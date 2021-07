Dàn máy bay cực khủng của Nga sẽ xuất hiện tại MAKS-2021 tới đây

Triển lãm MAKS-2021 sắp được Nga khai mạc vào ngày 20/7 tới đây, hứa hẹn quy tụ nhiều loại khí tài quân sự hiện đại, trong đó đáng chú ý nhất là dàn máy bay chiến đấu, máy bay dân sự do Nga sản xuất. Như thường lệ, máy bay chiến đấu Su-57 sẽ một lần nữa xuất hiện trong buổi triển lãm năm nay, tuy nhiên không rõ phiên bản này có nhận được sự nâng cấp gì rõ rệt so với trước đó hay không. Ngoài ra, triển lãm còn có sự tham gia của một loạt các loại máy bay dân sự, máy bay sử dụng động cơ cánh quạt và huấn luyện cơ. Vào hôm 15/7 vừa rồi, lễ tổng duyệt cho triển lãm MAKS-2021 đã diễn ra, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ. Như thường lệ, sẽ có nhiều màn trình diễn trên không cực kỳ mãn nhãn trong khuôn khổ của triển lãm. Thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong triển lãm năm nay, có lẽ là phiên bản máy bay chiến đấu một động cơ, tới giờ vẫn được Nga phủ bạt kín mít trong khuôn viên triển lãm. Nhiều chuyên gia quân sự khẳng định, rất có thể chiếc máy bay chiến đấu một động cơ này, sẽ được chế tạo theo "công thức" của máy bay thế hệ 5 - nghĩa là chú trọng vào khả năng tàng hình. Thậm chí, dù chưa có bất cứ thông tin gì về chiếc máy bay này, nhiều người vẫn tin rằng đây là một sản phẩm của tập đoàn Mikoyan. Theo các hình ảnh được ghi nhận ở triển lãm, chiếc máy bay chiến đấu bí ẩn này vẫn được phủ kín bạt che, không lộ ra bất cứ chi tiết nào đáng chú ý - ngoại trừ hình dáng bên ngoài. Ban đầu, nhiều người thậm chí còn lầm tưởng rằng đây là phiên bản mới của tiêm kích chiến đấu Su-57, được Nga giữ bí mật để tạo bất ngờ trong cuộc triển lãm. Tuy nhiên những bức hình lộ diện vào sáng nay ngày 16/7 theo giờ địa phương, đã xác nhận chiếc chiến đấu cơ bí ẩn này chỉ có một động cơ, và là loại máy bay chiến đấu khác hoàn toàn so với tiêm kích thế hệ 5 Su-57. Đây cũng chính là nhân vật thu hút nhiều sự quan tâm nhất của báo giới trong triển lãm MAKS-2021 năm nay. Tuy nhiên trước đó, truyền thông Nga từng úp mở rằng, nhiều khả năng đây chỉ là mô hình, chứ không phải phiên bản thử nghiệm chính thức. Nguồn ảnh: Sina. Sức mạnh của tiêm kích chiến đấu MiG-29 - một trong những kiệt tác của tập đoàn Mikoyan. Nguồn: RussianB.



