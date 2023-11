Quân đội Nga đã đạt được kết quả đáng kể tại thành phố Avadiivka ở miền đông Ukraine, đánh chiếm thành công khu công nghiệp trên đường Yasinovatsky và cạnh ga Yasinovataya-2, nằm ở phía nam thành phố Avdiivka. Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết, trận đánh vào khu công nghiệp phía nam Avdeevka được truyền thông Nga gọi là "cuộc giải phóng lịch sử" và quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề, do sai lầm trong chiến lược phòng ngự. Như vậy Khu công nghiệp phía nam Avdeevka được Ukraine dày công đầu tư xây dựng, đã rơi vào tay Nga. Những nỗ lực nhằm giữ phần còn lại của khu công nghiệp này của Ukraine, được dự báo là sẽ không thành công. Avadiivka (hay Avdeevka) là một thành phố quan trọng của tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, nằm ở tả ngạn sông Zina, cách “thủ đô Donetsk” của nước công hòa tự xưng Donetsk (DPR) chỉ 22 km. Trước năm 2014, Avdeevka là trung tâm công nghiệp của vùng Donbass, chủ yếu sản xuất than, thép, phân bón và các sản phẩm khác. Thành phố có Nhà máy luyện than cốc ở phía bắc và Khu công nghiệp ở phía nam. Khu công nghiệp phía nam Avdeevka nằm ở vùng ngoại ô phía nam của Avdeevka, bao gồm nhiều nhà máy và nhà kho, có diện tích khoảng 29 km2. Từ năm 2014, Khu công nghiệp này đã bị quân đội Ukraine biến thành pháo đài phòng thủ chính của quân đội Ukraine trên hướng nam Avadivka. Quân đội Ukraine đã sử dụng các tòa nhà và cơ sở vật chất trong khu công nghiệp để xây dựng hệ thống phòng thủ phức hợp, nhằm ngăn chặn trực tiếp các cuộc tấn công của quân đội Nga từ hướng thành phố Donetsk sang. Tuy nhiên, vào giữa tháng 11/2023, tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại Khu công nghiệp Avdeevka đã bất ngờ sụp đổ và quân đội Nga đã chiếm được toàn bộ Khu công nghiệp này chỉ trong vài ngày. Theo các phóng viên chiến trường Nga, nguyên nhân là do quân đội Ukraine đã mắc sai lầm trong quá trình thay quân phòng ngự, dẫn đến lỗ hổng trên tuyến phòng thủ và quân đội Nga đã nhanh chóng chớp thời cơ, tổ chức tấn công nhanh và thu được kết quả tốt. Được biết, đơn vị chủ lực đảm nhiệm phòng ngự chính của quân đội Ukraine tại Khu công nghiệp phía nam Avdeevka là Lữ đoàn 53. Sau khi quân Nga tổ chức tổng tấn công vào Avdeevka (từ ngày 10/10), Lữ đoàn vẫn kiên trì bám trụ trong Khu công nghiệp và tổ chức ngăn chặn các đợt tấn công của quân Nga vào đây. Tuy nhiên, do hỏa lực vượt trội và ưu thế về quân số của Quân đội Nga, dẫn đến quân số Lữ đoàn 53 bị thương vong nghiêm trọng, tinh thần và hiệu quả chiến đấu giảm sút đáng kể; do vậy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu Bộ Tư lệnh phía Đông của Ukraine thay quân. Để bảo vệ tuyến phòng thủ của Khu công nghiệp Avdeevka, đồng thời giữ số quân còn lại của Lữ đoàn 53, quân đội Ukraine quyết định điều Lữ đoàn 116 đang chiến đấu ở khu vực Stepove ở sườn phía đông bắc Avdeevka, về thay Lữ đoàn 53 tiếp tục bảo vệ Khu công nghiệp. Nhưng trong quá trình thay quân, đã xảy ra những sai sót nghiêm trọng giữa Lữ đoàn 53 và Lữ đoàn 116. Trước khi Lữ đoàn 116 tới tuyến phòng thủ ở Khu công nghiệp, Lữ đoàn 53 đã tự ý rút lui khỏi trận địa, để lộ một khoảng trống trên tuyến phòng thủ ở phía Nam Khu công nghiệp. Tình huống “nghìn năm có một” này nhanh chóng bị quân đội Nga phát hiện và lập tức tổ chức phát động tấn công ác liệt, chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Ukraine lúc này hầu như bỏ trống và tiến vào Khu công nghiệp. Cùng lúc đó với việc Lữ đoàn 53 rút lui mà chưa có quân thay, đã khiến bên sườn của Lữ đoàn 110 gần đó phải hứng chịu hỏa lực của Nga; buộc Lữ đoàn 110 cũng buộc phải rút lui, bỏ tuyến phòng thủ phía bắc Khu công