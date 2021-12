F-15 Mỹ và Su-35 Nga: Kỳ phùng địch thủ chưa từng chạm mặt [P2]

Tiếp theo là khả năng chiến đấu trong tầm nhìn. Tiêm kích F-15 không hề lép vế khi nói đến khả năng cơ động. Trên thực tế, nó là một trong những thiết kế đầu tiên chứng minh rằng một chiến đấu cơ hạng nặng vẫn có thể thực hiện những pha "bẻ cua" gọn gàng, tiết kiệm năng lượng và tăng tốc ấn tượng nhờ tải trọng cánh thấp và tỉ lệ lực đẩy so với trọng lượng cao. Trong khi đó, máy bay chiến đấu Su-35 sử dụng động cơ phản lực cánh quạt đẩy véc-tơ, nghĩa là các vòi phun động cơ của máy bay có thể di chuyển độc lập, cho phép nó thực hiện những cú ngoặt gấp cũng như duy trì góc tấn công cao (mũi máy bay hướng về một hướng khác với máy bay đang di chuyển). Su-35 có thể tự tin bay xung quanh F-15 trong một cuộc không chiến tốc độ thấp. Về vũ khí, F-15 và Su-35 đều được trang bị tên lửa tầm nhiệt lần lượt là AIM-9X và tên lửa R-73. Cả 2 loại tên lửa này có thể khai hoả "ngoài tầm nhìn" vào các mục tiêu phía trước của máy bay với xác suất tiêu diệt mục tiêu từ 70-80%. Tiếp theo nữa là khả năng tấn công mặt đất. Su-35 có thể chở hơn 7,7 tấn đạn dược và sử dụng tối đa 14 quả tên lửa cho các cuộc tấn công không đối đất. Còn F-15C không chở vũ khí hay đạn dược vì nó hoàn toàn là một chiến đấu cơ dùng cho mục đích chiếm ưu thế trên không. Việc tái trang bị cho chiến đấu cơ không phải là nhiệm vụ khó. Chẳng hạn Israel đã tái trang bị những chiếc F-15 của họ vào những năm 1970, sau đó sử dụng chúng để phá hủy lò phản ứng hạt nhân của Iraq tại Osiriak. Riêng phiên bản F-15E có thể mang theo hơn 10 tấn vật liệu nặng nhưng kém cơ động và nhanh nhạy hơn trong chiến đấu so với F-15C do trọng lượng nặng hơn. Trong một khía cạnh thực tế khác, quân đội Nga sử dụng ít vũ khí dẫn đường chính xác hơn quân đội Mỹ và sử dụng một loạt vũ khí nhỏ hơn. Một yếu tố nữa là khả năng bảo trì, bảo dưỡng. Nhìn chung, Mỹ có xu hướng chế tạo những chiếc máy bay đắt tiền, tuổi thọ lâu dài. Liên Xô và sau này là Nga có xu hướng chế tạo các loại máy bay giá cả phải chăng, tuổi thọ ngắn và yêu cầu bảo trì, bảo dưỡng thấp hơn. Su-35 dường như đã thu hẹp phần nào khoảng cách về vấn đề này. Hiện Su-35 có tuổi thọ là khoảng 6.000 giờ bay, trong khi F-15C và E được đánh giá là có tuổi thọ lần lượt 8.000 và 16.000 giờ bay. Hiện tại, những chiếc Su-35 rời khỏi dây chuyền sản xuất của nhà máy đang phục vụ giai đoạn đầu, trong khi hầu hết khung máy bay F-15 đều có từ những năm 1970 và 1980. Tập đoàn Boeing đã tiếp thị phiên bản tàng hình tiên tiến F-15 Silent Eagle trong nhiều năm qua và đã tìm được khách hàng là Israel. Gần đây, Boeing cũng bắt đầu gói nâng cấp cho F-15C Eagle 2040C. Chưa rõ Silent Eagle và Eagle 2040C có khắc phục được nhược điểm của những chiếc F-15 bây giờ hay không nhưng trước hết, lợi thế về khả năng cơ động của Su-35 sẽ không bị thách thức. Tóm lại, khả năng không chiến trong tương lai có thể ngày càng nghiêng về tên lửa và các biện pháp đối phó điện tử hơn là do chiến đấu cơ, đặc biệt là đối với các máy bay không tàng hình. Tuy nhiên, Su-35 vẫn là chiến đấu cơ xuất sắc, đồng thời là nền tảng tên lửa cực kỳ linh hoạt, có khả năng chống lại các mục tiêu trên không và mặt đất dù bị kìm hãm do thiếu radar AESA tối tân. Còn F-15 hiện tại vẫn có khả năng chiếm ưu thế trên không với radar tiên tiến, trong khi F-15E có thể mang tải trọng vũ khí lớn hơn để tấn công mục tiêu trên mặt đất. Các máy bay F-15 được nâng cấp dự kiến sẽ có tải trọng không đối không phi thường và khả năng kết hợp dữ liệu vô song với tàu, vệ tinh và máy bay hỗ trợ. Nguồn ảnh: Pinterest.

