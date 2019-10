Đây mới đích thị là khẩu súng nguy hiểm nhất trong tay đặc nhiệm Mỹ

Trong biên chế của đặc nhiệm Mỹ có một loại súng cực kỳ hiện đại, thường được đặc nhiệm nước này sử dụng khá rộng rãi. Đó là khẩu HK416 hay còn được biết tới với cái tên đầy đủ là Heckler & Koch HK416. Nguồn ảnh: Flickr. Đây là loại súng trường tấn công cực kỳ hiện đại, bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2004 và là một trong những loại vũ khí tên tuổi bậc nhất do Đức thiết kế trong thế kỷ 21 này. Nguồn ảnh: Flickr. HK416 có thiết kế nhấn mạnh yếu tố đơn giản khiến nó dễ sử dụng, dễ bảo dưỡng và dễ thao tác với người lính. Nguồn ảnh: Flickr. So với khẩu SCAR - khẩu súng trường tấn công cũng khá phổ biến trong giới đặc nhiệm Mỹ thì HK416 có thiết kế gọn gàng hơn, phần báng có cơ cấu kéo dài - thu gọn tốt hơn nhiều so với báng của SCAR. Nguồn ảnh: Flickr. Báng súng kéo dài - thu gọn được cho phép xạ thủ điều chỉnh khẩu súng vừa với khổ người của mình. Ngoài ra, trong điều kiện tác chiến chật hẹp, việc có thể thu gọn báng súng khiến người lính dễ dàng xoay sở. Nguồn ảnh: Flickr. Giống như mọi mẫu súng hiện đại sau này, HK416 có rất nhiều rãnh kỹ thuật, cho phép nó có thể mang thêm nhiều loại thiết bị phụ trợ, giúp người lính tác chiến dễ dàng hơn trong mọi hoàn cảnh. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu súng trường tấn công này sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO, cơ chế bắn trích khí đầu nòng cùng khoá nòng xoay rất đơn giản và bền bỉ. Nguồn ảnh: Pinterest. Súng có nhiều phiên bản khác nhau với chiều dài giao động từ 690mm cho tới 1037mm kèm theo đó là tầm bắn từ tối đa 300 mét tới 800 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Súng có hộp tiếp đạn nhiều loại, từ 10 tới 30 viên và có thể sử dụng chung hộp tiếp đạn với khẩu M4 của Mỹ. Đặc biệt, súng trường tấn công HK416 có cả phiên bản hộp tiếp đạn với dự trữ 100 viên. Nguồn ảnh: Pinterest. Tốc độ bắn của khẩu súng này đặc biệt phù hợp với lối tác chiến "sấy đạn" của binh lính Mỹ khi nó có thể khai hoả ở tốc độ tối đa 850 viên/phút. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, trên thế giới đang có tới hơn 20 quốc gia sử dụng khẩu HK416 này, tuy nhiên phần lớn chỉ để trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm chứ không sử dụng đại trà cho toàn quân. Đặc nhiệm Mỹ bắt đầu sử dụng HK416 ngay từ khi khẩu súng này ra đời - vào năm 2004. Nguồn ảnh: Firearm. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của súng trường tấn công tự động HK416. Nguồn: QPVN.