nghiệp. Sau khi tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở Khu công nghiệp sụp đổ, quân đội Nga nhanh chóng chiếm đóng toàn bộ các tòa nhà trong Khu công nghiệp phía nam Avdeevka và đánh bật số quân Ukraine còn lại. Chiến thắng của quân đội Nga tại Khu công nghiệp Avdeevka đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phòng thủ của quân đội Ukraine. Đầu tiên, quân đội Ukraine sẽ mất tuyến phòng ngự quan trọng nhất là Khu công nghiệp, có nhiệm vụ bảo vệ sườn phía nam thành phố. Khi để mất Khu công nghiệp, quân Ukraine buộc phải rút vào trong thành phố và phải đối mặt với quân Nga trong các cuộc giao tranh đường phố; điều này gây bất lợi rất lớn cho quân Ukraine. Lý do là quân Ukraine ở Avdeevka có ít kinh nghiệm và khả năng tác chiến đô thị hơn quân Nga. Sai lầm tiếp theo là để bảo vệ Khu công nghiệp, quân đội Ukraine đã điều Lữ đoàn 116 về thay Lữ đoàn 53, việc này đã tạo ra một lỗ hổng trên tuyến phòng ngự Stepove ở phía đông bắc, tạo cơ hội cho quân đội Nga đột phá chiến lược theo hướng này và đẩy nhanh cuộc bao vây thành phố Avdeevka. Cuối cùng, thất bại của quân đội Ukraine tại Khu công nghiệp phía nam Avdeevka cũng làm tổn hại đến tinh thần và sự tự tin của quân đội Ukraine, làm suy giảm thêm khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine trên hướng Avdeevka. Quân đội Ukraine cho biết, trong cuộc giao tranh ở Khu công nghiệp, có khoảng 200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, hơn 300 binh sĩ bị thương và hàng chục binh sĩ bị bắt. Quân đội Nga tuyên bố chỉ có khoảng 50 binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 binh sĩ bị thương. Dù số liệu thương vong giữa hai bên khác nhau rất nhiều, nhưng một điều chắc chắn rằng, trận đánh này là sai lầm tai hại nhất của Quân đội Ukraine tại Avdeevka và việc chớp thời cơ của Quân đội Nga, đã giúp họ có “chiến thắng lịch sử, giúp mở toang cánh cửa thép phía nam” tiến vào Avdeevka.

Quân đội Nga đã đạt được kết quả đáng kể tại thành phố Avadiivka ở miền đông Ukraine, đánh chiếm thành công khu công nghiệp trên đường Yasinovatsky và cạnh ga Yasinovataya-2, nằm ở phía nam thành phố Avdiivka. Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết, trận đánh vào khu công nghiệp phía nam Avdeevka được truyền thông Nga gọi là "cuộc giải phóng lịch sử" và quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề, do sai lầm trong chiến lược phòng ngự. Như vậy Khu công nghiệp phía nam Avdeevka được Ukraine dày công đầu tư xây dựng, đã rơi vào tay Nga. Những nỗ lực nhằm giữ phần còn lại của khu công nghiệp này của Ukraine, được dự báo là sẽ không thành công. Avadiivka (hay Avdeevka) là một thành phố quan trọng của tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, nằm ở tả ngạn sông Zina, cách “thủ đô Donetsk” của nước công hòa tự xưng Donetsk (DPR) chỉ 22 km. Trước năm 2014, Avdeevka là trung tâm công nghiệp của vùng Donbass, chủ yếu sản xuất than, thép, phân bón và các sản phẩm khác. Thành phố có Nhà máy luyện than cốc ở phía bắc và Khu công nghiệp ở phía nam. Khu công nghiệp phía nam Avdeevka nằm ở vùng ngoại ô phía nam của Avdeevka, bao gồm nhiều nhà máy và nhà kho, có diện tích khoảng 29 km2. Từ năm 2014, Khu công nghiệp này đã bị quân đội Ukraine biến thành pháo đài phòng thủ chính của quân đội Ukraine trên hướng nam Avadivka. Quân đội Ukraine đã sử dụng các tòa nhà và cơ sở vật chất trong khu công nghiệp để xây dựng hệ thống phòng thủ phức hợp, nhằm ngăn chặn trực tiếp các cuộc tấn công của quân đội Nga từ hướng thành phố Donetsk sang. Tuy nhiên, vào giữa tháng 11/2023, tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine tại Khu công nghiệp Avdeevka đã bất ngờ sụp đổ và quân đội Nga đã chiếm được toàn bộ Khu công nghiệp này chỉ trong vài ngày. Theo các phóng