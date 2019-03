Điểm mặt dàn vũ khí nguy hiểm nhất của khối quân sự NATO

Đứng đầu bảng xếp hạng những loại vũ khí nguy hiểm nhất trong tay NATO đó là máy bay chiến đấu F-35 Lightning II. Đây là loại máy bay do Mỹ hợp tác cùng nhiều quốc gia đồng minh khác kết hợp sản xuất và sẽ sớm có mặt trong không quân của nhiều quốc gia trong và ngoài NATO. Nguồn ảnh: BI. Eurofighter Typhoon - loại vũ khí hiếm hoi nằm trong danh sách này không có xuất sứ từ... Mỹ. Eurofighter Typhoon là loại chiến đấu cơ do châu Âu nghiên cứu và sản xuất, hiện đang phục vụ trong biên chế không quân Anh, Đức, Italia và Tây Ban Nha. Nguồn ảnh: BI. Ngoài ra còn có các máy bay ném bom hạng nặng, trong đó bao gồm cả các máy bay ném bom B-52 - siêu pháo đài bay. Thực tế, B-52 ngày nay chỉ còn sử dụng "vỏ" của B-52 cũ trước đây từng rụng như sung trong Chiến tranh Việt Nam, còn lại mọi thiết bị tác chiến và điện tử đều đã được thay mới hoàn toàn. Nguồn ảnh: BI.Máy bay săn ngầm P-8A Poseidon cũng được coi là loại máy bay nguy hiểm số một thế giới hiện nay. Không chỉ có khả năng săn ngầm, P-8A Poseidon còn có khả năng triển khai vũ khí, tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức. Nguồn ảnh: BI. Một vũ khí săn ngầm cực kỳ nguy hiểm khác của NATO đó là các loại tàu chiến và khinh hạm hiện đang sử dụng trong biên chế của các nước thành viên. Đây được coi là thứ vũ khí nguy hiểm nhất đối với lực lượng tàu ngầm của Nga hiện nay. Nguồn ảnh: BI. Trực thăng tấn công Apache - loại trực thăng tấn công hiện đại bậc nhất ngày nay với khả năng mang được tối đa tới 16 tên lửa Hellfire vẫn được coi là một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất mà các nước thành viên của NATO có trong tay. Nguồn ảnh: BI. Xe tăng Leopard 2 do Đức thiết kế được coi là một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất trong tay NATO hiện nay với số lượng đông đảo và độ phổ biến của nó. Ngược lại dù Abrams vẫn được đánh giá là xe tăng nguy hiểm, tuy nhiên tới nay vẫn chỉ có mình nước Mỹ sử dụng loại xe tăng này. Nguồn ảnh: BI. Toàn bộ lực lượng tàu sân bay hạt nhân trên thế giới hiện nay đều thuộc NATO với 10 chiếc tàu sân bay lớp Nimitz và một chiếc của Pháp mang tên Charles de Gaulle. Nguồn ảnh: BI. Khả năng phòng thủ của NATO trước các loại tên lửa của Nga dù được đánh giá là không tương xứng nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nổi bật nhất trong số đó là các tên lửa Patriot do Mỹ thiết kế và sản xuất. Nguồn ảnh: BI. Thứ vũ khí cuối cùng và cũng được coi là thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong tay Mỹ/NATO chính là các tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia. Trong tình trạng chiến tranh, các tàu ngầm lớp Virginia này có thể tiếp cận bất cứ khu vực biển nào của đối phương và tấn công bằng tên lửa Tomahawk. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Loại thiết giáp chở quân ác mộng của NATO. Nguồn: QPVN.

