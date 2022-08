Dàn vũ khí cực khủng Nga đang tập trung tại Quân khu phía Nam

Ngay khi Ukraine đang tuyên bố về việc đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Nga và tiếp tục mở các cuộc phản công ở khu vực phía Nam tại tỉnh Kherson; nhưng họ không biết rằng, một mối nguy hiểm lớn hơn đã âm thầm đến. Ngày 28/8, Lầu Năm Góc Mỹ phân tích dựa trên dữ liệu hình ảnh do vệ tinh trinh sát tầm cao cung cấp và đưa ra nhận định cho thấy, quân đội Nga trước đó đã tạm ngừng tấn công để củng cố lực lượng, hiện đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô lớn tiếp theo. Vệ tinh trinh sát của Mỹ, đã phát hiện ra các đợt chuyển quân lớn của Quân đội Nga sang lãnh thổ Ukraine và đã có ít nhất sáu sư đoàn thiết giáp hạng nặng đã tiến vào chiến trường Ukraine. Ngay lập tức phía Mỹ đề nghị Kiev khẩn cấp triển khai ngay lực lượng tương ứng. Tuy nhiên có vẻ lúc này Quân đội Ukraine còn đang ở trong thế thắng, vì trước đó đã “đẩy lùi” cuộc tấn công của quân đội Nga trên một số hướng, gồm Kharkov và Slavyansk. Theo các thông tin trước đó, quân đội Nga đã giảm và làm chậm lại cường độ cũng như tốc độ tấn công của họ trên mặt trận Donbass, với tuyên bố là nhằm “giảm thiểu thương vong cho dân thường”. Tuy nhiên, xét theo xu thế chiến trường hiện nay, quân đội Nga đang thực sự vượt trội lực lượng chủ lực là quân đội Ukraine với quân số ít ỏi. Hiện các binh đoàn được trang bị mạnh của Quân đội Nga, đã âm thầm tiến vào vị trí xuất phát tiến công tại Donbass và cắt đứt thành công mọi tuyến đường rút lui của quân Ukraine tại đây. Hiện lực lượng phòng ngự của Quân đội Nga đã được tăng cường trên hướng Kherson; đồng thời quân Nga từ Crimea đã di chuyển lên phía bắc, để hỗ trợ việc bao vây toàn bộ binh lính chiến đấu của Ukraine, tại các khu vực nói trên. Có thể thấy, các thông tin tình báo quân sự do quân đội Mỹ cung cấp vẫn rất chính xác và kịp thời; nhưng liệu Quân đội Ukraine, vốn đã rơi vào thế bị động, liệu còn thời gian và lực lượng để thực hiện các đợt triển khai quân tương ứng? Theo thông tin chính thức do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cung cấp, trong tổng số 120.000 quân của 6 sư đoàn thiết giáp hạng nặng thuộc Quân khu phía Nam của Nga, đã được chia thành hai nhóm và được cơ động trên diện rộng. Lực lượng tiền phương bao gồm 40.000 quân, được bổ sung thêm hàng chục nghìn tấn đạn pháo cỡ lớn và tăng cường thêm gần 2.000 quân chiến đấu. Ngoài ra, còn 6 tàu tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga cũng đã sẵn sàng phóng tên lửa hành trình Kalibr hỗ trợ tiến công trên hướng này. Về không quân có 120 máy bay chiến đấu thuộc lực lượng Không quân Nga bao gồm Su-24, Su-25, Su-27, Su-30. Những loại máy bay ném bom hạng nặng bao gồm máy bay tiêm kích bom Su-35, máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, Tu-95 và Tu-160 cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc không kích tầm xa. Không có gì ngạc nhiên khi Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch mùa thu khi tập hợp lại các đơn vị chiến đấu hạng nặng của mình. Theo dự đoán, Nga sẽ tiếp tục mở cuộc tấn công vào các lực lượng phòng ngự của Quân đội Ukraine triển khai ở khu vực Donbass và phía nam Ukraine. Trong khi đó, tuyên bố phản công tại khu vực Kherson của Ukraine tiếp tục gây sự hoài nghi, khi Kiev tuyên bố mở chiến dịch phản công lớn ở Kherson suốt nhiều tháng qua, nhưng chưa có động thái tiến quân nào trên thực địa. Quân đội Ukraine cuối tháng 5 mở một đợt tấn công quy mô nhỏ vào tỉnh miền nam Kherson, nơi Nga kiểm soát từ đầu chiến sự, khẳng định đã gây tổn thất và "buộc đối phương phòng ngự tại các vị trí bất lợi". Trong những tháng sau đó, Kiev liên tục tuyên bố sẽ “tái tràn ngập Kherson” trong chiến dịch phản công quy mô lớn, có khả năng thay đổi cục diện chiến trường. Nhưng chiến dịch phản công này diễn ra thế nào, cho tới nay vẫn là một bí ẩn? Quân đội Ukraine đã tập kích kho đạn, sở chỉ huy và những cây cầu chiến lược ở tỉnh Kherson bằng pháo phản lực HIMARS; nhưng chưa có bất cứ động thái điều chuyển lực lượng bộ binh nào. Trên thực tế, Quân đội Ukraine không chỉ có khoảng cách rất lớn với quân đội Nga về sức mạnh, mà còn có khoảng cách đáng kể với quân đội Nga về hoạch định chiến lược và chỉ huy tác chiến. Theo dự báo, nếu Quân đội Ukraine không cố gắng củng cố thế trận trong mùa thu này, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong những tháng mùa đông tiếp theo.

