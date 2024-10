Pháo tự hành Trung Quốc cứ ngỡ như đang trên chiến trường Ukraine?

Trong cuộc tập trận bắn đạn thật do Lữ đoàn Pháo binh 76, thuộc Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Tây của Quân đội Trung Quốc tiến hành tại sa mạc Gobi, một số pháo tự hành PLZ-05 được quan sát thấy với lớp giáp chống máy bay không người lái. Ảnh: Army Recongnition. Các bức ảnh cho thấy những khẩu pháo này đã được trang bị thêm các cấu trúc bảo vệ và các thiết bị đặc biệt, được thiết kế để giảm thiểu các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Những cải tiến dường như đã được lấy kinh nghiệm từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ảnh: Army Recongnition. Những cải tiến của Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh về nhu cầu tăng cường các biện pháp phòng thủ, để chống lại các mối đe dọa trên không do máy bay không người lái. Cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy sự nguy hiểm của các hệ thống không người lái, điều này đã thúc đẩy các quốc gia tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Ảnh: Bulgarian Military. "Việc sử dụng máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại đã làm thay đổi cục diện trên chiến trường". Li Wei, một nhà phân tích quốc phòng tại Bắc Kinh cho biết: "Trung Quốc rất muốn học hỏi từ những cuộc xung đột này để đảm bảo lực lượng của mình được chuẩn bị tốt trước những thách thức tương tự". Ảnh: Wikipedia. PLZ-05 là pháo tự hành cỡ nòng 155mm của Quân đội Trung Quốc, nổi tiếng với hỏa lực mạnh và tính cơ động. Các tính năng chống máy bay không người lái mới được bổ sung, bao gồm lưới chắn UAV, hệ thống gây nhiễu điện tử và hệ thống radar có khả năng phát hiện, theo dõi các mối đe dọa trên không. Ảnh: Ministry of National Defense. Những cải tiến này nhằm mục đích cung cấp một cơ chế phòng thủ nhiều lớp, đảm bảo rằng các đơn vị pháo binh có thể hoạt động liên tục, giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công của máy bay không người lái. Việc Trung Quốc tập trung tăng cường năng lực quân sự của mình bằng các công nghệ chống máy bay không người lái, được cho là phù hợp với xu hướng quân sự toàn cầu hiện tại. Khi máy bay không người lái ngày càng dễ chế tạo và tiên tiến về mặt công nghệ, nhu cầu phòng thủ để chống lại chúng đã tăng lên rất nhiều. Zhang Tao, một chuyên gia công nghệ quân sự của Trung Quốc nhận xét, "Bằng cách tăng cường cho các đơn vị pháo binh của mình các biện pháp bảo vệ như vậy, Trung Quốc không chỉ bảo vệ tài sản của mình mà còn duy trì lợi thế chiến thuật". Mặc dù Quân đội Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về những thay đổi cụ thể này, nhưng những bằng chứng trực quan từ các cuộc tập trận cho thấy ý định rõ ràng là hiện đại hóa và thích ứng với tình thế chiến tranh đương đại. Cách tiếp cận chủ động này phù hợp với những nỗ lực hiện đại hóa quân đội đang diễn ra của Trung Quốc. Những diễn biến được quan sát thấy trong các đơn vị pháo binh của Quân đội Trung Quốc, là minh chứng cho tác động toàn cầu của các sáng kiến hiện đại hóa quân sự do nhiều quốc gia đang thực hiện, để ứng phó với bản chất thay đổi của chiến tranh. Khi các quốc gia quan sát và học hỏi từ các cuộc xung đột như ở Ukraine, các biện pháp thích ứng như tăng cường bảo vệ chống máy bay không người lái trở nên cấp thiết. Các biện pháp này không chỉ cải thiện khả năng phòng thủ mà còn góp phần răn đe, bằng cách làm phức tạp thêm kế hoạch hoạt động của các đối thủ tiềm tàng.

