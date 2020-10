Đạo quân nữ chiến binh khiến IS "kinh hồn bạt vía" trên chiến trường

Những nữ chiến binh người Kurd là một trong những điều khiến quân IS sợ nhất trên chiến trường Trung Đông chỉ vì một lý do rất đặc biệt. Cụ thể, theo như kinh Koran của người Hồi Giáo, những người đàn ông chiết dưới tay một người phụ nữ sẽ... không được lên thiên đàng và không được hưởng những quyền lợi như những người đàn ông khác sau khi chết. Nguồn ảnh: Sina. Hiểu được mức độ sùng đạo, niềm tin vào kinh Koran của những kẻ khủng bố IS, càng ngày càng nhiều lực lượng chống IS trên chiến trường Trung Đông sử dụng lực lượng quân đội nữ để xua đuổi những kẻ khủng bố hồi giáo cực đoan này. Nguồn ảnh: Sina. Những bài tâm lý chiến nghe rất... trẻ con như chuyện về một người lính bắn tỉa nữ diệt hàng chục tay súng IS, tất cả những tay súng đó đều... không được lên thiên đàng hay những câu chuyện về... những kẻ khủng bố IS đã chết dưới tay những nữ chiến binh bị đày xuống địa ngục được in thành tờ rơi, phát qua loa,... có ảnh hưởng rất tiêu cực tới tinh thần chiến đấu của những kẻ khủng bố IS. Nguồn ảnh: Sina. Thực tế, trong suốt nhiều năm qua, những nữ chiến binh người Kurd không hề chỉ để "làm cảnh" và làm một công cụ truyền thông, họ có chiến đấu thực sự ngoài chiến trường và độ lỳ lợm, gan dạ, lòng căm phẫn mà họ dành cho những kẻ khủng bố IS còn khiến cho các đồng nghiệp nam phải... nể sợ phần nào. Nguồn ảnh: Sina. Tác chiến bên cạnh họ luôn có những đồng nghiệp nam dày dặn kinh nghiệm, họ sát cánh và chiến đấu bên nhau nhưng không có bất cứ sự phân biệt nam nữ nào, những nữ quân nhân cứng rắn này có thể làm được mọi việc mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ từ những nam quân nhân người Kurd. Nguồn ảnh: Sina. Nữ bắn tỉa người Kurd trong cuộc chiến với IS. Nguồn ảnh: Sina. Dù cuộc chiến giữa các lực lượng liên quân với quân khủng bố IS đã dần dần giảm nhiệt, không còn sự tham gia thường xuyên của các "anh lớn" như Nga và Mỹ, tuy nhiên cuộc chiến giữa những thành phố lớn của Syria và Iraq vẫn còn âm ỉ. Nguồn ảnh: Sina. Dù tương lai của Trung Đông với "tai tiếng" là cái nôi khủng bố của toàn thế giới có ra sao, truyền thông quốc tế và đặc biệt là truyền thông của các nước Trung Đông cũng không thể phủ nhận được sự đóng góp lớn lao của những người phụ nữ quả cảm này. Nguồn ảnh: Sina. Video Người Kurd bị phản bội: Bài học cho các đồng minh của Mỹ - Nguồn: ANTG

