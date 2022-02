Đầu não NATO nằm trong tầm bắn của tên lửa siêu thanh Nga

Việc chuyển các máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga, được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal tới vùng lãnh thổ Kaliningrad, nằm ngoài biên giới Nga, đây có thể là vũ khí “lợi hại” của Quân đội Nga, nhằm thẳng vào trụ sở chỉ huy của khối quân sự NATO ở châu Âu. Nếu cần thiết, các máy bay chiến đấu của Nga sẽ sẵn sàng cất cánh trong vòng vài phút và phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal, có khả năng đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào, trên gần như toàn bộ lãnh thổ châu Âu. Những lập luận như vậy được đưa ra bởi các nhà báo của tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ. Theo nhận định của Forbes, hiện tại các vùng lãnh thổ của NATO tại châu Âu, trong đó có thủ đô Brussels của Bỉ, nơi đặt Tổng hành dinh của NATO, hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của tên lửa Dagger. Forbes dẫn lời ông Sebastian Roblin cho biết: “Máy bay chiến đấu MiG-31K thường không được triển khai tại căn cứ của Nga ở vùng Kaliningrad. Khu vực Kaliningrad được phòng thủ tốt bởi một lực lượng mặt đất hùng hậu; ngoài ra còn có các tàu của Hạm đội Baltic của Hải quân Nga, cũng như tên lửa Iskander tầm ngắn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nhưng sẽ là hợp lý khi cho rằng, việc triển khai MiG-31K ở Kaliningrad, rất có thể là một “cảnh báo có chủ đích” của Nga đối với NATO. Mối đe dọa trả đũa là hiển nhiên, nếu NATO nghĩ đến việc can thiệp quân sự có thể xảy ra, giữa Nga và Ukraine”; hết lời dẫn. Với tính năng của tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, cộng với tầm bay của MiG-31K, mục tiêu nhiều khả năng sẽ là trụ sở NATO đặt tại Thủ đô Brussels của Bỉ và được coi là “trái tim” của châu Âu. Rõ ràng, phương Tây nhận thức rõ rằng, tình hình đối với khối quân sự là rất nghiêm trọng. Do đó NATO ngay lập tức thông báo rằng, họ có ý định từ bỏ việc leo thang tình hình gần biên giới Nga – Ukraine và ở Donbass. Trong bối cảnh căng thẳng chỉ cần một sơ suất là có thể bùng nổ thành cuộc chiến tổng lực, người dân Nga phát hiện hàng chục trực thăng chiến đấu của Nga, đã được triển khai tới khu vực cách biên giới với Ukraine chỉ 30 km. Hiện vẫn chưa rõ lý do cho sự xuất hiện của một số lượng lớn máy bay chiến đấu như vậy của Không quân Nga; tuy nhiên việc chuyển trực thăng vũ trang tới hướng này cho thấy rằng, Nga có một số thông tin về sự bắt đầu của một cuộc xung đột có thể xảy ra. Truyền thông Nga đã có được đoạn video “hàng độc” cho thấy, việc chuyển trực thăng chiến đấu của Không quân Nga tới Khu vực Belgorod. Theo kênh Telegram Notes of a Hunter, trực thăng vũ trang được phát hiện trên khu vực Belgorod, cách biên giới với Ukraine khoảng 30 km. Trước đó ở phương Tây, người ta rất lo ngại rằng Nga có thể sử dụng máy bay trực thăng của mình, để bảo vệ các nước cộng hòa tự xưng Donbass; vì trực thăng vũ trang, gây ra mối nguy rất nghiêm trọng cho lực lượng thiết giáp của Ukraine. Với lực lượng trực thăng vũ trang đông đảo và có tính năng kỹ chiến thuật rất cao, cùng với các loại tiêm kích bom Su-34, cường kích mặt đất Su-25 và tiêm kích bom cũ hơn Su-24, Không quân Nga có khả năng tiêu diệt tất cả các vị trí của Quân đội Ukraine, nằm gần đường giới tuyến, chỉ trong một giờ. Ngoài ra với lực lượng không quân, tên lửa tiến công tầm xa hùng hậu, không quân Nga có thể nhanh chóng tiêu diệt và làm tê liệt các hệ thống phòng không Ukraine; để không quân có thể nhanh chóng làm chủ bầu trời. Đáng chú ý rằng một ngày trước đó, trực thăng chiến đấu của Nga đã được nhìn thấy ở biên giới Belarus và Nga. Nếu tình huống xung đột xảy ra, đây cũng có thể là mũi tiến công vu hồi lợi hại của Nga từ hướng bắc Ukraine, đe dọa trực tiếp thủ đô Kiev. Nguồn ảnh: iStock. Video quay cảnh trực thăng vũ trang của Nga được ồ ạt chuyển đến sát biên giới Ukraine.

