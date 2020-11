Điểm lợi hại của xe chiến đấu nhảy dù ZBD-03 Trung Quốc tự chế

Trung Quốc từng rất tự hào giới thiệu xe chiến đấu đổ bộ đường không ZBD-03 là vũ khí tự nghiên cứu, phát triển trong nước, nhưng thế giới vẫn tin rằng ZBD-03 được phát triển trên cơ sở tham khảo dòng xe BMD huyền thoại của Nga. ZBD-03 cũng có thể đổ bộ xuống một địa điểm bất kỳ bằng dù hoặc khi máy bay đã hạ cánh, khi trong xe có hoặc không có lính đổ bộ. Khi tiếp đất, chỉ cần cắt dù là có thể bước vào chiến đấu được ngay. Nhìn chung Thiết kế của ZBD-03 có thể được xem như là một thiết kế khá cổ điển, tương tự như mẫu xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô. Ảnh: Xe chiến đấu nhảy dù ZBD-03 diễu hành mừng quốc khánh Trung Quốc. Ảnh: Sina. Xe chiến đấu ZBD-03 dài 7,62m, rộng 3,04m, cao 2,13m, trọng lượng chỉ khoảng 8 tấn. Với trọng lượng này, nó có khả năng phi với tốc độ 65km/h trên đường bằng, 6km/h trên mặt nước, tầm hoạt động khoảng 500km. Đảm bảo độ nhẹ để máy bay mang được, cũng như tính cơ động nên đương nhiên ZBD-03 sở hữu lớp giáp bảo vệ mỏng manh, chỉ chống được đạn súng máy, mảnh bom pháo…Hỏa lực của ZBD-03 bao gồm tháp pháo một người điều khiển trang bị pháo tự động bắn nhanh 30mm, ray phóng tên lửa chống tăng HJ-73C. Để so sánh, vũ khí của ZBD-03 là kém xa so với loạt BMD của Nga; các nhà thiết kế Trung Quốc cho rằng khẩu pháo tự động 30mm gắn trên chiếc ZBD-03 tương đương với khẩu pháo 2A72 của Nga. Tuy nhiên khẩu 2A72 được coi là kém hơn nhiều so với khẩu pháo tự động 2A42, do không có loa giảm giật. Ngoài kíp lái ba người, ZBD-03 có thể chở thêm 5 binh lính cùng đầy đủ vũ khí. Ảnh: Cận cảnh cửa vào bên trong xe nằm ở đuôi ZBD-03. Có thể thấy lồng tròn đó chính là vị trí ngồi và thiết bị liên quan tới hỏa lực của xe chiến đấu đổ bộ ZBD-03. Video Lính dù Nga đổ bộ trắng trời tập trận - Nguồn: Tiền Phong TV

