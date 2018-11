Giải mã lý do 300.000 lính Liên Xô thương vong trong chiến tranh mùa Đông

Cuộc Chiến tranh Mùa Đông giữa Phần Lan và Liên Xô bắt đầu từ 22:45 phút giờ địa phương ngày 30/11/1939. Cuộc chiến tranh này nổ ra khi Phần Lan không chịu nhượng bộ yêu cầu đòi đất và rút quân khỏi biên giới từ phía Liên Xô. Nguồn ảnh: Associated Press Thủ đô của Phần Lan là Helsinki cách tiền tuyến chỉ khoảng 160 km có thể nghe rõ những tiếng pháo kích dồn dập của Liên Xô từ biên giới. Nơi này cũng là địa điểm bị Hồng quân đánh bom, gây thiệt hại nặng. Nguồn ảnh: Associated Press Đoàn chữ thập đỏ của Phần Lan lên đường ra tiền tuyến và tới các thành phố sát biên giới để thị sát và tổ chức các hoạt động cứu hộ, viện trợ nhân đạo. Nguồn ảnh: Associated Press Lính Phần Lan được trang bị có phần khá giống với lính Phát xít Đức. Thậm chí Phần Lan còn nhận được không ít viện trợ từ phía Đức để đánh Hồng quân. Nguồn ảnh: Associated Press Trong thời gian diễn ra chiến tranh Mùa Đông, quân đội Liên Xô tỏ ra cực kỳ yếu kém trong tác chiến lẫn trong chỉ huy. Thực tế sức mạnh của Hồng quân Liên Xô lúc này đang bị ảnh hưởng nặng do vừa bước qua cuộc Đại Thanh Trừng - nơi nhiều tướng lĩnh tài ba đã bị cho về hưu, đi tù hoặc đi đày. Nguồn ảnh: Associated Press Trong khi đó Phần Lan với mục tiêu cao cả là bảo vệ tổ quốc và một quân đội được huấn luyện tốt, bài bản đã giáng cho Hồng quân Liên Xô những đòn phản kháng mang tính huỷ diệt. Nguồn ảnh: Associated Press Máy bay của Không quân Liên Xô bị Phần Lan bắn rơi khi cố thâm nhập để ném bom rải thảm vào phòng tuyến của Phần Lan. Nguồn ảnh: Associated Press Đội quân của Phần Lan được trang bị phương tiện phù hợp để tác chiến trong tuyết với ván trượt và xe ngựa được thiết kế đặc biệt vừa có bánh xe, vừa có tấm trượt để di chuyển dễ dàng hoàn trong tuyết. Nguồn ảnh: Associated Press Ngoài ra quân Phần Lan còn có quân phục bao gồm quần áo màu trắng nguỵ trang trong khi quân Liên Xô toàn mặc quần áo màu... nâu - một màu cực kỳ dễ bị lộ trên nền tuyết trắng. Nguồn ảnh: Associated PressXe tăng của Liên Xô cũng không được sơn trắng - điều này khiến cho hiệu quả nguỵ trang trên chiến trường của Hồng quân gần như bằng không, những người lính Hồng quân phải phơi người trước hoả lực đối phương và không hề biết đối phương ở đâu để bắn lại. Nguồn ảnh: Associated Press Hình ảnh khốc liệt mô tả cái lạnh -30 độ ở Phần Lan mùa đông năm 1940 khi một người lính thông tin Liên Xô đang cố kéo dây điện thoại thì chết cóng, cái lạnh đóng băng của Phần Lan khiến người lính Hồng quân này giữ nguyên tư thế trước khi chết của mình. Nguồn ảnh: Associated Press Mặc dù Moscow được đánh giá là giành thắng lợi khi thu hồi vùng Karelia, tuy nhiên ước tính khoảng 300.000 lính hồng quân thương vong trong cuộc chiến này, trong khi phía Phần Lan con số thiệt hại chỉ khoảng 60-70.000 lính. Ảnh: Phần mộ được đắp vội vàng bằng tuyết chôn hai sĩ quan Hồng quân Liên Xô với bia một được khắc trên một chiếc hộp thiếc. Nguồn ảnh: Associated Press Đặc sản của Phần Lan trong cuộc chiến tranh này đó là tuần lộc - loại động vật khoẻ và khôn như ngựa nhưng chịu lạnh và di chuyển trên tuyết tốt hơn nhiều. Hệ thống hậu cần của Phần Lan với tuần lộc và xe kéo hoạt động tốt suốt cuộc chiến tranh trong khi một triệu quân Liên Xô phải chờ từng đoàn xe hậu cần khó khăn vượt tuyết để mang hậu cần tới nơi. Nguồn ảnh: Associated Press Mời độc giả xem Video: Tái dựng lại cuộc Chiến tranh Mùa đông - Lửa đấu với băng.

