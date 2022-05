Cuộc chiến đường hầm của chiến binh Tiểu đoàn Azov tại Mariupol

Những ngày qua, dư luận thế giới vẫn tập trung về thành phố Mariupol, nơi Tiểu đoàn Azov đã lên kế hoạch phá vây khỏi Nhà máy thép Azovstal, bằng cách đào hầm ngầm, nhằm quấy rối quân Nga và phá vây khỏi thành phố. Tuy nhiên, Quân đội Nga đã sử dụng các thiết bị giám sát chiến trường và radar trinh sát hiện đại, cùng với sự hỗ trợ hỏa lực của xe tăng chiến đấu chủ lực, pháo binh và không quân; không cho lực lượng Tiểu đoàn Azov lên khỏi mặt đất. Những lực lượng của Tiểu đoàn Azov đã cố gắng phá vỡ vòng vây trên bộ trong vài ngày trước đó, đều không thu được kết quả gì; hầu hết họ đã bị xóa sổ, một số binh sĩ trốn trở lại được boongke ngầm hoặc bị quân Nga bắt giữ. Có thể do chỉ huy Tiểu đoàn Azov lo lắng về về việc các tù binh tiết lộ lối đi ngầm, sẽ dẫn đến việc họ bị quân Nga tiêu diệt; do vậy họ đã tìm cách thoát vây bằng cách đào đường hầm mới. Theo truyền thông Nga, binh sĩ Tiểu đoàn Azov đã tự đào một đường hầm, để nối khu vực Nhà máy thép Azovstal với đường hầm thoát nước thải của khu vực đô thị lân cận, gần tòa thị chính Mariupol. Sau khi nối thông, ngay lập tức Tiểu đoàn Azov tổ chức nhiều đội xung kích, nhằm mở một cuộc tiến công đột phá. Mặc dù Quân đội Nga đã mất cảnh giác trong cuộc tấn công bí mật ban đầu của Tiểu đoàn Azov, nhưng với sự bổ sung của quân tiếp viện Nga và lực lượng đặc nhiệm SSO, chiến dịch đột phá của Tiểu đoàn Azov đã bị chặn đứng. Ngay lập tức, Quân đội Nga đã nối lại các hành động ném bom và pháo kích và Tiểu đoàn Azov đã quá muộn để di tản; ngay lập tức, họ phải trở lại các đường hầm của khu vực Nhà máy thép, tránh bị hỏa lực quân Nga tiêu diệt, tiếp tục chờ cơ hội phản công. "Chiến tranh đường hầm" do Tiểu đoàn Azov phát động, đã khơi dậy tinh thần cảnh giác của Quân đội Nga; ngay lập tức, Quân đội Nga cũng bắt đầu tìm kiếm các đường hầm có thể có ở gần đó và đặc biệt là những đường hầm mới đào. Quân đội Nga đã phát hiện ra loại đường hầm mới, do binh lính Tiểu đoàn Azov đào và ngay lập tức đã bị quân Nga phá hủy hoàn toàn. Còn một số binh sĩ Tiểu đoàn Azov cố thủ trong một tòa nhà bên cạnh đường hầm (không kịp rút về khu vực Nhà máy thép Azovstal), đã bị hỏa lực không quân Nga tiêu diệt hoàn toàn. Trong quá trình tổ chức tấn công vào các tòa nhà có lực lượng Tiểu đoàn Azov trú ẩn, Quân đội Nga không đưa quân tấn công trực tiếp, mà dùng xe phá mìn UR-77, phóng dây nổ vào những tòa nhà. Với sức công phá của một sợi dây nổ mà xe UR-77 phóng ra, tương đương với hơn 100 viên đạn pháo 122mm. Sau một loạt các cuộc tấn công với cường độ thấp của Quân đội Nga, Tiểu đoàn Azov cũng không còn lực để chống trả, buộc phải rút xuống dưới các tầng hầm của Khu vực Nhà máy thép Azovstal; tuy nhiên, họ tuyên bố chiến đấu hết sức mình, bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Chỉ huy Tiểu đoàn Azovstal cho biết, hiện nay Quân đội Nga đang tiến hành vây hãm họ theo kiểu cổ điển; Quân đội Nga không còn tiến hành các đợt tấn công ào ạt, để phá vỡ tuyến phòng thủ của Tiểu đoàn Azov, mà thay vào đó là các đợt pháo kích và không kích đều đặn. Đối với tình hình cụ thể, của các hoạt động quân sự trong hầm ngầm của khu vực Nhà máy thép, Chỉ huy Tiểu đoàn Azov từ chối cung cấp chi tiết chính xác về hoạt động; họ cho biết, nếu chi tiết cụ thể của hoạt động bị tiết lộ, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn của họ. Bây giờ tình hình dưới các tầng hầm và đường hầm của khu vực Nhà máy thép vô cùng tồi tệ, nguồn vật chất dự trữ còn rất hạn chế, cùng với trận chiến khốc liệt từng ngày, nên tình thế rất khó khăn. Nhưng dù điều kiện có khó khăn như vậy, Tiểu đoàn Azov thề chiến đấu đến cùng. Tuy nhiên, Chỉ huy Tiểu đoàn Azov cũng thông báo với giới truyền thông về lực lượng đang trú ẩn dưới càng tầng hầm, khi thông báo rằng, hiện có hơn 500 binh sĩ bị thương, một số còn có thể chiến đấu, một số bị thương nặng. Hiện tại dưới các tầng hầm, những người bị thương và ốm đau không có điều kiện chữa trị, cũng không có khả năng phẫu thuật. Thuốc men sắp hết, băng gạc, thức ăn và nước uống đang cạn kiệt và có hàng trăm thường dân cũng đang trú ẩn dưới các tầng hầm của Nhà máy thép, càng gia tăng thêm sức ép. Có thể thấy, cuộc vây hãm của Quân đội Nga đã có kết quả; thời gian đầu, lực lượng của Tiểu đoàn Azov và tàn quân Quân đội Ukraine trong tầng hầm của Nhà máy thép còn hơn 1.000 người; sau nhiều lần phá vòng vây thất bại, binh lính của Tiểu đoàn Azov đã giảm gần một nửa. Hiện các lực lượng dưới đường hầm chỉ còn có thể phòng thủ tại chỗ, và họ không đủ lực để mở một cuộc phá vây mang tính quyết định. Điều đáng lo ngại nữa là họ còn phụ thuộc vào nguồn thực phẩm, vì lượng thực phẩm dự trữ đã sắp cạn. Đến lúc đó, có thể những lực lượng này, sẽ phải đầu hàng. Theo giới phân tích, chiến thắng quyết định của Quân đội Nga tại Mariupol không thể bị thay đổi bởi bất kỳ lực lượng nào, và Tiểu đoàn Azov dù có chiến đấu kiên cường đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi kết cục thất bại.

