Đặc nhiệm Anh được trang bị gì để bảo vệ ông Trump ở London?

Theo Daily Mail, trước khi chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đến sân bay quốc tế Stansted, sân bay này đã tràn ngập bóng dáng của lực lượng an ninh Anh trong đó có cả lực lượng đặc nhiệm được London triển khai để đảm bảo an toàn cho ông chủ Nhà Trắng trước mọi mối đe dọa. Nguồn ảnh: Daily Mail. Cũng theo mô tả của Daily Mail lực lượng này được trang bị tới tận chân răng và tất cả đều đeo mặt nạ chùm kín mặt. Họ di chuyển cùng đoàn xe của Tổng thống Mỹ sau khi ông này lên trực thăng Marine One di chuyển vào trung tâm London. Nguồn ảnh: Daily Mail. Trong ảnh là một toán đặc nhiệm Anh làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại sân bay Stansted trước khi chiếc “Không lực Một” của Tổng thống Trump hạ cánh xuống vào khoảng 14h ngày 12/7 (theo giờ địa phương). Nguồn ảnh: Daily Mail. Soi sơ qua trang bị của Đặc nhiệm Anh có thể thấy lực lượng này được trang bị vũ khí tiêu chuẩn với súng trường SIG MCX cùng súng ngắn tự động Glock SLP, mỗi thành viên đều được trang bị thiết bị liên lạc vô tuyến thậm chí là dụng cụ sơ cứu dành cho trường hợp đặc biệt. Nguồn ảnh: Daily Mail Đối với mẫu súng SIG MCX đây là một trong nhiều mẫu vũ khí được trang bị cho các đơn vị Đặc nhiệm Anh được phát triển từ mẫu tiểu liên SIG MPX nhưng lại sử dụng dạn 5.56mm có tốc độ bắn nhanh và tầm sát thương lớn. Nguồn ảnh: Daily Mail. Việc Đặc nhiệm Anh sử dụng SIG MCX cho thấy họ đang muốn hướng tới một loại vũ khí có khả năng tác chiến hiệu quả hơn các dòng tiểu liên có trong trang bị trước đây, vốn có tầm bắn hạn chế và độ sát thương không cao. Và với nhiệm vụ đặc biệt như bảo vệ Tổng thống Mỹ và ở đây họ không có chỗ cho mọi sai lầm. Nguồn ảnh: Daily Mail. Ngoài lực lượng an ninh Anh bảo vệ vòng ngoài thì Tổng thống Trump cùng đoàn tùy tùng cũng được bảo vệ bởi lực lượng Mật vụ Mỹ từ bên trong, thậm chí Mỹ còn điều cả các phương tiện di chuyển đặc biệt dành cho Tổng thống sang tận Anh cho nhiệm vụ này. Nguồn ảnh: Daily Mail. Trong ảnh ta có thể thấy bộ đôi trực thăng Marine One của Tổng thống Trump trong chuyến công du Anh. Nguồn ảnh: Daily Mail. Ngoài ra còn có cả những chiếc HMX-1 Presidential V-22 biến thể đặc biệt dành cho Tổng thống Mỹ. Nguồn ảnh: Daily Mail. Tất nhiên cũng không thể thiếu dàn xe bọc thép được các yếu nhân trong phái đoàn Mỹ sử dụng trong các chuyến công du nước ngoài. Nguồn ảnh: Daily Mail. Mời độc giả xem video: Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân di chuyển vào trung tâm London bằng trực thăng. (nguồn BBC)

Theo Daily Mail, trước khi chuyên cơ của Tổng thống Mỹ đến sân bay quốc tế Stansted, sân bay này đã tràn ngập bóng dáng của lực lượng an ninh Anh trong đó có cả lực lượng đặc nhiệm được London triển khai để đảm bảo an toàn cho ông chủ Nhà Trắng trước mọi mối đe dọa. Nguồn ảnh: Daily Mail. Cũng theo mô tả của Daily Mail lực lượng này được trang bị tới tận chân răng và tất cả đều đeo mặt nạ chùm kín mặt. Họ di chuyển cùng đoàn xe của Tổng thống Mỹ sau khi ông này lên trực thăng Marine One di chuyển vào trung tâm London. Nguồn ảnh: Daily Mail. Trong ảnh là một toán đặc nhiệm Anh làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại sân bay Stansted trước khi chiếc “Không lực Một” của Tổng thống Trump hạ cánh xuống vào khoảng 14h ngày 12/7 (theo giờ địa phương). Nguồn ảnh: Daily Mail. Soi sơ qua trang bị của Đặc nhiệm Anh có thể thấy lực lượng này được trang bị vũ khí tiêu chuẩn với súng trường SIG MCX cùng súng ngắn tự động Glock SLP, mỗi thành viên đều được trang bị thiết bị liên lạc vô tuyến thậm chí là dụng cụ sơ cứu dành cho trường hợp đặc biệt. Nguồn ảnh: Daily Mail Đối với mẫu súng SIG MCX đây là một trong nhiều mẫu vũ khí được trang bị cho các đơn vị Đặc nhiệm Anh được phát triển từ mẫu tiểu liên SIG MPX nhưng lại sử dụng dạn 5.56mm có tốc độ bắn nhanh và tầm sát thương lớn. Nguồn ảnh: Daily Mail. Việc Đặc nhiệm Anh sử dụng SIG MCX cho thấy họ đang muốn hướng tới một loại vũ khí có khả năng tác chiến hiệu quả hơn các dòng tiểu liên có trong trang bị trước đây, vốn có tầm bắn hạn chế và độ sát thương không cao. Và với nhiệm vụ đặc biệt như bảo vệ Tổng thống Mỹ và ở đây họ không có chỗ cho mọi sai lầm. Nguồn ảnh: Daily Mail. Ngoài lực lượng an ninh Anh bảo vệ vòng ngoài thì Tổng thống Trump cùng đoàn tùy tùng cũng được bảo vệ bởi lực lượng Mật vụ Mỹ từ bên trong, thậm chí Mỹ còn điều cả các phương tiện di chuyển đặc biệt dành cho Tổng thống sang tận Anh cho nhiệm vụ này. Nguồn ảnh: Daily Mail. Trong ảnh ta có thể thấy bộ đôi trực thăng Marine One của Tổng thống Trump trong chuyến công du Anh. Nguồn ảnh: Daily Mail. Ngoài ra còn có cả những chiếc HMX-1 Presidential V-22 biến thể đặc biệt dành cho Tổng thống Mỹ. Nguồn ảnh: Daily Mail. Tất nhiên cũng không thể thiếu dàn xe bọc thép được các yếu nhân trong phái đoàn Mỹ sử dụng trong các chuyến công du nước ngoài. Nguồn ảnh: Daily Mail. Mời độc giả xem video: Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân di chuyển vào trung tâm London bằng trực thăng. (nguồn BBC)