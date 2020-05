Việt Nam có thể nâng cấp xe tăng Type 59 lên cực hiện đại?

Có thiết kế dựa trên xe tăng T-54/55, xe tăng Type 59 do Trung Quốc sản xuất có độ hiện đại và phổ biến không thua kém gì các xe tăng T-54/55 của Liên Xô trong quá khứ. Nguồn ảnh: Bangla. Do quá phổ biến và được sử dụng tới tận thời điểm hiện tại, có không ít những xe tăng chủ lực Type 59 hiện vẫn đang được nhiều quốc gia tiếp tục nâng cấp, sử dụng. Một trong những phiên bản nâng cấp cần phải nhắc tới chính là Type 59G. Nguồn ảnh: Bangla. Phiên bản nâng cấp Type 59G do Bangladesh thực hiện dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung Quốc - quê hương nơi chiếc Type 59 được ra đời nên có thể hoàn toàn đảm bảo về mặt chất lượng và tính năng kỹ chiến thuật của phương tiện. Nguồn ảnh: Bangla. Về cơ bản, gói nâng cấp này khiến Type 59 gần như lột xác hoàn toàn, chỉ nguyên phần vỏ xe được giữ lại. Sau khi nâng cấp, xe có trọng lượng lên tới 42 tấn - cao hơn nhiều so với trọng lượng gốc của xe là 36 tấn. Nguồn ảnh: Bangla. Hệ thống tháp pháo của xe được trang bị mới hoàn toàn, sử dụng khẩu pháo cỡ nòng lên tới... 125mm - nghĩa là tương đương với pháo được trang bị trên T-72 hay T-90 hiện đại sau này. Đáng tiếc là hệ thống này không đi kèm nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Bangla. Theo lý thuyết, đạn xuyên giáp của Type 59G có khả năng xuyên 500mm thép cán đồng nhất sau ERA ở cự ly 2km - nghĩa là không thua kém gì hoả lực của T-90, chỉ thua kém về tốc độ bắn do không có hệ thống nạp đạn tự động và đạn pháo 125mm lại... khá nặng để nạp bằng tay. Nguồn ảnh: Bangla. Thậm chí, giáp bảo vệ ngoài của Type 59G cũng được nâng cấp với loại giáp được chọn là Kontakt-5 do Nga sản xuất. Động cơ của xe cũng được thay mới để "gánh" được trọng lượng khổng lồ của xe sau nâng cấp. Theo thông tin được Viện nghiên cứu Hoà bình Quốc tế công bố, Việt Nam hiện giờ còn đang có khoảng 350 xe tăng Type 59 trong biên chế, tất cả đều được Trung Quốc viện trợ cho chúng ta hồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nguồn ảnh: QPVN. Những xe tăng Type 59 này về cơ bản không khác gì so với T-54/55 của Liên Xô do có chung thiết kế. Vậy nên nhiều khả năng Việt Nam cũng sẽ nâng cấp Type 59 của Trung Quốc lên phiên bản T-55M3 hoặc T-55AM như cách chúng ta đang làm với các xe tăng T-55 từ Liên Xô. Nguồn ảnh: VTV. Trong quá khứ, xe tăng Type 59 đã cùng bộ đội Việt Nam tham chiến trên những chiến trường rực lửa nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh và các chiến dịch quy mô lớn ở Campuchia sau này. Nguồn ảnh: Tl. Trong quân đội ta trước đây, Type 59 còn thường được gọi bằng cái tên khác là T-59 để phân biệt với xe tăng T-54 của Liên Xô. Mặc dù ngoại hình gần như tương đồng, Type 59 vẫn có những điểm khá khác biệt so với T-54/55 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Life. Tính tới năm 2000, Trung Quốc vẫn sử dụng khoảng... 5000 xe tăng Type 59 trong biên chế. Tới nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục nâng cấp hàng loạt các xe tăng Type 59 theo nhiều phương án khác nhau, thậm chí nâng cấp thành xe tăng điều khiển từ xa. Nguồn ảnh: Sina. Video Xe tăng Type 59 của Trung Quốc xuất hiện tại châu Âu.