Cuộc Chiến tranh Mùa Đông giữa Phần Lan và Liên Xô bắt đầu từ 22:45 phút giờ địa phương ngày 30/11/1939. Cuộc chiến tranh này nổ ra khi Phần Lan không chịu nhượng bộ yêu cầu đòi đất và rút quân khỏi biên giới từ phía Liên Xô. Nguồn ảnh: Associated Press Thủ đô của Phần Lan là Helsinki cách tiền tuyến chỉ khoảng 160 km có thể nghe rõ những tiếng pháo kích dồn dập của Liên Xô từ biên giới. Nơi này cũng là địa điểm bị Hồng quân đánh bom, gây thiệt hại nặng. Nguồn ảnh: Associated Press Đoàn chữ thập đỏ của Phần Lan lên đường ra tiền tuyến và tới các thành phố sát biên giới để thị sát và tổ chức các hoạt động cứu hộ, viện trợ nhân đạo. Nguồn ảnh: Associated Press Lính Phần Lan được trang bị có phần khá giống với lính Phát xít Đức. Thậm chí Phần Lan còn nhận được không ít viện trợ từ phía Đức để đánh Hồng quân. Nguồn ảnh: Associated Press Trong thời gian diễn ra chiến tranh Mùa Đông, quân đội Liên Xô tỏ ra cực kỳ yếu kém trong tác chiến lẫn trong chỉ huy. Thực tế sức mạnh của Hồng quân Liên Xô lúc này đang bị ảnh hưởng nặng do vừa bước qua cuộc Đại Thanh Trừng - nơi nhiều tướng lĩnh tài ba đã bị cho về hưu, đi tù hoặc đi đày. Nguồn ảnh: Associated Press Trong khi đó Phần Lan với mục tiêu cao cả là bảo vệ tổ quốc và một quân đội được huấn luyện tốt, bài bản đã giáng cho Hồng quân Liên Xô những đòn phản kháng mang tính huỷ diệt. Nguồn ảnh: Associated Press Máy bay của Không quân Liên Xô bị Phần Lan bắn rơi khi cố thâm nhập để ném bom rải thảm vào phòng tuyến của Phần Lan. Nguồn ảnh: Associated Press Đội quân của Phần Lan được trang bị phương tiện phù hợp để tác chiến trong tuyết với ván trượt và xe ngựa được thiết kế đặc biệt vừa có bánh xe, vừa có tấm trượt để di chuyển dễ dàng hoàn trong tuyết. Nguồn ảnh: Associated Press Ngoài ra quân Phần Lan còn có quân phục bao gồm quần áo màu trắng nguỵ trang trong khi quân Liên Xô toàn mặc quần áo màu... nâu - một màu cực kỳ dễ bị lộ trên nền tuyết trắng. Nguồn ảnh: Associated Press Xe tăng của Liên Xô cũng không được sơn trắng - điều này khiến cho hiệu quả nguỵ trang trên chiến trường của Hồng quân gần như bằng không, những người lính Hồng quân phải phơi người trước hoả lực đối phương và không hề biết đối phương ở đâu để bắn lại. Nguồn ảnh: Associated Press Hình ảnh khốc liệt mô tả cái lạnh -30 độ ở Phần Lan mùa đông năm 1940 khi một người lính thông tin Liên Xô đang cố kéo dây điện thoại thì chết cóng, cái lạnh đóng băng của Phần Lan khiến người lính Hồng quân này giữ nguyên tư thế trước khi chết của mình. Nguồn ảnh: Associated Press Mặc dù Moscow được đánh giá là giành thắng lợi khi thu hồi vùng Karelia, tuy nhiên ước tính khoảng 300.000 lính hồng quân thương vong trong cuộc chiến này, trong khi phía Phần Lan con số thiệt hại chỉ khoảng 60-70.000 lính. Ảnh: Phần mộ được đắp vội vàng bằng tuyết chôn hai sĩ quan Hồng quân Liên Xô với bia một được khắc trên một chiếc hộp thiếc. Nguồn ảnh: Associated Press Đặc sản của Phần Lan trong cuộc chiến tranh này đó là tuần lộc - loại động vật khoẻ và khôn như ngựa nhưng chịu lạnh và di chuyển trên tuyết tốt hơn nhiều. Hệ thống hậu cần của Phần Lan với tuần lộc và xe kéo hoạt động tốt suốt cuộc chiến tranh trong khi một triệu quân Liên Xô phải chờ từng đoàn xe hậu cần khó khăn vượt tuyết để mang hậu cần tới nơi. Nguồn ảnh: Associated Press Mời độc giả xem Video: Tái dựng lại cuộc Chiến tranh Mùa đông - Lửa đấu với băng.