viên chiến trường Nga, nguyên nhân là do quân đội Ukraine đã mắc sai lầm trong quá trình thay quân phòng ngự, dẫn đến lỗ hổng trên tuyến phòng thủ và quân đội Nga đã nhanh chóng chớp thời cơ, tổ chức tấn công nhanh và thu được kết quả tốt. Được biết, đơn vị chủ lực đảm nhiệm phòng ngự chính của quân đội Ukraine tại Khu công nghiệp phía nam Avdeevka là Lữ đoàn 53. Sau khi quân Nga tổ chức tổng tấn công vào Avdeevka (từ ngày 10/10), Lữ đoàn vẫn kiên trì bám trụ trong Khu công nghiệp và tổ chức ngăn chặn các đợt tấn công của quân Nga vào đây. Tuy nhiên, do hỏa lực vượt trội và ưu thế về quân số của Quân đội Nga, dẫn đến quân số Lữ đoàn 53 bị thương vong nghiêm trọng, tinh thần và hiệu quả chiến đấu giảm sút đáng kể; do vậy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu Bộ Tư lệnh phía Đông của Ukraine thay quân. Để bảo vệ tuyến phòng thủ của Khu công nghiệp Avdeevka, đồng thời giữ số quân còn lại của Lữ đoàn 53, quân đội Ukraine quyết định điều Lữ đoàn 116 đang chiến đấu ở khu vực Stepove ở sườn phía đông bắc Avdeevka, về thay Lữ đoàn 53 tiếp tục bảo vệ Khu công nghiệp. Nhưng trong quá trình thay quân, đã xảy ra những sai sót nghiêm trọng giữa Lữ đoàn 53 và Lữ đoàn 116. Trước khi Lữ đoàn 116 tới tuyến phòng thủ ở Khu công nghiệp, Lữ đoàn 53 đã tự ý rút lui khỏi trận địa, để lộ một khoảng trống trên tuyến phòng thủ ở phía Nam Khu công nghiệp. Tình huống “nghìn năm có một” này nhanh chóng bị quân đội Nga phát hiện và lập tức tổ chức phát động tấn công ác liệt, chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Ukraine lúc này hầu như bỏ trống và tiến vào Khu công nghiệp. Cùng lúc đó với việc Lữ đoàn 53 rút lui mà chưa có quân thay, đã khiến bên sườn của Lữ đoàn 110 gần đó phải hứng chịu hỏa lực của Nga; buộc Lữ đoàn 110 cũng buộc phải rút lui, bỏ tuyến phòng thủ phía bắc Khu công nghiệp. Sau khi tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở Khu công nghiệp sụp đổ, quân đội Nga nhanh chóng chiếm đóng toàn bộ các tòa nhà trong Khu công nghiệp phía nam Avdeevka và đánh bật số quân Ukraine còn lại. Chiến thắng của quân đội Nga tại Khu công nghiệp Avdeevka đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phòng thủ của quân đội Ukraine. Đầu tiên, quân đội Ukraine sẽ mất tuyến phòng ngự quan trọng nhất là Khu công nghiệp, có nhiệm vụ bảo vệ sườn phía nam thành phố. Khi để mất Khu công nghiệp, quân Ukraine buộc phải rút vào trong thành phố và phải đối mặt với quân Nga trong các cuộc giao tranh đường phố; điều này gây bất lợi rất lớn cho quân Ukraine. Lý do là quân Ukraine ở Avdeevka có ít kinh nghiệm và khả năng tác chiến đô thị hơn quân Nga. Sai lầm tiếp theo là để bảo vệ Khu công nghiệp, quân đội Ukraine đã điều Lữ đoàn 116 về thay Lữ đoàn 53, việc này đã tạo ra một lỗ hổng trên tuyến phòng ngự Stepove ở phía đông bắc, tạo cơ hội cho quân đội Nga đột phá chiến lược theo hướng này và đẩy nhanh cuộc bao vây thành phố Avdeevka. Cuối cùng, thất bại của quân đội Ukraine tại Khu công nghiệp phía nam Avdeevka cũng làm tổn hại đến tinh thần và sự tự tin của quân đội Ukraine, làm suy giảm thêm khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine trên hướng Avdeevka. Quân đội Ukraine cho biết, trong cuộc giao tranh ở Khu công nghiệp, có khoảng 200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, hơn 300 binh sĩ bị thương và hàng chục binh sĩ bị bắt. Quân đội Nga tuyên bố chỉ có khoảng 50 binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 binh sĩ bị thương. Dù số liệu thương vong giữa hai bên khác nhau rất nhiều, nhưng một điều chắc chắn rằng, trận đánh này là sai lầm tai hại nhất của Quân đội Ukraine tại Avdeevka và việc chớp thời cơ của Quân đội Nga, đã giúp họ có “chiến thắng lịch sử, giúp mở toang cánh cửa thép phía nam” tiến vào Avdeevka.