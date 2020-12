Hải quân Nga không đủ tiền tháo dỡ, tàu chiến rỉ sét trong cảng

Khu trục hạm Bezboyaznennyy được đóng theo lớp Sevremenny và bắt đầu phục vụ trong hải quân Liên Xô từ năm 1990. Do quá thiếu kinh phí để duy trì hạm đội khổng lồ từ thời Liên Xô, Hải quân Nga đã hạn chế sử dụng và chính thức loại biên khu trục hạm này từ năm 2016 khi nó mới chỉ 26 năm tuổi. Nguồn ảnh: Sina. Kể từ đó tới nay, tàu khu trục hạm Bezboyaznennyy dù đã bị loại biên khỏi lực lượng hải quân Nga vẫn nằm im lìm ở cảng cạn mà chưa thể tiến hành tháo dỡ, một phần là do kinh phí tháo dỡ quá lớn. Nguồn ảnh: Sina. Được thiết kế và đóng mới trong những năm 80 của thế kỷ trước, dàn tàu chiến lớp Sovremenny tới nay vẫn hoạt động rất hạn chế với hai chiếc trong Hải quân Nga và bốn chiếc trong lực lượng Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Việc vẫn còn đang sử dụng lớp tàu chiến này trong biên chế khiến Nga e dè không muốn bán sắt vụn toàn bộ 13 tàu chiến lớp Sovremenny còn lại dù đã gạch tên chúng ra khỏi biên chế. Nguồn ảnh: Sina. Di sản từ thời Liên Xô cũ này tới nay vẫn phải đang "xếp hàng" chờ đến lượt được đưa đi tháo dỡ để lấy kim loại tái chế. Nguồn ảnh: Sina. Bắt đầu được đóng mới chiếc đầu tiên từ năm 1974, các khu trục hạm lớp Sovremenny được coi là một trong những thành tựu hải quân cuối cùng của Liên Xô cũ trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng Moscow đã lên kế hoạch đóng mới 25 khu trục hạm loại này, tuy nhiên chỉ có 21 chiếc trong số đó được hoàn thiện. Tới thời điểm hiện tại, Nga đã cho về hưu 13 tàu khu trục lớp Sovremenny. Nguồn ảnh: Sina. Trong số 8 chiếc khu trục hạm lớp Sovremenny còn đang hoạt động, Hải quân Nga chỉ đang vận hành hai chiếc, hai chiếc khác đang được đại tu, sửa chữa lớn. Bốn chiếc còn lại đã được Nga bán cho Trung Quốc trong quá khứ và vẫn đang tiếp tục phụ vụ cho lực lượng này. Nguồn ảnh: Sina. Có trọng giãn nước tối đa lên tới 8480 tấn, khu trục hạm Sovremenny được coi là lớp tàu khu trục hiện đại bậc nhất thế giới khi nó ra đời khi mà trang bị vũ khí và khả năng tác chiến dài ngày trên biển của khu trục hạm này vượt trội hơn hẳn so với những tàu chiến khác cùng loại. Nguồn ảnh: Sina. Tới nay khi đã nằm trong cảng chờ ngày bị rã sắt vụn, vẫn có thể thấy rõ dàn vũ khí cực kỳ mạnh mẽ trên tàu Bezboyaznennyy bao gồm bốn khẩu hải pháo AK-130, bốn khẩu pháo cao tốc AK-630, 8 ống phóng tên lửa chống hạm SS-N-22, 48 ống phóng tên lửa phòng không SA-N-7. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, tàu còn được trang bị khả năng chống ngầm cực kỳ hiệu quả với bốn ống phóng ngư lôi kích thước tiêu chuẩn 533mm và 12 ống phóng pháo phản lực chống ngầm RBU-1000. Nguồn ảnh: Sina. Bốn khu trục hạm còn lại trong lớp Sovremenny hiện đang được sử dụng bởi Hải quân Trung Quốc đều nằm trong biên chế của hạm đội Đông Hải. Nguồn ảnh: Sina. Khu trục hạm Sovremenny hiếm hoi còn đang phục vụ trong biên chế lực lượng Hải quân Nga.

