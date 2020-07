Điểm lạ trên xe tăng chiến đấu chủ lực đông đảo nhất của Trung Quốc

Tuy được trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) với số lượng lớn nhất, nhưng số MBT của PLA phần lớn là xe tăng chiến đấu thế hệ cũ Type-59 (bản sao T-54 của Liên Xô); đây là mẫu xe ra đời vào đầu thập niên 1950, cơ bản không đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Ảnh: Xe tăng T-54 của Liên Xô - Nguồn : Wikipedia. Năm 1959, Liên Xô đã viện trợ cho Trung Quốc bằng cách bàn giao công nghệ sản xuất loại xe tăng này cho Trung Quốc và Trung Quốc đã sản xuất số lượng lớn loại xe tăng này đến tận đầu thập niên 1990. Ảnh: Xe tăng Type-59 do Trung Quốc chế tạo - Nguồn : Wikipedia. Theo số liệu của Military Balance 2019, hơn 9.000 chiếc MBT Type-59 với các phiên bản khác nhau được Trung Quốc sản xuất, hiện đang được biên chế trong trang bị của lục quân 16 quốc gia trên thế giới, trong đó Trung Quốc chiếm hơn 5.500 chiếc. Ảnh: Xe tăng Type-59 trong một cuộc diễn tập của PLA - Nguồn : Wikipedia. Để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, Trung Quốc đã tiến hành một số nâng cấp, dựa trên công nghệ Israel và phương Tây đối với Type-59; phiên bản nâng cấp của Type-59 có tên là Type-59D hay còn được gọi là WZ-120C. Ảnh: Phiên bản nâng cấp Type-59D - Nguồn : Wikipedia. Về khả năng bảo vệ và điều khiển hỏa lực, Type-59D được tăng cường giáp phản ứng nổ ở mặt trước cũng như tháp pháo, 8 ống phóng đạn khói ngụy trang, thiết bị nhìn đêm và đo xa laser, đi kèm hệ thống điều khiển hỏa lực Type 37A tương đối hiện đại. Ảnh: Phiên bản nâng cấp Type-59D - Nguồn : Wikipedia. Về hỏa lực, Type-59D thay pháo 100 mm D-10T bằng pháo nòng xoắn 105 mm Type 83A được ổn định 2 mặt phẳng, với cơ số đạn mang theo 44 quả; đây là một bản sao dựa trên pháo L7 (M68) trang bị trên các MBT của NATO. Ảnh: Phiên bản nâng cấp Type-59D - Nguồn : Wikipedia. Khác biệt lớn nhất là nòng pháo của Trung Quốc là dài hơn loại L7 nguyên bản. Type 83A có tầm bắn hiệu quà khoảng 2 km, bắn được đạn nổ phá mảnh, đạn xuyên lõm, đạn xuyên động năng. Ảnh: Phiên bản nâng cấp Type-59D - Nguồn : Wikipedia. Vũ khí bổ trợ của Type-59D gồm 1 súng máy hạng nặng 12,7 mm (cơ số đạn 500 viên), 1 súng máy 7,62 mm của lái xe và 1 súng máy đồng trục 7,62 mm. Phiên bản ZTZ-59D1 của ZTZ-59D, có thế phóng tên lửa từ pháo tăng, tầm bắn tối đa là 5,2 km, độ xuyên 700 mm, chủ yếu dùng đế tấn công máy bay trực thăng đang bay ở tầm thấp. Ảnh: Phiên bản nâng cấp Type-59D - Nguồn : Wikipedia. Trong mỗi lần thử nghiệm phóng, loại tên lửa này đều bắn hạ được 1 mô hình máy bay không người lái ở cự ly ngoài 4,8 km. Xạ kích có độ chính xác cao do sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực kiểu quang học kết hợp với thiết bị đo cự ly bằng laser và điều khiển bằng máy tính. Ảnh: Phiên bản nâng cấp Type-59D - Nguồn : Wikipedia. Khả năng cơ động của Type-59D cũng được nâng cao đáng kể khi thay thế động cơ diesel 12150L7, công suất 580 mã lực bằng động cơ V-46-6 V-12, công suất 730 mã lực, nâng cao khả năng cơ động. Ảnh: Phiên bản nâng cấp Type-59D - Nguồn : Wikipedia. Mặc dù có số lượng nhiều nhất trong biên chế của PLA, nhưng theo phân tích của các chuyên gia quân sự, khả năng nếu có xung đột xảy ra, các MBT Type-96 và Type-99 hiện đại hơn sẽ tham gia chiến đấu; tuy nhiên các đơn vị của quân khu miền Tây Trung Quốc vẫn trang bị chủ yếu bằng MBT Type-59D. Ảnh: Phiên bản nâng cấp Type-59D - Nguồn : Wikipedia. Trong 10 năm tới, các MBT Type-59 với các biến thể khác nhau do có số lượng nhiều vẫn sẽ được giữ lại trong biên chế, còn các MBT hiện đại Type-99 sẽ dần thay thế cho các loại xe cũ, lạc hậu và sẽ chiếm số lượng áp đảo trong lực lượng tăng, thiết giáp của PLA. Ảnh: MBT hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay là Type-99 - Nguồn : Wikipedia. Video Đoàn Trung Quốc ngã ngựa trước "cửa thiên đường" tại Tank Biathlon 2016 - Nguồn: QPVN

