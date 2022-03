Xe tăng Nga bắn hạ hai trực thăng của Ukraine bằng một loạt đạn

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một kíp xe tăng chiến đấu của Nga, nằm trong đoàn xe bị Không quân Ukraine phục kích gần làng Bashtanovka, đã tiêu diệt hai trực thăng Ukraine bằng một loạt đạn súng máy phòng không 12,7mm. Theo thông tin, tổng cộng có ba trực thăng chiến đấu đã tham gia cuộc tấn công vào đoàn xe của Quân đội Nga; tuy nhiên chiếc trực thăng thứ ba đã an toàn rời khỏi trận địa, khi hai chiếc kia bị bắn rơi. Ảnh: Trực thăng của Quân đội Ukraine trong một cuộc diễn tập. Theo thông tin chính thức, kíp lái của chiếc xe tăng đã bắn một loạt đạn súng máy phòng không vào một trong ba chiếc trực thăng đang tấn công đoàn xe của Nga, chiếc trực thăng trúng đạn và đang trên đà rơi, đã bắn nhầm vào một chiếc khác, khiến cả hai cùng bốc cháy. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Kíp xe tăng, bao gồm trung sĩ Dmitry Garbuz, hạ sĩ Artyom Kabaev và binh nhì Takhir Urunov, đã tiêu diệt hai trực thăng cùng một lúc bằng một loạt bắn”. Thời điểm chính xác việc kíp xe tăng bắn hạ trực thăng Ukraine ra không được nêu rõ, nhưng chính quyền Kyiv đã không tuyên bố về việc mất hai máy bay trực thăng gần Bashtanovka. Còn tờ The Drive của Mỹ ngày 6/3 đã đăng một bài báo với nhan đề: "Lực lượng không quân Nga đã có một ngày tồi tệ trước Ukraine". Nga dường như đã mất nhiều máy bay chiến đấu, trực thăng và một máy bay không người lái vào ngày 5/3. Truyền thông Mỹ cho rằng, vẫn còn giao tranh ác liệt ở Ukraine. Mặc dù hai bên trong cuộc chiến Nga-Ukraine khó có thể xác minh một cách độc lập về tổn thất dưới bất kỳ hình thức, nhân lực hoặc vật chất nào. Và số liệu hai bên đưa ra cũng thiếu sự tin cậy. Nhưng rõ ràng quân đội Nga đã mất một số lượng lớn máy bay chiến đấu, trực thăng và ít nhất một UAV nhỏ hôm 5/3. Dựa trên thông tin mở, trong khoảng thời gian gần đây, Nga đã mất 1 tiêm kích Su-30SM, 2 cường kích Su-34, 2 cường kích Su-25 và 2 Mi-24 / Mi-35, 2 trực thăng Mi-8, và một UAV Orlan. Không rõ bằng cách nào mà các lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được máy bay của Nga, vì theo tuyên bố của Nga, các trận địa phòng không của Quân đội Ukraine, đã bị Nga chế áp hoàn toàn? Nhưng tên lửa đất đối không vác vai (MANPAD) dường như là một nhân tố chính. Tên lửa phòng không di động vác vai (MANPAD), bao gồm cả tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất, là một phần quan trọng trong viện trợ vũ khí và các nguồn cung cấp khác tới Ukraine gần đây. Theo thông tin của tờ “Thời báo New York”, vào ngày 4/3, tổng cộng 14 máy bay chở hàng viện trợ quân sự từ các nước khác nhau, đã hạ cánh xuống khu vực biên giới Ukraine; trong đó chủ yếu là vũ khí chống tăng và tên lửa phòng không vác vai. Vào ngày 4/3, NATO đã chính thức bác bỏ yêu cầu của Ukraine lập vùng cấm bay đối với Ukraine, bất chấp các lời kêu gọi liên tục từ các quan chức Ukraine; vì các quan chức cho rằng, điều này sẽ là nguyên nhân gây nên cuộc chiến trực tiếp với Nga. Còn theo thông tin hãng thông tấn TASS của Nga ngày 7/3 cho biết, mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu Su-35 của Không quân Nga, tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay chiến đấu Su-35 của không quân Nga đã thực hiện nhiệm vụ đánh chặn đường không trong các chiến dịch quân sự đặc biệt và sử dụng vũ khí chính xác cao để tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến đấu Su-35 có thể sử dụng nhiều vũ khí hàng không với độ chính xác tối đa và có thể chống lại các cuộc tấn công từ trên không của Không quân Ukraine bằng máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. Trên doạn video cho thấy, máy bay chiến đấu Su-35 được trang bị tên lửa chống bức xạ KH-31P và tên lửa không đối không R-77. Tiêm kích Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 của Không quân Nga, phạm vi phát hiện tối đa của radar trên Su-35 là 400 km và nó có thể lắp 12 tấn vũ khí trên 12 điểm cứng bên ngoài. Kể từ năm 2015, quân đội Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu Su-35, để thực hiện các sứ mệnh quân sự ở Syria. Nguồn ảnh: Pinterest

