạng nhẹ Sabra đều do Israel sản xuất độc lập, với mức độ tinh vi cao. Còn các bộ phận phần khung xe, được thiết kế rất chắc chắn và dễ dàng thay thế, sửa chữa khi hư hỏng. Xe tăng hạng nhẹ Sabra của Israel là một sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường, đáp ứng đầy đủ các yếu tố từ công nghệ, tính tiện dụng và kinh phí. Việc quân đội Philippines lựa chọn Sabra cũng là điều dễ hiểu, vì xe tăng này đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai của lục quân nước này. Nguồn ảnh: Tebra. Quân đội Philippines trong cuộc chiến chống khủng bố ở Marawi.

Bộ Quốc phòng Israel thông báo rằng, họ đã giành được hợp đồng bán vũ khí trị giá 172 triệu USD với Quân đội Philippines. Và Israel sẽ bán một số lượng không nhỏ xe tăng hạng nhẹ Sabra, do tập đoàn công nghiệp Elbit sản xuất cho Philippines. Khi nói đến xe tăng Sabra, mọi người đều nghĩ là xe tăng chiến đấu M60T của Thổ Nhĩ Kỳ, vì xe tăng đó cũng do Israel chế tạo và tên cũng là Sabra. Tuy nhiên, đơn vị chế tạo xe tăng M60T là Bộ Công nghiệp Quân sự (IMI) chứ không phải Elbit. Xe tăng Sabra là một loại xe tăng hạng nhẹ với hai phiên bản sử dụng bánh xích và bánh lốp. Tháp pháo của xe tăng hạng nhẹ Sabra được thiết kế linh hoạt, có thể lắp đặt trên hai mẫu thân xe trên, nhưng chúng không được sản xuất tại Israel. Mẫu thứ nhất là loại khung gầm bánh xích do công ty General Dynamics của Tây Ban Nha sản xuất, với khung gầm xe bọc thép ASCOD. Mẫu thứ hai sử dụng thân xe bọc thép bánh lốp Pande II 8X8 do công ty Steyr Daimler Puhe của Áo sản xuất. So với khung gầm bánh xích, xe tăng Sabra với khung gầm bánh lốp Pande II nhẹ hơn nhiều, chỉ 30 tấn so với 46 tấn của phiên bản bánh xích, rẻ hơn và dễ bảo trì hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Israel, hiệu suất của xe tăng hạng nhẹ Sabra thực sự đáng nể. Khung gầm ASCOD hai động cơ công suất 600 và 720 mã lực, với trọng lượng 44,5 tấn; ngay cả khi sử dụng phiên bản 720 mã lực, thì tỷ số công suất trên trọng lượng chỉ là 16,2 mã lực/tấn. Mặc dù xe tăng Sabra với khung gầm Pande II nhẹ hơn, chỉ 30 tấn, nhưng khung gầm chỉ cần trang bị động cơ diesel 400 mã lực, với tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng chỉ 13,3 mã lực/tấn vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều loại xe thiết giáp hạng nhẹ khác, nên xe có khả năng cơ động cao. Về hỏa lực của Sabra, xe được trang bị pháo 105 mm, sử dụng loại đạn xuyên giáp 105 mm DM63 của Đức, có sẵn ở Israel. Đây là một trong những loại đạn xuyên giáp tốt nhất hiện nay. Đối với quân đội Philippine, nhiệm vụ chính của lục quân là chống lại các lực lượng cực đoan trong nước và quân đội cần loại đạn có sức nổ cao và phân mảnh hơn là đạn xuyên giáp. Để tiết kiệm chi phí, Sabra được kết hợp kính ngắm của xạ thủ và gương ngoại vi của chỉ huy thành một; khi ngắm bắn bằng gương ngoại vi của chỉ huy, kính có thể hoạt động tốt vào ban đêm. Còn khi chỉ huy sử dụng gương ngoại vi để tìm kiếm mục tiêu, xạ thủ có thể ngắm bắn bằng ống ngắm dự phòng đồng trục với pháo binh. Để thuận tiện cho việc vận chuyển bộ binh, xe được thiết kế nâng cao gầm xe, điều này sẽ gây ra hàng loạt vấn đề như tăng trọng lượng thân xe, trọng tâm của xe cũng tăng. Tuy nhiên, xe tăng hạng nhẹ Sabra của Elbit, được thiết kế theo mẫu tăng hạng nhẹ bánh lốp ngay từ đầu và sẽ không đáng ngại những vấn đề này. Điểm nổi bật của Sabra, là được lắp đặt hệ thống phòng thủ của Israel, rất hiệu quả trong chống khủng bố ở Philippines. Ngoài ra, người Israel cũng lắp đặt một bộ thiết bị đầu cuối kỹ thuật số cho xe tăng Sabra, do đó loại xe tăng này có khả năng tác chiến kỹ thuật số nhất định. Xe được trang bị hỏa lực mạnh, vũ khí chính là một khẩu pháo bắn thẳng cỡ nòng lớn. Đối với mẫu khung bánh xích ASCOD, có các phiên bản nâng cấp như xe tăng hạng nhẹ LT-105 với pháo 105 mm Otto Mera, xe tăng chiến đấu chủ lực hạng trung ASCOD 2MMBT với pháo Leonardo 105/120mm. Với thiết kế xe đơn giản, đã giúp Sabra giành được sự quan tâm của quân đội Philippines. Ngân sách quân sự của Philippines, cho năm 2021 chỉ là 4,3 tỷ USD. Tuy nhiên, việc trang bị xe tăng Sabra để chống lại các lực lượng cực đoan, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều kinh phí và hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Cùng thời với xe tăng hạng nhẹ Sabra, có K21-105 của Hàn Quốc, Arma 105 của Thổ Nhĩ Kỳ, MMWT của Indonesia, ... những chiếc xe tăng này đã tham gia đấu thầu xe tăng hạng nhẹ của Philippines từ rất sớm, nhưng chúng đã bị xe tăng hạng nhẹ Sabra của Israel đánh bại trong cuộc đua vào biên chế của quân đội Philippines. Tất cả các hệ thống hỗ trợ quan trọng của phần tháp pháo, trên xe tăng hạng nhẹ Sabra đều do Israel sản xuất độc lập, với mức độ tinh vi cao. Còn các bộ phận phần khung xe, được thiết kế rất chắc chắn và dễ dàng thay thế, sửa chữa khi hư hỏng. Xe tăng hạng nhẹ Sabra của Israel là một sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường, đáp ứng đầy đủ các yếu tố từ công nghệ, tính tiện dụng và kinh phí. Việc quân đội Philippines lựa chọn Sabra cũng là điều dễ hiểu, vì xe tăng này đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai của lục quân nước này. Nguồn ảnh: Tebra. Quân đội Philippines trong cuộc chiến chống khủng bố ở Marawi.