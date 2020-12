Cường quốc chế tạo xe tăng Ukraine sa sút thảm hại: Vì đâu nên nỗi?

Ukraine từng có nền công nghiệp quốc phòng rất phát triển, do khi Liên Xô chưa tan rã. Ukraine là nơi đặt nhiều nhà máy quốc phòng quan trọng của nhà nước Xô Viết; ở đây có thể chế tạo từ tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược đến vũ khí bộ binh, đặc biệt là chế tạo xe tăng. Ảnh: Phá hủy máy bay ném bom Tu-160 của Ukraine - Nguồn: Topwar Đáng tiếc là sau khi Liên Xô tan rã (năm 1991), khi Ukraine trở thành quốc gia độc lập, do sai lầm về đường lối lãnh đạo, Ukraine đã phá nát ngành công nghiệp quốc phòng hùng hậu do Liên Xô để lại cho họ. Từ quốc gia có thể độc lập phát triển các loại vũ khí tiến công hiện đại, Ukraine đã đem bán "tất cả những gì có thể bán" mà Liên Xô để lại. Đến thời điểm hiện tại, đừng nói về việc chế tạo xe tăng mới ở Ukraine; mà có thể Ukraine còn không đủ năng lực trong việc sửa chữa xe tăng. Ảnh: Nhà máy sản xuất xe tăng trở thành nhà máy đại tu - Nguồn: Sina Theo tin tức mới nhất, không một doanh nghiệp quốc phòng nào trong nước sẵn sàng nhận hợp đồng đại tu xe tăng T-84 và T-64 ở Ukraine; mặc dù đây chỉ là hợp đồng bảo dưỡng cho các thiết bị đang hoạt động của quân đội, số lượng không lớn và khối lượng công việc cũng nhiều. Ảnh: Xe tăng T-64 đại tu của Ukraine - Nguồn: Sina Xe tăng T-84 Oplot do Ukraine phát triển (thực tế là phiên bản hiện đại hóa của chiếc T-80UD), trên thực tế chưa được đưa vào sản xuất loạt lớn; trong khi đó số xe tăng T-64 không lớn, Quân đội Ukraine hiện có khoảng 80 chiếc loại này, nhưng không công ty nào sẵn sàng tiếp nhận hợp đồng này. Ảnh: Xe tăng T-84 Oplot - Nguồn: Topwar Rõ ràng là các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine đang thiếu việc để làm, tại sao họ không sẵn sàng nhận công việc này? Lý do là trong 30 năm qua, nhiều doanh nghiệp quốc phòng ở Ukraine đã phải đóng cửa, mất một số lượng lớn công nhân lành nghề. Ảnh: Một nhà máy sửa chữa xe tăng của Ukraine - Nguồn: Sina Do đó, nhiều doanh nghiệp quốc phòng Ukraine thiếu nhân lực kỹ thuật cao, cũng như các loại máy móc, công cụ phù hợp; và quan trọng hơn, đó là do mất các đơn vị hợp tác bên ngoài và các các doanh nghiệp hỗ trợ. Ảnh: Nghĩa địa xe tăng của Ukraine - Nguồn: Sina Phải khẳng định rằng, Ukraine từng có nền công nghiệp quân sự phát triển nhưng chưa có hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh; nhiều doanh nghiệp hỗ trợ không đặt tại Ukraine, chủ yếu đến từ Nga. Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 từng được đặt ở Nga - Nguồn: Topwar Do những thay đổi trong quan hệ Nga-Ukraine, Ukraine và Nga bắt đầu ngừng hợp tác từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crưm và ủng hộ các hoạt động ly khai ở miền Đông Ukraine, dẫn đến việc hợp tác trong ngành công nghiệp quân sự giữa Nga và Ukraine đã chấm dứt. Ảnh: Xe tăng T-84 Oplot - Nguồn: Topwar Việc Nga cắt nguồn cung phụ tùng, khiến Ukraine không còn ngành sản xuất xe tăng. Cùng với đó là trong những năm gần đây, ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine liên tục suy giảm, bao gồm cả sự phá sản của các xưởng đóng tàu có khả năng đóng tàu sân bay. Cùng với đó là việc cắt nguồn cung từ Nga vẫn chưa phục hồi, khả năng tự cung trong nước tiếp tục suy giảm. Hiện tại không có nguồn cung cấp phụ tùng của Nga, nhưng Ukraine không tìm được nguồn cung cấp thay thế phù hợp, nên Ukraine thậm chí không thể đại tu xe tăng. Đây là điều mà nhiều người không tin, nhưng nó đang xảy ra ngay bây giờ. Ảnh: Những bãi xe tăng nằm la liệt, nhưng Quân đội Ukraine đang thiếu xe tăng để chiến đấu - Nguồn: Sina Thực tế ngành công nghiệp quân sự Ukraine đang gặp khó khăn lớn, sau khi lượng phụ tùng, linh kiện tồn kho được sử dụng hết; chưa nói đến việc chế tạo mới, việc hoàn thành hợp đồng xuất khẩu xe tăng của Ukraine sang Thái Lan đã là một kỳ tích. Ảnh: Những bãi xe tăng nằm la liệt, nhưng Quân đội Ukraine đang thiếu xe tăng để chiến đấu - Nguồn: Sina Theo những gì chúng ta đã thấy cho đến nay, một số hợp đồng bảo dưỡng thiết bị do quân đội Ukraine ký kết đã không có doanh nghiệp nào dám đứng ra đảm nhận. Do vậy Ukraine đang tính nhập khẩu xe tăng từ Ba Lan hoặc Séc; một điều có nằm mơ cũng không thể tin được với người Ukraine, nhưng giờ đó là sự thật. Ảnh: Những bãi xe tăng nằm la liệt, nhưng Quân đội Ukraine đang thiếu xe tăng để chiến đấu - Nguồn: Sina Video Xe tăng FMPT của Ukraine - Nguồn: QPVN

