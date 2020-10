Đài Loan triển khai Patriot-3 giữa khu dân cư: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngày 29/10 vừa qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng của Đài Loan đồng loạt đưa tin kèm hình ảnh về việc người dân trên đảo đã phát hiện hai bệ phóng tên lửa phòng không Patriot-3 được triển khai trên đường Nam Dân Sinh, Gia Nghĩa. Sự việc đã khiến người dân vô cùng bất ngờ và dẫn đến một số lo ngại về việc có phải chiến tranh sắp xảy ra hay không ? Ảnh: Bệ phóng tên lửa Patriot-3 trên đường phố Đài Loan. Dựa trên những hình ảnh do truyền thông đăng tải cũng như người dân cung cấp có thể thấy rằng các bệ phóng tên lửa của tổ hợp Patriot-3 này đang được hướng lên trời một góc 60 độ, đây chính là trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tổ hợp, khác với trạng thái hành quân thông thường khi tất cả các ống phóng đều nằm ngang khiến cư dân càng thêm lo lắng về việc nó sẽ khai hỏa bất ngờ. Ảnh: Bệ phóng Patriot-3 trên đường phố Gia Nghĩa. Theo FTV News - một phương tiện truyền thông ở đảo Đài Loan cho biết, vào sáng ngày 29/10, các xe chở bệ phóng của tổ hợp tên lửa Patriot-3 đã lần lượt chạy vào khu dân cư ở Gia Nghĩa khiến người dân cảm thấy cực kỳ bất an, thậm chí có người còn cho rằng chiến tranh sắp xảy ra tuy nhiên đây chỉ là cuộc huấn luyện tác chiến phòng không liên hợp thông thường do quân đội đảo Đài Loan tiến hành. Ảnh: Một tổ hợp tên lửa Patriot-3 của quân đội Đài Loan. Việc triển khai khí tài vào huấn luyện giữa các khu dân cư trong thời bình, đặc biệt là tên lửa phòng không là một điều khá hiếm hoi bởi nó có thể tạo một tâm lý xấu trong công chúng và nếu khai hỏa bắn đạn thật sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thông thường, các tổ hợp phòng không tầm xa như Patriot-3 phải được triển khai ở xa các khu dân cư và xung quanh các địa điểm quan trọng như sân bay, kho tàng, sở chỉ huy, trung tâm đầu não,… Ảnh: Xe phóng của tổ hợp Patriot-3 Đài Loan tại địa điểm trưng bày. Trước đó vào tháng 7/2020, đảo Đài Loan đã ký kết với Mỹ một hợp đồng trị giá 620 triệu USD cho việc nâng cấp và tăng tuổi thọ cho các tổ hợp tên lửa Patriot-3 của mình. Ít nhất những tổ hợp này đều đã có tuổi thọ khoảng 30 năm và động thái này cũng là một việc Đài Loan thực hiện để nâng cao khả năng chiến đấu phòng không của mình. Ảnh: Xe phóng tổ hợp Patriot-3 của Đài Loan. Theo báo cáo, quân đội đảo Đài Loan hiện nay đang có trong trang bị ít nhất là 7 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa Patriot-3 nhập khẩu từ Mỹ, đây cũng là loại khí tài phòng không mạnh mẽ nhất mà vùng lãnh thổ này có được bên cạnh các tổ hợp phòng không Tien Kung II/III do họ tự chế tạo có tính năng thua kém hơn. Ảnh: Các tổ hợp phòng không PAC của Đài Loan duyệt binh. Dù cho người Mỹ công nhận chính sách “Một nước Trung Quốc” của Bắc Kinh tuy nhiên họ vẫn đặt mối quan hệ khá thân thiết với đảo Đài Loan và vẫn liên tục có những hợp đồng vũ khí giữa hai bên mặc dù phải chịu sự phản đối cực kỳ gay