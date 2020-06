Dân quân thường trực được trang bị súng trường TAR-21 của Hải quân đánh bộ?

Mới đây, trong hội thao Quốc phòng do ban chỉ huy Quân sự quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, công chúng được chứng kiến những màn ra mắt hoành tráng với những vũ khí trang bị vô cùng hiện đại của lực lượng dân quân thường trực thành phố. Ảnh: Quang cảnh buổi lễ khai mạc hội thao. Nguồn: Thành ủy TPHCM. Với đặc thù nhiệm vụ chống bạo động, ngăn chặn tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong địa bàn thành phố, lực lượng Dân quân thường trực đã được chú trọng đầu tư những trang thiết bị vô cùng hiện đại, đảm bảo cho chiến sĩ có thể giữ an toàn cho bản thân cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ. Ảnh: Cận cảnh trang bị của chiến sĩ Dân quân với mũ chống bạo động, áo giáp chống đâm, dao găm, còng số 8 và khiên chống bạo động. Nguồn: Hoàng Đình Khải. Đặc biệt trong khối chiến sĩ diễu binh còn có cả sự xuất hiện của súng trường tấn công TAR-21 hiện đại mà Việt Nam nhập khẩu từ Israel.

Ảnh: Khối chiến sĩ dân quân với súng TAR-21. Nguồn: Hoàng Đình Khải Được biết, TAR-21 là loại súng trường tấn công hiện đại do hãng IWI của Israel chế tạo. Việt Nam đã nhập khẩu một số súng trường loại này về để trang bị cho lực lượng Hải quân đánh bộ, đặc công và mới đây là cả Dân quân thường trực.

Ảnh: Cận cảnh súng TAR-21 phiên bản đầu tiên Việt Nam nhập khẩu. Phiên bản đầu tiên Việt Nam nhập về chỉ có ray Picatinny ở bên phải ốp lót tay, đến các phiên bản nhập khẩu mới hơn đã được gắn nhiều ray Picatinny hơn cho phép súng có thể mở rộng thêm các loại phụ kiện như đèn pin, kính ngắm tùy biến, đèn laser. Ảnh: Chiến sĩ dân quân với khẩu TAR-21 phiên bản mới. TAR-21 được hãng IWI phát triển từ những năm 1995, được mệnh danh là “Súng trường tiến công của thế kỷ XXI”. Súng được thiết kế theo cơ cấu Bullup (hộp tiếp đạn và bộ khóa nòng nằm sau cò súng) cho phép nó có một kích thước gọn gàng trong khi vẫn giữ được uy lực cao, rất phù hợp với các nhiệm vụ tác chiến không gian hẹp như đô thị.

Ảnh: Cận cảnh súng và hộp tiếp đạn của TAR-21. Nguồn: Sao nhập ngũ. Súng sử dụng cỡ đạn 5.56x45mm chuẩn NATO với một hộp tiếp đạn 30 viên, tốc độ bắn 750-900 viên/phút, sơ tốc đầu nòng 870-910m/s tùy biến thể, tầm bắn hiệu quả 500m và có hai chế độ bắn là bán tự động và tự động. Ảnh: Chiến sĩ hải quân đánh bộ với súng trường tấn công TAR-21. Với việc sử dụng cỡ đạn 5.56x45mm cho phép súng có thể đạt độ chính xác cao, phù hợp với các lực lượng đặc biệt với yêu cầu không cần một loại súng có hỏa lực quá mạnh và cần sự ngắn gọn cũng như hiệu quả.

Ảnh: Chiến sĩ Hải quân đánh bộ với GTAR-21. Hiện nay Việt Nam đang sử dụng các phiên bản của TAR-21 là CTAR-21, GTAR-21 và TAR-21 tiêu chuẩn.

Ảnh: TAR-21 với súng phóng lựu kẹp nòng. Với những ưu điểm vượt trội của mình, TAR-21 đã được Hải quân đánh bộ và mới đây là đặc công tin dùng. Trong khi các súng TAR-21 của lực lượng Dân quân thường trực có thể là loại súng được cải biên để bắn các loại đạn cao su để trấn áp tội phạm hay giải tán đám đông quá khích. Dù sao, điều đó cũng chính minh được rằng, loại súng trường TAR-21 đã hoạt động vô cùng hiệu quả và ngày càng được ưu chuộng trong nhiều lực lượng vũ trang của ta. Ảnh: Chiến sĩ đặc công với súng TAR-21. Video Xem Hải quân đánh bộ Việt Nam diễn tập chiếm đảo - Nguồn: QPVN

