Đội tuyển Xe tăng Việt Nam "tả xung hữu đột" trong trận bán kết Tank Biathlon

Tối 1/9, trên thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow (Liên bang Nga), tranh tài với đối thủ duyên nợ Myanmar tại cuộc thi “Xe tăng hành tiến” (Tank biathlon) của Army Games 2020, đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã có màn trình diễn đầy quyết tâm và rất cống hiến. Ảnh: QĐND. Trong trận bán kết này, mỗi kíp xe của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam thực hiện 4 vòng chạy: Vòng 1 bắn súng máy phòng không với bia số 25 (máy bay trực thăng) và bia số 11 (pháo chống tăng) với khoảng cách từ 800 đến 1.000m; Vòng 2 bắn súng máy song song với 3 bia số 9 (Súng chống tăng); vòng 3 thi tốc độ; vòng 4 bắn pháo hành tiến với 3 mục tiêu bia số 12 (xe tăng) ở khoảng cách 1.600m, 1.700m và 1.800m. Vòng thi đầu tiên ở trận bán kết, kíp xe số 1 của Việt Nam đã hạ 7/8 mục tiêu, hoàn thành bài thi với 42 phút 13 giây. Với kỹ năng xạ kích và cơ động tốt, kíp xe số 1 đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam tạm dẫn trước đội tuyển Xe tăng của Myanmar. Ngay sau khi kíp xe số 1 hoàn thành phần thi, kíp xe số 2 nhanh chóng vào cuộc. Kíp xe số 2 gồm Trưởng xe Vũ Bá Trọng, Pháo thủ Trần Ngọc Bình và Lái xe Nguyễn Quốc Tuấn. Ở vòng 1, kíp xe số 2 của Việt Nam đã tiêu diệt 1/2 mục tiêu. Do lỗi chạm cọc tiêu, bị trọng tài bắt phạt các vận động viên lên xuống xe 2 lần. Ở vòng 2, các vận động viên sử dụng súng máy tiêu diệt 2/3 bia số 9. Sau vòng thi tốc độ, ở vòng 4, kíp xe số 2 của Việt Nam thực hiện nội dung bắn pháo hành tiến. Pháo thủ Trần Ngọc Bình bắn tốt phát đầu tiên và hạ gọn mục tiêu, nhưng tháp pháo sau đó quay ngang liên tục, nhiều khả năng do hệ thống ổn định nòng pháo gặp trục trặc, nên đã không thành công trong lần bắn tiếp theo. Kíp xe số 2 sau đó phải chạy phạt hai vòng, đánh mất lợi thế, để kíp xe số 2 của Myanmar vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, lượt ba của trận bán kết 1 bảng 2 đã phải dừng 50 phút. Ngay khi trận đấu tiếp tục, kíp xe số 3 gồm Trưởng xe Phạm Văn Anh, pháo thủ Phan Anh Tuấn và lái xe Nguyễn Tiến Chiến đã vào trận với tinh thần hết sức khẩn trương. Ở vòng 1, kíp xe số 3 của Việt Nam đã tiêu diệt 1/2 mục tiêu bằng súng 12,7mm. Ở vòng 2, các vận động viên sử dụng súng máy tiêu diệt…bia số 9. Sau vòng thi tốc độ, ở vòng 4, kíp xe số 3 của Việt Nam đã bắn pháo hành tiến không tiêu diệt được mục tiêu bia số 12. Sau 2 giờ 17 phút 46 giây, xe tăng của Myanmar đã về đích đầu tiên. Kíp xe số 3 của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam cán đích với thời gian 2 giờ 21 phút 5 giây. Kết quả cuối cùng bán kết 1 bảng 2 sẽ được công bố sau cuộc họp của ban tổ chức và ban trọng tài diễn ra ngay khi trận đấu kết thúc. Ban tổ chức và ban trọng tài sẽ tính lỗi phạt của từng đội và sẽ đưa ra quyết định đội tuyển nào sẽ vào chung kết bảng 2. Video Thể lệ thi đấu vòng Bán kết và Chung kết Xe tăng hành tiến tại Army Games 2020 - Nguồn: QPVN

