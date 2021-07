Điểm lại những vụ tai nạn vận tải cơ An-26 thảm khốc nhất

Antonov An-26 là loại vận tải cơ phổ biến bậc nhất thế giới, được Liên Xô sản xuất và đưa vào sử dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Tới nay, đây được coi là loại vận tải cơ phổ biến và thành công bậc nhất thế giới. Tổng cộng đã có tới 1400 chiếc vận tải cơ An-26 được sản xuất và sử dụng khắp thế giới. Do được sử dụng với số lượng quá nhiều, các vụ tai nạn liên quan tới máy bay vận tải An-26 là khá phổ biến. Mới đây nhất, vào chiều ngày 6/7 theo giờ địa phương, một máy bay vận tải An-26 của Nga chở theo 28 người đã rơi ở vùng Viễn Đông, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng. Trước đó kể từ năm 1976, một loạt các vụ tai nạn liên quan tới máy bay vận tải An-26 đã xảy ra trên khắp thế giới, trong đó có cả những vụ tai nạn do lỗi của phi hành đoàn. Vào ngày 9/12/1979, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở sân bay Cherskiy khi chiếc An-26 không được xếp hàng chuẩn theo quy định, khiến máy bay mất cân bằng và rơi ngay sau khi cất cánh, giết chết 7 người trên máy bay khi đó. Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 12/1981 thậm chí còn có lý do khó hiểu hơn, khi kỹ sư bay và hoa tiêu trên máy bay đã say xỉn, khiến máy bay hạ độ cao nhanh hơn quy định dẫn tới va chạm, giết chết 2 người trên phi cơ. Tháng 12/1982, một chiếc An-26 của hãng hàng không Aeroflot đã rơi khi cất cánh từ sân bay Rostov, giết chết 16 người trên máy bay. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do chiếc An-26 đã chở hàng quá tải. Vụ tai nạn thảm khốc nhất liên quan tới máy bay An-26 xảy ra vào ngày 14/1/1985, khi một máy bay An-26 của Hàng không Ethiopia rơi gần Addis Ababa, khiến 73 người trong đó bao gồm binh lính của Ethiopia, Libya và Cuba thiệt mạng. Tháng 5/1983, một vụ tai nạn thảm khốc khác liên quan tới An-26 xảy ra ở Liên Xô, khi một chiếc An-26 của không quân nước này đâm vào một chiếc Tu-134 dân sự trên không do lỗi chỉ đường mặt đất. Vụ việc khiến 94 người trên cả hai chiếc máy bay thiệt mạng. Tháng 3/1986, một máy bay vận tải An-26 của không quân Mozambique đã rơi khi cố hạ cánh xuống sân bay Pemba, giết chết 41 người. Khi đó, trên máy bay đang có tổng cộng 46 hành khách. Năm 1993, một máy bay vận tải An-26 của Hàng không Mông Cổ đã đâm vào sườn núi Marz, toàn bộ 32 hành khách và tổ bay thiệt mạng tại chỗ. Tháng 12/1993, một chiếc An-26 của Hàng không Kuban đã lật ngửa khi hạ cánh, giết chết 35 người trên máy bay, chỉ duy nhất một người sống sót. Nguyên nhân của vụ việc được cho là do máy bay chở hàng quá tải. Gần đây nhất, vào năm 2018 một máy bay vận tải An-26 của Không quân Nga đã rơi ở căn cứ quân sự Khmeimim, khiến toàn bộ 33 hành khách và 6 thành viên tổ lái thiệt mạng. Nguồn ảnh: Flickr.