Có thiết kế dựa trên xe tăng T-54/55, xe tăng Type 59 do Trung Quốc sản xuất có độ hiện đại và phổ biến không thua kém gì các xe tăng T-54/55 của Liên Xô trong quá khứ. Nguồn ảnh: Bangla. Do quá phổ biến và được sử dụng tới tận thời điểm hiện tại, có không ít những xe tăng chủ lực Type 59 hiện vẫn đang được nhiều quốc gia tiếp tục nâng cấp, sử dụng. Một trong những phiên bản nâng cấp cần phải nhắc tới chính là Type 59G. Nguồn ảnh: Bangla. Phiên bản nâng cấp Type 59 G do Bangladesh thực hiện dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung Quốc - quê hương nơi chiếc Type 59 được ra đời nên có thể hoàn toàn đảm bảo về mặt chất lượng và tính năng kỹ chiến thuật của phương tiện. Nguồn ảnh: Bangla. Về cơ bản, gói nâng cấp này khiến Type 59 gần như lột xác hoàn toàn, chỉ nguyên phần vỏ xe được giữ lại. Sau khi nâng cấp, xe có trọng lượng lên tới 42 tấn - cao hơn nhiều so với trọng lượng gốc của xe là 36 tấn. Nguồn ảnh: Bangla. Hệ thống tháp pháo của xe được trang bị mới hoàn toàn, sử dụng khẩu pháo cỡ nòng lên tới... 125mm - nghĩa là tương đương với pháo được trang bị trên T-72 hay T-90 hiện đại sau này. Đáng tiếc là hệ thống này không đi kèm nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Bangla. Theo lý thuyết, đạn xuyên giáp của Type 59G có khả năng xuyên 500mm thép cán đồng nhất sau ERA ở cự ly 2km - nghĩa là không thua kém gì hoả lực của T-90, chỉ thua kém về tốc độ bắn do không có hệ thống nạp đạn tự động và đạn pháo 125mm lại... khá nặng để nạp bằng tay. Nguồn ảnh: Bangla. Thậm chí, giáp bảo vệ ngoài của Type 59G cũng được nâng cấp với loại giáp được chọn là Kontakt-5 do Nga sản xuất. Động cơ của xe cũng được thay mới để "gánh" được trọng lượng khổng lồ của xe sau nâng cấp. Theo thông tin được Viện nghiên cứu Hoà bình Quốc tế công bố, Việt Nam hiện giờ còn đang có khoảng 350 xe tăng Type 59 trong biên chế, tất cả đều được Trung Quốc viện trợ cho chúng ta hồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nguồn ảnh: QPVN. Những xe tăng Type 59 này về cơ bản không khác gì so với T-54/55 của Liên Xô do có chung thiết kế. Vậy nên nhiều khả năng Việt Nam cũng sẽ nâng cấp Type 59 của Trung Quốc lên phiên bản T-55M3 hoặc T-55AM như cách chúng ta đang làm với các xe tăng T-55 từ Liên Xô. Nguồn ảnh: VTV. Trong quá khứ, xe tăng Type 59 đã cùng bộ đội Việt Nam tham chiến trên những chiến trường rực lửa nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh và các chiến dịch quy mô lớn ở Campuchia sau này. Nguồn ảnh: Tl. Trong quân đội ta trước đây, Type 59 còn thường được gọi bằng cái tên khác là T-59 để phân biệt với xe tăng T-54 của Liên Xô. Mặc dù ngoại hình gần như tương đồng, Type 59 vẫn có những điểm khá khác biệt so với T-54/55 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Life. Tính tới năm 2000, Trung Quốc vẫn sử dụng khoảng... 5000 xe tăng Type 59 trong biên chế. Tới nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục nâng cấp hàng loạt các xe tăng Type 59 theo nhiều phương án khác nhau, thậm chí nâng cấp thành xe tăng điều khiển từ xa. Nguồn ảnh: Sina. Video Xe tăng Type 59 của Trung Quốc xuất hiện tại châu Âu.