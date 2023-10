Đối đầu đường hầm kiên cố, Nga chọn chiến thuật nào ở Avdeevka?

Trong bối cảnh giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine, Avadivka đã trở thành tâm điểm tranh chấp giữa hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Để đạt được các mục tiêu chiến lược, quân đội Nga đã tập trung một lượng lớn quân số, vũ khí và tổ chức phát động một cuộc tấn công “không khoan nhượng”. Tuy nhiên, Avadivka không phải là nơi dễ tấn công; trước hỏa lực mãnh liệt của quân Nga, phía Ukraine dù tổn thất nặng nề nhưng vẫn kháng cự mãnh liệt; họ đã đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để kiên cường phòng ngự, trước sức ép tấn công của quân Nga. Trong chiến dịch phản công hè thu của Quân đội Ukraine; ngoài việc phòng ngự vững chắc ở khu vực phía nam, Nga quyết định “nhổ chiếc gai” Avdeevka. Đây là thành phố vệ tinh của thủ phủ Donetsk, có tầm quan trọng chiến lược và quân Nga đã tổ chức nhiều cuộc tấn công để chiếm Avadivka, nhưng đều thất bại. Lý do Quân đội Nga tấn công Avdeevka thất bại không phải do quân Ukraine vượt trội về quân số hay chiến thuật, mà do quân đội Ukraine đã xây dựng những công sự kiên cố và hệ thống đường hầm dưới lòng đất tại đây trong suốt 8 năm qua; nên cuộc tấn công của Nga gặp khó khăn. Nhưng hiện nay, quân đội Nga hạ quyết tâm “nhổ” bằng được “cái gai” này, khi tập trung một lực lượng chủ lực gồm 40.000 quân và mở cuộc tấn công tổng lực về hướng Avadivka, cố gắng chiếm hoàn toàn “pháo đài” này. Theo hãng tin Mỹ CNN, dẫn lời cơ quan tình báo nước này cho biết, hiện quân đội Nga đã tập hợp 429.000 quân, 2.347 xe tăng, 5.653 xe bọc thép, 3.186 khẩu pháo và 900 pháo phản lực phóng loạt tại chiến trường miền Đông Ukraine. Với lợi thế về sức mạnh và trang bị như vậy, quân Nga bắt đầu áp dụng chiến thuật mới, liên tục tấn công các vị trí quân Ukraine bằng các cụm thiết giáp, đồng thời yêu cầu hỗ trợ trên không khi quân Ukraine phản công. Tuyến phòng ngự của của quân đội Ukraine chìm ngập trong hỏa lực của quân Nga với tổn thất nặng nề. Mặc dù vậy, quân đội Ukraine vẫn chống cự ngoan cường và kiên quyết phản công đánh bật các mũi tấn công của quân Nga vào Avadivka, khiến quân Nga gặp khó khăn. Ở ngoại ô phía nam Avdeevka, quân Nga băng qua đường sắt và tiến vào khu vực rừng gần đó. Ở đó họ đang tấn công vào những trận địa phòng ngự lớn của Ukraina. Cùng lúc đó, các nhóm thiết giáp tấn công của Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông nam làng Severnoye và đang tiếp cận Avdeevka từ hướng tây nam. Ở sườn phía bắc Avdeevka, quân Nga đã giành quyền kiểm soát một điểm chốt, có tính chất quan trọng về mặt chiến thuật trên khu vực bải xỉ thải của Nhà máy hóa chất than cốc Avdeevka. Các công sự Ukraine bố trí trên khu vực Nhà máy than cốc, đồng loạt bị hỏa lực quân Nga tấn công. Trong mấy ngày qua, các trận đánh ác liệt đang diễn ra gần làng Berdychi và ở Stepovoe phía tây bắc Avdeevka. Hiện lực lượng Ukraina ở Avdeevka có nguy cơ rơi vào vòng vây. Với việc tập trung lực lượng lớn, Nga hy vọng sẽ nhanh chóng chiếm được pháo đài Avadivka, để phá vỡ vòng vây chiến lược của quân đội Ukraine. Do tại thành phố Avdeevka, Quân đội Ukraine xây dựng số lượng lớn công sự và hệ thống đường hầm dưới lòng đất, nên quân đội Nga chọn cách bao vây và buộc quân Ukraine phòng thủ phải đầu hàng, thay vì mạo hiểm tiến vào thành phố. Đây được coi là một chiến lược khôn ngoan hơn. Dù quân đội Nga có lợi thế về quân số và vũ khí, nhưng quân phòng thủ của Ukraine ở Avadivka cũng không dễ bị đánh bại. Nên nhớ, Avadivka được quân đội Ukraine coi là tuyến phòng thủ quan trọng, do vị trí chiến lược của nó. Quân đội Ukraine đã tổ chức một hệ thống phòng thủ vững chắc trong thành phố, phán đoán các phương án tiếp cận thành phố của quân Nga. Nếu quân Nga mạo hiểm tiến vào, quân đội Ukraine sẽ chống trả bằng chiến đấu trên đường phố và chiến thuật khác. Ngoài ra, số lượng đạn pháo được quân đội Ukraine sử dụng để phòng thủ Avadivka còn rất lớn. Điều này khiến quân Nga không thể đơn giản bỏ qua sự kháng cự của quân Ukraine, mà phải nghiêm túc cân nhắc làm thế nào để đột phá phòng thủ một cách hiệu quả. Sau gần 2 năm xung đột, quân đội Nga lựa chọn chiến thuật hoàn toàn khác so với trước đây. Mặc dù họ tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine bằng các nhóm thiết giáp và yêu cầu hỗ trợ trên không khi quân Ukraine phản công; nhưng sự thay đổi chiến thuật này, đã khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn. Diễn biến của cuộc chiến cho thấy, lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Avadivka thể hiện mức độ kháng cự cao, khiến quân đội Nga gặp thách thức khi chiến đấu trong thành phố. Sự kháng cự của quân đội Ukraine và vị trí chiến lược của Avadivka khiến cuộc giao tranh càng trở lên ác liệt. Việc chiếm thành phố Avdeevka có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với quân đội Nga, không chỉ để ổn định mặt trận, mà còn chấm dứt các cuộc tấn công hàng ngày của Ukraine nhằm vào “thủ đô” của nước cộng hòa tự xưng Donetsk. Ngoài việc cải thiện các điều kiện chiến lược ở khu vực phía đông Donbass, việc chiếm Avadivka còn có thể rút ngắn các tuyến đường vận chuyển giữa các chiến trường phía bắc và phía nam của tỉnh Donetsk, đồng thời cung cấp cho quân đội Nga sự hỗ trợ hậu cần thuận tiện hơn mà không sợ bị đe dọa.