gắt của đại lục. Cũng trong năm nay, Đài Loan đã ký hợp đồng mua 18 ngư lôi hạng nặng hiện đại của Mỹ là Mk-48 Mod 6 để trang bị cho các tàu ngầm Diesel - điện của mình, đây chính là một mối đe dọa không hề nhỏ lên hạm đội tàu mặt nước Trung Quốc. Ảnh: Xe phóng của tổ hợp Patriot-3 Đài Loan. Đài Loan trong suốt thời gian qua đã chi rất nhiều tiền cho các hợp đồng mua sắm và chế tạo vũ khí. Dẫu vậy, dưới sức ép của Bắc Kinh, không nhiều nước có đủ khả năng để bán vũ khí cho Đài Loan bất chấp lệnh trừng phạt. Ảnh: Binh sĩ Đài Loan bên cạnh Patriot-3. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã liên tục điều động nhiều lượt máy bay qua lại eo biển Đài Loan đồng thời do thám tình hình tại hòn đảo này khiến quân đội nước này càng thêm phần quan ngại, thậm chí Bắc Kinh còn đe dọa Đài Bắc sẽ phải trả giá đắt nếu dám bắn hạ các máy bay Trung Quốc. Việc điều động các tổ hợp Patriot-3 diễn tập gần đây cũng cho thấy rằng quân đội đảo Đài Loan đang có những sự chuẩn bị nhất định cho tình huống xấu nhất. Ảnh: Biên đội tiêm kích hộ tống oanh tạc cơ H-6K của Không quân Trung Quốc. Trong tình hình căng thẳng hiện nay, các hành động quân sự của Đài Loan đặc biệt là việc triển khai tên lửa phòng không đến khu vực dân cư khiến cho người dân lo lắng về việc chiến tranh sắp xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên đây cũng là một hành động cần thiết để có thể nâng cao khả năng cơ động chiến đấu trong trường hợp xấu nhất của lực lượng phòng không nước này để tránh bị bất ngờ. Ảnh: Trận địa Patriot-3 của Đài Loan nhìn từ trên cao. Video Tên lửa Hùng Phong III – Bảo kiếm của Đài Loan - Nguồn: QPVN

Ngày 29/10 vừa qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng của Đài Loan đồng loạt đưa tin kèm hình ảnh về việc người dân trên đảo đã phát hiện hai bệ phóng tên lửa phòng không Patriot-3 được triển khai trên đường Nam Dân Sinh, Gia Nghĩa. Sự việc đã khiến người dân vô cùng bất ngờ và dẫn đến một số lo ngại về việc có phải chiến tranh sắp xảy ra hay không ? Ảnh: Bệ phóng tên lửa Patriot-3 trên đường phố Đài Loan. Dựa trên những hình ảnh do truyền thông đăng tải cũng như người dân cung cấp có thể thấy rằng các bệ phóng tên lửa của tổ hợp Patriot-3 này đang được hướng lên trời một góc 60 độ, đây chính là trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tổ hợp, khác với trạng thái hành quân thông thường khi tất cả các ống phóng đều nằm ngang khiến cư dân càng thêm lo lắng về việc nó sẽ khai hỏa bất ngờ. Ảnh: Bệ phóng Patriot-3 trên đường phố Gia Nghĩa. Theo FTV News - một phương tiện truyền thông ở đảo Đài Loan cho biết, vào sáng ngày 29/10, các xe chở bệ phóng của tổ hợp tên lửa Patriot-3 đã lần lượt chạy vào khu dân cư ở Gia Nghĩa khiến người dân cảm thấy cực kỳ bất an, thậm chí có người còn cho rằng chiến tranh sắp xảy ra tuy nhiên đây chỉ là cuộc huấn luyện tác chiến phòng không liên hợp thông thường do quân đội đảo Đài Loan tiến hành. Ảnh: Một tổ hợp tên lửa Patriot-3 của quân đội Đài Loan. Việc triển khai khí tài vào huấn luyện giữa các khu dân cư trong thời bình, đặc biệt là tên lửa