Điều gì sẽ xảy ra nếu xe tăng T-14 Armata xuất trận ở Ukraine?

Cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã qua ngày thứ 15, giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt và cả 2 bên đều đã gặp nhiều tổn thất. Nhiều chuyên gia quân sự dự đoán rằng, Nga có thể sử dụng T-14 Armata sẽ góp phần đẩy nhanh chiến dịch của Tổng thống Putin ở Ukraine. Các lực lượng của Nga đã đánh chiếm và làm chủ hầu hết các thành phố lớn của Ukraine và đang siết chặt vòng vây đối với Kiev. Tuy nhiên, trong 2 ngày vừa qua quân Nga chưa có bước tiến nào đáng kể trước sự chống trả quyết liệt của Ukraine. Trong trường hợp này, xe tăng T-14 Armata có thể sẽ được sử dụng đến.Xe tăng chiến đấu thế hệ thứ tư T-14 Armata trong nhiều năm đã hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cách mạng về khả năng tác chiến bọc thép của quân đội Nga và sau khi ra mắt vào năm 2015 xe tăng này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt từ tháng 8/2020, chậm hơn vài năm so với kế hoạch. T-14 được đánh giá là xe tăng hiện đại nhất trên thế giới, đây là xe tăng chiến đấu thế hệ thứ tư hàng đầu hiện nay. Một số tính năng đáng chú ý nhất bao gồm tháp pháo điều khiển từ xa, khoang phi hành đoàn bọc thép để bảo vệ tối đa. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống radar và camera 360 độ cho khả năng nhận biết tình huống cao, xe được bổ sung lớp giáp bảo vệ vượt xa các loại xe tăng hiện đại ngày nay và bao gồm cả giáp phản ứng nổ Malachit mới. Pháo 2A82-1M của T-14 có tốc độ bắn rất nhanh và được chế tạo để triển khai đạn Vacuum-1 với khả năng xuyên phá ước tính khoảng 1.000mm và vượt trội hơn so với các loại xe tăng khác trên thế giới. Hỏa lực và phạm vi tác chiến tầm xa lên đến 12 km của xe tăng mang lại lợi thế rất lớn trước các đối thủ phương Tây. Mặc dù T-14 được đánh giá rất cao, nhưng việc chậm trễ trong quá trình sản xuất, đồng thời Nga cũng tập trung vào hiện đại hóa các loại xe tăng cũ hơn như T-72 và T-90 khiến cho T-14 không thể tham gia vào các chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2. Chiến dịch quân sự ở Ukraine là một cơ hội hiếm có để xe tăng T-14 Armata có thể được cọ xát thực tế và thử nghiệm trên chiến trường, đặc biệt trong chiến dịch này quân đội Nga lại ưu tiên sử dụng các lực lượng mặt đất và rất hạn chế vai trò của không quân và hải quân. Từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, quân đội Nga đã hạn chế triển khai xe tăng hạng trung mà hầu như chỉ dựa vào T-72B3, loại xe tăng hiện đại hóa cấp thấp nhất và rẻ nhất của nước này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự trước tình hình chiến sự kéo dài như hiện nay, thì việc Nga điều thêm xe tăng hạng trung và cả T-14 Armata đến Ukraine để đẩy nhanh tiến độ là điều có thể xảy ra. Nếu T-14 có thể được quân đội Nga lựa chọn triển khai, chiếc xe tăng này có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể so với thiết giáp của Ukraine, đặc biệt trong trường hợp những chiếc xe tăng thế hệ thứ ba T-90 cũng bị hạn chế triển khai trong cuộc xung đột này. Hiện nay quân đội Ukraine đang thiếu xe tăng chiến đấu hiện đại khiến quân đội nước này phải phụ thuộc vào những chiếc T-64 lỗi thời và xe tăng T-72A từ những năm 1970, những chiếc xe này không chỉ thiếu cảm biến hiện đại và các thiết bị ngắm nhiệt, mà còn có lớp giáp cơ bản cực kỳ yếu. Xe tăng Ukraine sử dụng đạn BM42 Mango lỗi thời từ thời Liên Xô với khả năng xuyên giáp chỉ 450mm ở cự ly 2.000m. Những viên đạn này hoàn toàn không có khả năng xuyên thủng giáp trước của xe tăng Nga. Nhất là khi, T-14 còn được bọc thép cực kỳ dày đặc. Đạn Vaccum-1 được trang bị cho xe tăng T-14 và các loại đạn thông thường khác cũng được cho là cũng dư sức giúp quân Nga tiêu diệt các mục tiêu quân sự của Ukraine nhanh và chính xác hơn. Ngoài ra, T-14 có thể hữu ích hơn khi băng qua những vùng lãnh thổ rộng lớn một cách nhanh chóng nhờ sức bền và tính cơ động cao, đồng thời có khả năng sống sót cao trước bộ binh Ukraine được trang bị tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ, vốn được sử dụng như một vũ khí bất đối xứng để đối đầu với thiết giáp Nga. Nguồn ảnh: Vitaly.

