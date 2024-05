UAV “tí hon” mang súng trên khoang sắp tham chiến có gì đặc biệt?

Quyết định được đưa ra ngay sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu, trong đó khẳng định cam kết của Washington trong việc hỗ trợ Kiev tăng cường an ninh - quốc phòng. Ảnh: Militaryleak.com. Đây là máy bay không người lái do Công ty Feloni Aero sản xuất, một công ty cam kết sẵn sàng cung cấp các giải pháp tiên tiến để nâng cao an ninh cho Ukraine. Động thái chiến lược này của Feloni Aero, được Chính phủ Mỹ hỗ trợ, nhấn mạnh sự thay đổi then chốt hướng tới hiện đại hóa tài sản quân sự của Ukraine và tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh trước các mối đe dọa leo thang. Giám đốc điều hành của Feloni Aero, ông Todd Dunphy, nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng tôi tại Feloni Aero là trang bị cho các quốc gia những công nghệ quốc phòng tiên tiến, nhằm mang lại an ninh và ổn định trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng". "Với sự hỗ trợ liên tục từ Chính phủ Mỹ, được xác nhận bởi dự luật tài trợ gần đây, chúng tôi sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực quốc phòng của Ukraine bằng cách cung cấp cho họ những máy bay không người lái vũ trang tiên tiến ” . Feloni Aero tuyên bố sản xuất hai loại máy bay không người lái được trang bị súng: Felon 1.0 và FelonX.Felon 1.0 là một dòng máy bay không người lái hoàn toàn mới kết hợp khả năng giám sát từ trên cao với khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Feloni 1.0 có thể mang theo cấu hình vũ khí khá đa dạng, được trang bị vũ khí tiên tiến, bao gồm khả năng mang theo súng máy cỡ nòng 5,56 mm, cũng như mang đạn tên lửa chống tăng đồng thời thực hiện được cả vai trò giám sát tiên tiến. Nó được thiết kế để mang lại ưu thế trên không trung, có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ giám sát, chống khủng bố cũng như an ninh vùng biên. Những đặc điểm này sẽ cho phép Quân đội Ukraine sử dụng UAV làm hệ thống vũ khí chống tăng từ trên không và "tái sử dụng" nhiều lần, thay vì tung một đòn cảm tử như vừa qua, điều này có thể trở thành một vấn đề khá nghiêm trọng đối với Nga. Tầm phóng tên lửa tối đa của những máy bay không người lái này lên tới 8 km, tức là tương đương LUMTAS trang bị cho Bayraktar TB2 nhưng kích thước UAV lại nhỏ gọn hơn rất nhiều, gần như "miễn nhiễm" trước các hệ thống phòng không Nga. Felon 1.0 được trang bị các cảm biến và hệ thống liên lạc tiên tiến giúp người điều khiển có thể nhìn thấy cảnh quan thời gian thực dưới mặt đất, từ đó đưa ra quyết định chính xác trong mọi tình huống. Máy bay không người lái thứ hai FelonX được trang bị tên lửa chống tăng Spike có kích thước nhỏ nhất thế giới. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn nhưng đây là một dòng máy bay không người lái có khả năng chịu tải nặng và tên lửa Spike trên máy bay là một vũ khí cực kỳ hiệu quả, có thể cạnh tranh với các hệ thống như FGM-148 Javelin. Với khả năng nhắm mục tiêu nâng cao và độ chính xác tuyệt đối, sự kết hợp chết người này mang lại cho người điều khiển khả năng vượt trội về mặt chiến thuật chưa từng có trên chiến trường. Các loại UAV của Công ty Feloni Aero sử dụng công nghệ sóng milimet, thể hiện cách tiếp cận mang tính cách mạng nhằm giảm thiểu mối đe dọa ngày càng tăng do máy bay không người lái trái phép gây ra trong không phận nhạy cảm. Sử dụng công nghệ sóng milimet, các hệ thống này mang lại độ chính xác và hiệu quả tuyệt vời trong việc phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa máy bay không người lái của đối phương. Công nghệ tiên tiến này cho phép phản ứng nhanh với các mối đe dọa tiềm ẩn, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, các sự kiện công cộng và các cơ sở quân sự khỏi các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái.