Tối 1/9, trên thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow (Liên bang Nga), tranh tài với đối thủ duyên nợ Myanmar tại cuộc thi “Xe tăng hành tiến” (Tank biathlon) của Army Games 2020, đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã có màn trình diễn đầy quyết tâm và rất cống hiến. Ảnh: QĐND. Trong trận bán kết này, mỗi kíp xe của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam thực hiện 4 vòng chạy: Vòng 1 bắn súng máy phòng không với bia số 25 (máy bay trực thăng) và bia số 11 (pháo chống tăng) với khoảng cách từ 800 đến 1.000m; Vòng 2 bắn súng máy song song với 3 bia số 9 (Súng chống tăng); vòng 3 thi tốc độ; vòng 4 bắn pháo hành tiến với 3 mục tiêu bia số 12 (xe tăng) ở khoảng cách 1.600m, 1.700m và 1.800m. Vòng thi đầu tiên ở trận bán kết, kíp xe số 1 của Việt Nam đã hạ 7/8 mục tiêu, hoàn thành bài thi với 42 phút 13 giây. Với kỹ năng xạ kích và cơ động tốt, kíp xe số 1 đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam tạm dẫn trước đội tuyển Xe tăng của Myanmar. Ngay sau khi kíp xe số 1 hoàn thành phần thi, kíp xe số 2 nhanh chóng vào cuộc. Kíp xe số 2 gồm Trưởng xe Vũ Bá Trọng, Pháo thủ Trần Ngọc Bình và Lái xe Nguyễn Quốc Tuấn. Ở vòng 1, kíp xe số 2 của Việt Nam đã tiêu diệt 1/2 mục tiêu. Do lỗi chạm cọc tiêu, bị trọng tài bắt phạt các vận động viên lên xuống xe 2 lần. Ở vòng 2, các vận động viên sử dụng súng máy tiêu diệt 2/3 bia số 9. Sau vòng thi tốc độ, ở vòng 4, kíp xe số 2 của Việt Nam thực hiện nội dung bắn pháo hành tiến. Pháo thủ Trần Ngọc Bình bắn tốt phát đầu tiên và hạ gọn mục tiêu, nhưng tháp pháo sau đó quay ngang liên tục, nhiều khả năng do hệ thống ổn định nòng pháo gặp trục trặc, nên đã không thành công trong lần bắn tiếp theo. Kíp xe số 2 sau đó phải chạy phạt hai vòng, đánh mất lợi thế, để kíp xe số 2 của Myanmar vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, lượt ba của trận bán kết 1 bảng 2 đã phải dừng 50 phút. Ngay khi trận đấu tiếp tục, kíp xe số 3 gồm Trưởng xe Phạm Văn Anh, pháo thủ Phan Anh Tuấn và lái xe Nguyễn Tiến Chiến đã vào trận với tinh thần hết sức khẩn trương. Ở vòng 1, kíp xe số 3 của Việt Nam đã tiêu diệt 1/2 mục tiêu bằng súng 12,7mm. Ở vòng 2, các vận động viên sử dụng súng máy tiêu diệt…bia số 9. Sau vòng thi tốc độ, ở vòng 4, kíp xe số 3 của Việt Nam đã bắn pháo hành tiến không tiêu diệt được mục tiêu bia số 12. Sau 2 giờ 17 phút 46 giây, xe tăng của Myanmar đã về đích đầu tiên. Kíp xe số 3 của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam cán đích với thời gian 2 giờ 21 phút 5 giây. Kết quả cuối cùng bán kết 1 bảng 2 sẽ được công bố sau cuộc họp của ban tổ chức và ban trọng tài diễn ra ngay khi trận đấu kết thúc. Ban tổ chức và ban trọng tài sẽ tính lỗi phạt của từng đội và sẽ đưa ra quyết định đội tuyển nào sẽ vào chung kết bảng 2. Video Thể lệ thi đấu vòng Bán kết và Chung kết Xe tăng hành tiến tại Army Games 2020 - Nguồn: QPVN