Trung Quốc trình làng loại UAV “sinh đôi” với Shahed-136 của Iran

Tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2024 được tổ chức tại Riyadh, Ả Rập Saudi, từ ngày 4 - 8/2/2024, Trung Quốc đã giới thiệu sản phẩm bổ sung mới nhất của mình cho lĩnh vực công nghệ tác chiến trên không đó là UAV ASN-301. Sự xuất hiện của ASN-301 gợi nhớ đến loại UAV Harpy của Công ty Hàng không Vũ trụ Israel (IAI), được Trung Quốc mua lại vào những năm 1990. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ASN-301 trông giống với Shahed-136 của Iran nhiều hơn. Những quan sát này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về nguồn gốc của công nghệ và ý nghĩa của nó đối với sự cân bằng quân sự toàn cầu. Được thiết kế với cấu trúc hình cánh tam giác và trang bị một cánh quạt đẩy, kiến trúc của ASN-301 trông như được cải tiến từ UAV Harpy. Chức năng chính của loại vũ khí này là xâm nhập không phận đối phương, bay tuần tra cho đến khi phát hiện được tín hiệu radar. Sau khi phát hiện, ASN-301 sẽ tiếp cận mục tiêu và thực hiện đòn tấn công chính xác. Khả năng này giúp ASN-301 trở thành một công cụ mạnh mẽ để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ dựa trên radar. Mặc dù có những điểm tương đồng với Harpy nhưng ASN-301 lại có những thông số kỹ thuật khác biệt. Với trọng lượng 135 kg, nó nhỏ gọn hơn một chút với chiều dài 2,5 mét so với 2,7 mét của Harpy. Tuy nhiên, ASN-301 có tốc độ tối đa được cải thiện hơn lên tới 220 km/h so với 180 km/h của Harpy, mặc dù phạm vi hoạt động của nó bị giảm đi còn 288 km so với 500 km của Harpy. Thời gian hoạt động của ASN-301 bị giới hạn ở mức bốn giờ. Những thông tin kỹ thuật về ASN-301 cho thấy khả năng nhắm mục tiêu phức tạp của nó, tập trung vào tần số radar từ 2 đến 16 GHz. Thiết bị dẫn đường bằng radar của nó có thể xác định mục tiêu trong bán kính 25 km và hệ thống này được lập trình để tấn công tới 8 vị trí radar được xác định cùng lúc. Đầu đạn của ASN-301 chứa 7.000 mảnh vỡ, được kích hoạt bằng cầu chì laser ở cự ly gần, đảm bảo bán kính sát thương là 20 mét. Việc ra mắt ASN-301 diễn ra vào thời điểm nhiệm vụ phát triển và triển khai các loại vũ khí UAV đã trở thành tâm điểm trong chiến lược chiến tranh hiện đại trên toàn thế giới. Những hệ thống này thường được gọi là "máy bay không người lái cảm tử", mang đến sự kết hợp độc đáo giữa các khả năng có ở cả tên lửa truyền thống và máy bay không người lái. Chúng được thiết kế để có thể bay lơ lửng trong khu vực quan tâm cho đến khi xác định được mục tiêu, lúc đó chúng có thể tấn công chính xác. Trên toàn cầu, sự phát triển của UAV cảm tử phản ánh sự thay đổi theo hướng chiến thuật chiến tranh bất đối xứng, trong đó các phương pháp chiến đấu phi truyền thống được tận dụng để chống lại hệ thống phòng thủ cố thủ. Các quốc gia như Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã đi đầu trong việc phát triển công nghệ này, mỗi quốc gia sản xuất các hệ thống khác nhau phù hợp với các yêu cầu hoạt động cụ thể. Ví dụ, công việc tiên phong của Israel với hệ thống Harpy đã ảnh hưởng đến nhiều chương trình công nghệ quốc phòng trên toàn thế giới. Tương tự, Mỹ đã phát triển nhiều hệ thống đạn dược lảng vảng nhằm nâng cao nhận thức tình huống và khả năng tấn công cho lực lượng mặt đất. Máy bay không người lái Bayraktar TB2 và Kargu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được sử dụng đáng kể trong nhiều cuộc xung đột khác nhau, cho thấy tính hiệu quả của những hệ thống như vậy trong các tình huống chiến đấu hiện đại. Sự phổ biến của UAV cảm tử làm nổi bật một khía cạnh quan trọng của chiến lược quân sự đương đại. Những công nghệ này hứa hẹn giảm thiểu rủi ro cho người vận hành đồng thời tăng độ chính xác và hiệu quả của các hoạt động quân sự. Việc ra mắt ASN-301 tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2024 không chỉ thể hiện công nghệ quân sự tiến bộ của Trung Quốc mà còn nhấn mạnh tính chất năng động và đang phát triển của năng lực quân sự toàn cầu (Nguồn ảnh: Defense News, Wikipedia, Army Recognition, Gagadget).

