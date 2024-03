F-16 của Ba Lan lại bất lực trước tên lửa Nga, Ukraine thắng lớn

Trong khi nước Nga vẫn đang để tang các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở Moscow và tự hỏi liệu kẻ sát nhân có phải là tổ chức cực đoan IS hay không, thì Quân đội Nga và Ukraine vẫn đang chiến đấu ác liệt và tiến hành các cuộc không kích vào nhau. Theo hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti, ngày 24/3, Quân đội Nga một lần nữa tiến hành "cuộc tấn công chính xác tầm xa" quy mô lớn, nhằm vào Ukraine, và còi báo động phòng không vang lên ở Kiev, Lviv và nhiều nơi khác. Bộ Quốc phòng Ukraine công bố thông tin chiến tranh liên quan, cho biết Quân đội Nga đã phóng tổng cộng 29 tên lửa hành trình Kh-101 hoặc Kh-555 từ 14 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear và phóng 28 UAV cảm tử Geran-2. Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 18 tên lửa và 25 UAV cảm tử. Hiện tình hình thiệt hại của đợt không kích này vẫn chưa rõ ràng, nhưng cũng như trước đây, lực lượng phòng không Ukraine đã có sự chuẩn bị từ trước, nên trên thực tế, máy bay ném bom Nga đã bị phát hiện gần như ngay khi vừa cất cánh. Do vậy, lực lượng phòng không Ukraine có đủ thời gian phát đi cảnh báo trên toàn quốc qua các ứng dụng của mạng điện thoại di động. Nhưng xét khả năng đánh chặn thì tên lửa hành trình và UAV cảm tử do Quân đội Nga phóng đi (đặc biệt là tên lửa hành trình) vẫn có khả năng xuyên phá cao. Đánh giá tình hình hiện tại, sau hơn hai năm chiến tranh, Quân đội Nga đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện tỷ lệ xuyên phá của tên lửa, đặc biệt là phát hiện ra những sơ hở trong mạng lưới phòng không của Ukraine; thậm chí vi phạm không phận của các nước khác. Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan thông báo rằng, trong cuộc không kích vào Ukraine rạng sáng 24/3, ít nhất một tên lửa hành trình của Nga đã bay vào không phận Ba Lan trong khoảng 39 giây và radar phòng không Ba Lan đã phát hiện, theo dõi đường bay của tên lửa. Mặc dù Không quân Ba Lan đã phát hiện được tên lửa Nga bay vào không phận, máy bay chiến đấu F-16 được lệnh xuất kích khẩn cấp trong tình trạng báo động, nhưng do không đủ thời gian hay lý do nào khác, nên chúng đã không bắn hạ được tên lửa hành trình Nga xâm nhập không phận Ba Lan. Một ngày trước đợt "tấn công chính xác tầm xa" quy mô lớn hiện nay của Quân đội Nga, thì Quân đội Ukraine cũng đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào bán đảo Crimea. Theo truyền thông Nga cũng như các kênh quân sự trên mạng xã hội Telegram của Nga và Ukraine cho biết, đợt không kích này của Ukraine có thể gọi là lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, đã khá thành công khi đánh trúng một "trung tâm chỉ huy được ngụy trang kỹ lưỡng" ở Sevastopol. "Trung tâm chỉ huy được ngụy trang khéo léo" này bị nghi là trung tâm thông tin, tình báo của Hạm đội Biển Đen. Ngoài ra, 3 máy bay chiến đấu Su-27 đã bị hư hại trong cuộc không kích vào Căn cứ Không quân Belbek và nhà ga của căn cứ này. Lữ đoàn bộ binh hải quân 810 thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga, cũng như hai tàu đổ bộ lớn của Hạm đội Biển Đen là Yamal và Azov, cũng bị trúng đạn và thiệt hại nặng. Do thiếu bằng chứng trực quan như ảnh vệ tinh, nên vẫn không thể xác nhận kết quả của đợt không kích quy mô lớn này của Quân đội Ukraine vào Crimea. Tuy nhiên, theo những thông tin công khai, ngay cả với việc "bảo vệ phòng không kép", thì vẫn chưa có gì đảm bảo các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea đều an toàn. Tờ "Kyiv Independent" dẫn lời cơ quan tình báo Ukraine cho biết, Hạm đội Biển Đen đang tiếp tục điều tàu từ Crimea đến Novorossiysk trên bờ biển phía đông Biển Đen, tương đối an toàn hơn. Trong khi tờ Newsweek của Mỹ đưa tin, Hải quân Nga đã lắp đặt lồng sắt trên tàu ngầm, thường được lắp đặt trên các thiết bị chiến tranh trên bộ như xe tăng và pháo tự hành, rất có thể để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát của Ukraine. Dù Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga không thừa nhận, nhưng kết quả cho thấy, Quân đội Ukraine đã rất thành công trong việc tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea. Còn lý do tại sao lại thành công như vậy, thì không thể biết chi tiết cụ thể của từng trận đánh. Nhưng điều chắc chắn là kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, thì số lượng máy bay do thám của NATO hoạt động trên Biển Đen đã tăng cao. Tờ "Kyiv Independent" cho biết, trong những tuần gần đây, số lượng máy bay do thám của NATO hoạt động trên Biển Đen đã tăng mạnh và họ đã tiếp nhận các thông tin tình báo từ đồng minh Anh, Pháp. Hiện chưa có các nguồn tin độc lập xác nhận, liệu các máy bay do thám của NATO hoạt động trên Biển Đen có phát hiện ra mạng lưới phòng không của Nga ở Crimea và chia sẻ thông tin tình báo liên quan với Quân đội Ukraine hay không? Nhưng điều chắc chắn là các máy bay do thám của NATO này bay ở độ cao lớn trên Biển Đen. Mặc dù Quân đội Nga đã điều động máy bay chiến đấu xua đuổi và thậm chí dám bắn hạ UAV của NATO, nhưng cũng không thể ngăn chặn được các hành động do thám của Mỹ và NATO (Nguồn ảnh: RIA Novosti, CNN, The Sun, Topwar).