phòng không là một điều khá hiếm hoi bởi nó có thể tạo một tâm lý xấu trong công chúng và nếu khai hỏa bắn đạn thật sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thông thường, các tổ hợp phòng không tầm xa như Patriot-3 phải được triển khai ở xa các khu dân cư và xung quanh các địa điểm quan trọng như sân bay, kho tàng, sở chỉ huy, trung tâm đầu não,… Ảnh: Xe phóng của tổ hợp Patriot-3 Đài Loan tại địa điểm trưng bày. Trước đó vào tháng 7/2020, đảo Đài Loan đã ký kết với Mỹ một hợp đồng trị giá 620 triệu USD cho việc nâng cấp và tăng tuổi thọ cho các tổ hợp tên lửa Patriot-3 của mình. Ít nhất những tổ hợp này đều đã có tuổi thọ khoảng 30 năm và động thái này cũng là một việc Đài Loan thực hiện để nâng cao khả năng chiến đấu phòng không của mình. Ảnh: Xe phóng tổ hợp Patriot-3 của Đài Loan. Theo báo cáo, quân đội đảo Đài Loan hiện nay đang có trong trang bị ít nhất là 7 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa Patriot-3 nhập khẩu từ Mỹ, đây cũng là loại khí tài phòng không mạnh mẽ nhất mà vùng lãnh thổ này có được bên cạnh các tổ hợp phòng không Tien Kung II/III do họ tự chế tạo có tính năng thua kém hơn. Ảnh: Các tổ hợp phòng không PAC của Đài Loan duyệt binh. Dù cho người Mỹ công nhận chính sách “Một nước Trung Quốc” của Bắc Kinh tuy nhiên họ vẫn đặt mối quan hệ khá thân thiết với đảo Đài Loan và vẫn liên tục có những hợp đồng vũ khí giữa hai bên mặc dù phải chịu sự phản đối cực kỳ gay gắt của đại lục. Cũng trong năm nay, Đài Loan đã ký hợp đồng mua 18 ngư lôi hạng nặng hiện đại của Mỹ là Mk-48 Mod 6 để trang bị cho các tàu ngầm Diesel - điện của mình, đây chính là một mối đe dọa không hề nhỏ lên hạm đội tàu mặt nước Trung Quốc. Ảnh: Xe phóng của tổ hợp Patriot-3 Đài Loan. Đài Loan trong suốt thời gian qua đã chi rất nhiều tiền cho các hợp đồng mua sắm và chế tạo vũ khí. Dẫu vậy, dưới sức ép của Bắc Kinh, không nhiều nước có đủ khả năng để bán vũ khí cho Đài Loan bất chấp lệnh trừng phạt. Ảnh: Binh sĩ Đài Loan bên cạnh Patriot-3. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã liên tục điều động nhiều lượt máy bay qua lại eo biển Đài Loan đồng thời do thám tình hình tại hòn đảo này khiến quân đội nước này càng thêm phần quan ngại, thậm chí Bắc Kinh còn đe dọa Đài Bắc sẽ phải trả giá đắt nếu dám bắn hạ các máy bay Trung Quốc. Việc điều động các tổ hợp Patriot-3 diễn tập gần đây cũng cho thấy rằng quân đội đảo Đài Loan đang có những sự chuẩn bị nhất định cho tình huống xấu nhất. Ảnh: Biên đội tiêm kích hộ tống oanh tạc cơ H-6K của Không quân Trung Quốc. Trong tình hình căng thẳng hiện nay, các hành động quân sự của Đài Loan đặc biệt là việc triển khai tên lửa phòng không đến khu vực dân cư khiến cho người dân lo lắng về việc chiến tranh sắp xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên đây cũng là một hành động cần thiết để có thể nâng cao khả năng cơ động chiến đấu trong trường hợp xấu nhất của lực lượng phòng không nước này để tránh bị bất ngờ. Ảnh: Trận địa Patriot-3 của Đài Loan nhìn từ trên cao. Video Tên lửa Hùng Phong III – Bảo kiếm của Đài Loan - Nguồn: QPVN