Việc chuyển các máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga, được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal tới vùng lãnh thổ Kaliningrad, nằm ngoài biên giới Nga, đây có thể là vũ khí “lợi hại” của Quân đội Nga, nhằm thẳng vào trụ sở chỉ huy của khối quân sự NATO ở châu Âu. Nếu cần thiết, các máy bay chiến đấu của Nga sẽ sẵn sàng cất cánh trong vòng vài phút và phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal, có khả năng đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào, trên gần như toàn bộ lãnh thổ châu Âu. Những lập luận như vậy được đưa ra bởi các nhà báo của tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ. Theo nhận định của Forbes, hiện tại các vùng lãnh thổ của NATO tại châu Âu, trong đó có thủ đô Brussels của Bỉ, nơi đặt Tổng hành dinh của NATO, hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của tên lửa Dagger. Forbes dẫn lời ông Sebastian Roblin cho biết: “ Máy bay chiến đấu MiG-31K thường không được triển khai tại căn cứ của Nga ở vùng Kaliningrad. Khu vực Kaliningrad được phòng thủ tốt bởi một lực lượng mặt đất hùng hậu; ngoài ra còn có các tàu của Hạm đội Baltic của Hải quân Nga, cũng như tên lửa Iskander tầm ngắn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nhưng sẽ là hợp lý khi cho rằng, việc triển khai MiG-31K ở Kaliningrad, rất có thể là một “cảnh báo có chủ đích” của Nga đối với NATO. Mối đe dọa trả đũa là hiển nhiên, nếu NATO nghĩ đến việc can thiệp quân sự có thể xảy ra, giữa Nga và Ukraine”; hết lời dẫn. Với tính năng của tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, cộng với tầm bay của MiG-31K, mục tiêu nhiều khả năng sẽ là trụ sở NATO đặt tại Thủ đô Brussels của Bỉ và được coi là “trái tim” của châu Âu. Rõ ràng, phương Tây nhận thức rõ rằng, tình hình đối với khối quân sự là rất nghiêm trọng. Do đó NATO ngay lập tức thông báo rằng, họ có ý định từ bỏ việc leo thang tình hình gần biên giới Nga – Ukraine và ở Donbass. Trong bối cảnh căng thẳng chỉ cần một sơ suất là có thể bùng nổ thành cuộc chiến tổng lực, người dân Nga phát hiện hàng chục trực thăng chiến đấu của Nga, đã được triển khai tới khu vực cách biên giới với Ukraine chỉ 30 km. Hiện vẫn chưa rõ lý do cho sự xuất hiện của một số lượng lớn máy bay chiến đấu như vậy của Không quân Nga; tuy nhiên việc chuyển trực thăng vũ trang tới hướng này cho thấy rằng, Nga có một số thông tin về sự bắt đầu của một cuộc xung đột có thể xảy ra. Truyền thông Nga đã có được đoạn video “hàng độc” cho thấy, việc chuyển trực thăng chiến đấu của Không quân Nga tới Khu vực Belgorod. Theo kênh Telegram Notes of a Hunter, trực thăng vũ trang được phát hiện trên khu vực Belgorod, cách biên giới với Ukraine khoảng 30 km. Trước đó ở phương Tây, người ta rất lo ngại rằng Nga có thể sử dụng máy bay trực thăng của mình, để bảo vệ các nước cộng hòa tự xưng Donbass; vì trực thăng vũ trang, gây ra mối nguy rất nghiêm trọng cho lực lượng thiết giáp của Ukraine. Với lực lượng trực thăng vũ trang đông đảo và có tính năng kỹ chiến thuật rất cao, cùng với các loại tiêm kích bom Su-34, cường kích mặt đất Su-25 và tiêm kích bom cũ hơn Su-24, Không quân Nga có khả năng tiêu diệt tất cả các vị trí của Quân đội Ukraine, nằm gần đường giới tuyến, chỉ trong một giờ. Ngoài ra với lực lượng không quân, tên lửa tiến công tầm xa hùng hậu, không quân Nga có thể nhanh chóng tiêu diệt và làm tê liệt các hệ thống phòng không Ukraine; để không quân có thể nhanh chóng làm chủ bầu trời. Đáng chú ý rằng một ngày trước đó, trực thăng chiến đấu của Nga đã được nhìn thấy ở biên giới Belarus và Nga. Nếu tình huống xung đột xảy ra, đây cũng có thể là mũi tiến công vu hồi lợi hại của Nga từ hướng bắc Ukraine, đe dọa trực tiếp thủ đô Kiev. Nguồn ảnh: iStock. Video quay cảnh trực thăng vũ trang của Nga được ồ ạt chuyển đến sát biên giới Ukraine.