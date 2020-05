Vì sao súng trường tấn công Tavor của Israel được nhiều nước ưa chuộng?

Là một quốc gia có diện tích và quy mô dân số nhỏ, nhưng Israel có nền công nghiệp quốc phòng đứng hàng đầu thế giới; sản xuất từ các mẫu súng bộ binh tiên tiến, đến xe tăng chiến đấu chủ lực, tên lửa và máy bay không người lái và được xuất khẩu đi khắp thế giới. Nền công nghiệp quốc phòng của Israel không chỉ nổi tiếng về các loại vũ khí công nghệ cao, mà còn nổi tiếng trong việc thiết kế các mẫu súng bộ binh; và mẫu súng bộ binh nổi tiếng đầu tiên của họ đó chính là khẩu tiểu liên Uzi huyền thoại, gắn với tên người sáng tạo ra nó. Súng tiểu liên Uzi là một thiết kế hết sức thành công và mang tính biểu tượng của những năm 1950, nổi tiếng không chỉ trong chiến đấu, mà còn nhờ bức ảnh của một điệp viên Mỹ dùng khẩu Uzi, trong vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan năm 1981. Khẩu tiểu liên Uzi khi mới ra đời, nhằm đáp ứng yêu cầu về vũ khí của những ngày đầu lập quốc; đó là một mẫu vũ khí rẻ tiền, có cấu tạo đơn giản cho quân đội Israel. Sau này súng tiểu liên Uzi được sử dụng rộng rãi bởi các lực lượng cảnh sát và quân đội trên khắp thế giới. Sau súng tiểu liên Uzi, ngành công nghiệp quốc phòng Israel còn đưa ra các mẫu súng bộ binh hiện đại khác như FN P90, và giờ đây là súng trường tấn công Tavor, được sản xuất bởi công ty Israel Weapon Industries. Súng trường tiến công Tavor (TAR-21) được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2001, được Quân đội Israel lựa chọn vào năm 2009, để thay thế cho súng trường M-16 và M-4 do Mỹ sản xuất, làm vũ khí tiêu chuẩn của lực lượng vũ trang Israel. Hiện nay, mẫu súng Tavor mới nhất là mẫu Tavor 7, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.Súng trường tiến công TAR-21 được thiết kế theo dạng bullpup (cái tẩu), sử dụng loại đạn 5,56×45 mm theo tiêu chuẩn NATO; tên của súng được đặt theo tên của núi Tabor, một ngọn núi thiêng của Israel. Với cấu tạo theo hình dạng bullpup, do vậy các cơ cấu khóa nòng, hộp tiếp đạn sẽ được đặt phía sau cò súng, cho phép súng ngắn lại, nhưng không làm giảm chiều dài nòng súng; như vậy súng chỉ có chiều dài bằng súng tiểu liên, nhưng vẫn có tầm bắn xa như súng trường tiến công. Điểm hạn chế của mẫu súng theo hình dạng bullpup, đó là mức chính xác kém hơn súng trường tiến công có hình dáng cổ điển; nhưng Quân đội Israel muốn một vũ khí đủ nhỏ gọn để sử dụng cho bộ binh cơ giới, có thể bắn từ trong xe bọc thép, cũng như trong chiến đấu trong cự ly gần, hoặc chiến đấu trong thành phố. TAR-21 chủ yếu sử dụng đạn 5,56x45 mm theo tiêu chuẩn của NATO (mặc dù nó cũng có thể bắn đạn 9 mm). Phiên bản tiêu chuẩn có trọng lượng 3,27 kg; dài 720 mm; chiều dài nòng 460 mm; hộp tiếp đạn 30 viên; tốc độ bắn 750-900 viên/phút; sơ tốc đạn 910 m/s; tầm bắn hiệu quả 500 m. Mặc dù chiều dài tổng thể của Tavor ngắn hơn M-4, nhưng chiều dài nòng súng của nó tương đương nhau, nên sơ tốc hai loại súng là bằng nhau; súng sử dụng cơ cấu trích khí pít-tông hành trình dài, đã được sử dụng rất thành công và tin cậy trên các mẫu súng M-1 Garand của Mỹ và AK-47 của Nga. Khẩu TAR-21 cũng đã khắc phục được những tồn tại của mẫu súng theo dạng bullpup thường gặp phải, đó là hiện tượng kẹt đạn, bảo dưỡng và sửa chữa khó khăn; do vậy người Israel đã tập trung vào giải quyết độ tin cậy của súng, có thể đó là một quyết định sáng suốt. Súng trường tiến công TAR-21 được lực lượng vũ trang nhiều quốc gia ưa chuộng, nhất là các lực lượng đặc nhiệm; thị trường của TAR-21 trải dài ở một số quốc gia Nam Mỹ, Trung Mỹ, Châu Phi và Châu Á. Ngoài ra, một số quốc gia có truyền thống sử dụng AK-47, đã thay thế bằng loại súng TAR-21 cho các đơn vị đặc biệt của họ như Georgia, Việt Nam và Ấn Độ. Ngay cả với Mỹ, một cường quốc về sản xuất vũ khí bộ binh, một vài sở cảnh sát tiểu bang và địa phương đã chọn súng TAR-21 vì những tính năng ưu việt của nó. Video Việt Nam sản xuất thành công đạn súng trường Tavor TAR-21, Galil ACE - Nguồn: QPVN.