Khu trục hạm Bezboyaznennyy được đóng theo lớp Sevremenny và bắt đầu phục vụ trong hải quân Liên Xô từ năm 1990. Do quá thiếu kinh phí để duy trì hạm đội khổng lồ từ thời Liên Xô, Hải quân Nga đã hạn chế sử dụng và chính thức loại biên khu trục hạm này từ năm 2016 khi nó mới chỉ 26 năm tuổi. Nguồn ảnh: Sina. Kể từ đó tới nay, tàu khu trục hạm Bezboyaznennyy dù đã bị loại biên khỏi lực lượng hải quân Nga vẫn nằm im lìm ở cảng cạn mà chưa thể tiến hành tháo dỡ, một phần là do kinh phí tháo dỡ quá lớn. Nguồn ảnh: Sina. Được thiết kế và đóng mới trong những năm 80 của thế kỷ trước, dàn tàu chiến lớp Sovremenny tới nay vẫn hoạt động rất hạn chế với hai chiếc trong Hải quân Nga và bốn chiếc trong lực lượng Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Việc vẫn còn đang sử dụng lớp tàu chiến này trong biên chế khiến Nga e dè không muốn bán sắt vụn toàn bộ 13 tàu chiến lớp Sovremenny còn lại dù đã gạch tên chúng ra khỏi biên chế. Nguồn ảnh: Sina. Di sản từ thời Liên Xô cũ này tới nay vẫn phải đang "xếp hàng" chờ đến lượt được đưa đi tháo dỡ để lấy kim loại tái chế. Nguồn ảnh: Sina. Bắt đầu được đóng mới chiếc đầu tiên từ năm 1974, các khu trục hạm lớp Sovremenny được coi là một trong những thành tựu hải quân cuối cùng của Liên Xô cũ trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng Moscow đã lên kế hoạch đóng mới 25 khu trục hạm loại này, tuy nhiên chỉ có 21 chiếc trong số đó được hoàn thiện. Tới thời điểm hiện tại, Nga đã cho về hưu 13 tàu khu trục lớp Sovremenny. Nguồn ảnh: Sina. Trong số 8 chiếc khu trục hạm lớp Sovremenny còn đang hoạt động, Hải quân Nga chỉ đang vận hành hai chiếc, hai chiếc khác đang được đại tu, sửa chữa lớn. Bốn chiếc còn lại đã được Nga bán cho Trung Quốc trong quá khứ và vẫn đang tiếp tục phụ vụ cho lực lượng này. Nguồn ảnh: Sina. Có trọng giãn nước tối đa lên tới 8480 tấn, khu trục hạm Sovremenny được coi là lớp tàu khu trục hiện đại bậc nhất thế giới khi nó ra đời khi mà trang bị vũ khí và khả năng tác chiến dài ngày trên biển của khu trục hạm này vượt trội hơn hẳn so với những tàu chiến khác cùng loại. Nguồn ảnh: Sina. Tới nay khi đã nằm trong cảng chờ ngày bị rã sắt vụn, vẫn có thể thấy rõ dàn vũ khí cực kỳ mạnh mẽ trên tàu Bezboyaznennyy bao gồm bốn khẩu hải pháo AK-130, bốn khẩu pháo cao tốc AK-630, 8 ống phóng tên lửa chống hạm SS-N-22, 48 ống phóng tên lửa phòng không SA-N-7. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, tàu còn được trang bị khả năng chống ngầm cực kỳ hiệu quả với bốn ống phóng ngư lôi kích thước tiêu chuẩn 533mm và 12 ống phóng pháo phản lực chống ngầm RBU-1000. Nguồn ảnh: Sina. Bốn khu trục hạm còn lại trong lớp Sovremenny hiện đang được sử dụng bởi Hải quân Trung Quốc đều nằm trong biên chế của hạm đội Đông Hải. Nguồn ảnh: Sina. Khu trục hạm Sovremenny hiếm hoi còn đang phục vụ trong biên chế lực lượng Hải quân Nga.