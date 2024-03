Giải mã UAV Piranha-10 phá hủy thành công tăng M1A1 Abrams của Ukraine

Máy bay không người lái Piranha-10 của Nga đã phô diễn khả năng tác chiến hiệu quả khi phá hủy thành công xe tăng M1A1 Abrams trên chiến trường Ukraine, sự kiện này báo hiệu một kỷ nguyên mới trong công nghệ quân sự. Ảnh: Reddit. Chiếc máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) Piranha-10 của Nga gần đây đã gây chú ý khi tấn công một chiếc xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Quân đội Ukraine, điều này càng nhấn mạnh sự nguy hiểm của các loại UAV trong bối cảnh chiến tranh hiện đại. Ảnh: Sputnik. Được phát triển bởi Cục thiết kế Simbirsk, chiếc UAV này thể hiện bước nhảy vọt trong công nghệ máy bay không người lái với khả năng mang tải trọng vũ khí lên tới 4,5 kg, đây là một tính năng đóng vai trò then chốt của các loại UAV tấn công hiện nay. Ảnh: Sputnik. Cục thiết kế Simbirsk nổi tiếng với công nghệ UAV tiên tiến đã cho ra mắt hai mẫu UAV hiện đại gồm Piranha-7 và Piranha-10. Cả hai mẫu UAV này đều đã chứng minh được tính hiệu quả trên chiến trường, Piranha-10 nổi bật nhờ khung lớn hơn, động cơ mạnh hơn và cánh quạt rộng hơn, cho phép nó mang được trọng tải nặng hơn. Ảnh: X. Có giá khoảng 50.000 rúp (550 USD), UAV Piranha-10 được xem là giải pháp tiết kiệm chi phí cho các hoạt động quân sự. Piranya được trang bị một camera truyền không dây, giúp người điều khiển có góc nhìn thứ nhất về môi trường nơi máy bay không người lái bay và có thể quay video hoặc hình ảnh tĩnh. Ảnh: Defence Blog. Kể từ mùa đông năm ngoái, Cục thiết kế Simbirsk đã cung cấp hơn 8.000 máy bay không người lái cho Quân đội Nga, với tốc độ sản xuất hơn 100 chiếc mỗi ngày. Thành công trong hoạt động này nêu bật vai trò quan trọng của công nghệ UAV trong chiến đấu hiện đại, mang lại lợi thế chiến thuật thông qua các cuộc tấn công chính xác và khả năng trinh sát. Theo người phát ngôn Cục thiết kế Simbirsk, Piranya đã chứng tỏ khả năng hoạt động ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử. “Chúng tôi có kết luận chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, dựa trên kết quả thử nghiệm thiết bị trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt rằng, chiếc UAV này chịu được tác động của chiến tranh điện tử”. Máy bay không người lái Piranya được làm từ polyme gia cố bằng sợi carbon, có tầm hoạt động lên tới 15 km và khả năng chuyên chở lên tới 4,5 kg. UAV được thiết kế để tiêu diệt cả xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép, cũng như các hầm trú ẩn và công sự. Việc triển khai máy bay không người lái Piranha-10 chống lại mục tiêu có giá trị cao như xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, báo hiệu sự thay đổi trong chiến thuật quân sự hiện đại, trong đó các hệ thống không người lái ngày càng chiếm vị trí trung tâm. Sự cố này là lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc đổi mới công nghệ trong chiến lược quốc phòng và nhu cầu liên tục cải tiến khả năng của UAV để duy trì lợi thế cạnh tranh trong một chiến trường không ngừng phát triển. Việc sử dụng chiến lược máy bay không người lái như Piranha-10 của các lực lượng quân sự nhấn mạnh sự thay đổi của chiến tranh hiện đại, nơi công nghệ và đổi mới đóng vai trò then chốt. Thành công của Piranha-10 ở Ukraine không chỉ là minh chứng cho những tiến bộ của UAV Nga, mà còn là điềm báo về bối cảnh hoạt động quân sự toàn cầu trong tương lai.