Là một quốc gia có diện tích và quy mô dân số nhỏ, nhưng Israel có nền công nghiệp quốc phòng đứng hàng đầu thế giới; sản xuất từ các mẫu súng bộ binh tiên tiến, đến xe tăng chiến đấu chủ lực, tên lửa và máy bay không người lái và được xuất khẩu đi khắp thế giới. Nền công nghiệp quốc phòng của Israel không chỉ nổi tiếng về các loại vũ khí công nghệ cao, mà còn nổi tiếng trong việc thiết kế các mẫu súng bộ binh; và mẫu súng bộ binh nổi tiếng đầu tiên của họ đó chính là khẩu tiểu liên Uzi huyền thoại, gắn với tên người sáng tạo ra nó. Súng tiểu liên Uzi là một thiết kế hết sức thành công và mang tính biểu tượng của những năm 1950, nổi tiếng không chỉ trong chiến đấu, mà còn nhờ bức ảnh của một điệp viên Mỹ dùng khẩu Uzi, trong vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan năm 1981. Khẩu tiểu liên Uzi khi mới ra đời, nhằm đáp ứng yêu cầu về vũ khí của những ngày đầu lập quốc; đó là một mẫu vũ khí rẻ tiền, có cấu tạo đơn giản cho quân đội Israel. Sau này súng tiểu liên Uzi được sử dụng rộng rãi bởi các lực lượng cảnh sát và quân đội trên khắp thế giới. Sau súng tiểu liên Uzi, ngành công nghiệp quốc phòng Israel còn đưa ra các mẫu súng bộ binh hiện đại khác như FN P90, và giờ đây là súng trường tấn công Tavor, được sản xuất bởi công ty Israel Weapon Industries. Súng trường tiến công Tavor (TAR-21) được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2001, được Quân đội Israel lựa chọn vào năm 2009, để thay thế cho súng trường M-16 và M-4 do Mỹ sản xuất, làm vũ khí tiêu chuẩn của lực lượng vũ trang Israel. Hiện nay, mẫu súng Tavor mới nhất là mẫu Tavor 7, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Súng trường tiến công TAR-21 được thiết kế theo dạng bullpup (cái tẩu), sử dụng loại đạn 5,56×45 mm theo tiêu chuẩn NATO; tên của súng được đặt theo tên của núi Tabor, một ngọn núi thiêng của Israel. Với cấu tạo theo hình dạng bullpup, do vậy các cơ cấu khóa nòng, hộp tiếp đạn sẽ được đặt phía sau cò súng, cho phép súng ngắn lại, nhưng không làm giảm chiều dài nòng súng; như vậy súng chỉ có chiều dài bằng súng tiểu liên, nhưng vẫn có tầm bắn xa như súng trường tiến công. Điểm hạn chế của mẫu súng theo hình dạng bullpup, đó là mức chính xác kém hơn súng trường tiến công có hình dáng cổ điển; nhưng Quân đội Israel muốn một vũ khí đủ nhỏ gọn để sử dụng cho bộ binh cơ giới, có thể bắn từ trong xe bọc thép, cũng như trong chiến đấu trong cự ly gần, hoặc chiến đấu trong thành phố. TAR-21 chủ yếu sử dụng đạn 5,56x45 mm theo tiêu chuẩn của NATO (mặc dù nó cũng có thể bắn đạn 9 mm). Phiên bản tiêu chuẩn có trọng lượng 3,27 kg; dài 720 mm; chiều dài nòng 460 mm; hộp tiếp đạn 30 viên; tốc độ bắn 750-900 viên/phút; sơ tốc đạn 910 m/s; tầm bắn hiệu quả 500 m. Mặc dù chiều dài tổng thể của Tavor ngắn hơn M-4, nhưng chiều dài nòng súng của nó tương đương nhau, nên sơ tốc hai loại súng là bằng nhau; súng sử dụng cơ cấu trích khí pít-tông hành trình dài, đã được sử dụng rất thành công và tin cậy trên các mẫu súng M-1 Garand của Mỹ và AK-47 của Nga. Khẩu TAR-21 cũng đã khắc phục được những tồn tại của mẫu súng theo dạng bullpup thường gặp phải, đó là hiện tượng kẹt đạn, bảo dưỡng và sửa chữa khó khăn; do vậy người Israel đã tập trung vào giải quyết độ tin cậy của súng, có thể đó là một quyết định sáng suốt. Súng trường tiến công TAR-21 được lực lượng vũ trang nhiều quốc gia ưa chuộng, nhất là các lực lượng đặc nhiệm; thị trường của TAR-21 trải dài ở một số quốc gia Nam Mỹ, Trung Mỹ, Châu Phi và Châu Á. Ngoài ra, một số quốc gia có truyền thống sử dụng AK-47, đã thay thế bằng loại súng TAR-21 cho các đơn vị đặc biệt của họ như Georgia, Việt Nam và Ấn Độ. Ngay cả với Mỹ, một cường quốc về sản xuất vũ khí bộ binh, một vài sở cảnh sát tiểu bang và địa phương đã chọn súng TAR-21 vì những tính năng ưu việt của nó. Video Việt Nam sản xuất thành công đạn súng trường Tavor TAR-21, Galil ACE - Nguồn: QPVN.