Công ty quân sự tư nhân Wagner mạnh đến mức nào?

Theo các thông tin công khai được chính Wagner quảng cáo, các thành viên nòng cốt của công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner là một tổ chức bán quân sự của Nga. Lực lượng chủ yếu là từ các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội Nga, nhưng đã xuất ngũ. Ra đời từ cuộc chiến tại Syria; vào thời điểm đó, để hỗ trợ quân đội chính phủ Syria, quân đội Nga đã làm thủ tục xuất ngũ cho các binh sĩ tinh nhuệ của họ, giúp gia nhập Công ty quân sự tư nhân Wagner, để tham gia cuộc chiến ở Syria với tư cách lính đánh thuê. Trên chiến trường Syria, những người lính đánh thuê của công ty Wagner đã được tôi luyện thành một đội quân thiện chiến với kinh nghiệm thực chiến phong phú. Về cơ bản, họ dám đánh những trận mà quân đội chính quy không dám đánh. Những trận đánh trên chiến trường Syria phần lớn đều do quân chính quy Nga tham gia. Chỉ có những trận chiến khó khăn, các đơn vị Wagner mới tham gia. Điều này cũng đúng trên chiến trường Nga-Ukraine. Khi quân đội Nga bị chặn lại trong cuộc tấn công tại Slavyansk, lính đánh thuê Wagner được triển khai đi đầu, hoạt động như một lực lượng bao vây tiền tuyến, để tấn công thành phố Bakhmut bằng toàn bộ sức mạnh của họ. Bakhmut một pháo đài kiên cố và là cửa ngõ vào Slavyansk. Quân đội Ukraine phòng thủ tại Bakhmut, đã chiến đấu quyết tử với lính Wagner trong các trận chiến trên đường phố. Cả hai bên đều chịu tổn thất không hề nhỏ. Sau hơn ba tháng giằng co, công ty Wagner không thể chịu đựng được sự thiệt hại; bắt đầu tuyển dụng nhân sự lớn trên toàn cầu. Vớimức lương cao ngất ngưởng này, các cựu đặc nhiệm của chính phủ Afghanistan cũng tích cực gia nhập Công ty Wagner. Điều thú vị là lính đặc nhiệm của chính phủ Afghanistan trước đây, được quân đội Mỹ huấn luyện. Sau khi chính phủ Afghanistan thân Mỹ bị Taliban lật đổ, những người lính này trở thành vô chủ. Ở đợt xuất quân lần này của lực lượng Wagner, có sự khác biệt rất lớn so với quá khứ. Do tình hình chiến trường Nga-Ukraine, hiệu quả chiến đấu của quân chủ lực Nga không cao như mong đợi. Trên chiến trường Syria, lính Wagner được sử dụng chủ yếu là các lực lượng xung kích để chiến đấu trên đường phố. Ở chiến trường Ukraine, những người lính Wagner đã trở thành những đội quân tinh nhuệ, có thể đánh những trận khó và dám đánh những trận khó. Điều này khiến quân đội Nga phải phụ thuộc nhiều hơn vào lính Wagner. Ông Prigogine, Chủ tịch của Wagner Group, đã trực tiếp phát biểu trước Điện Kremlin: "Nga không thể làm gì nếu không có lực lượng Wagner và Wagner không thể chiến đấu hiệu quả nếu không có vũ khí hạng nặng". Khó có thể tưởng tượng được ở bất kỳ cường quốc lớn nào, mà một lực lượng vũ trang tư nhân lại đưa ra yêu cầu trực tiếp với Điện Kremlin, nhưng Wagner đã làm được. Nhiều người không hiểu bản chất của lính đánh thuê Wagner, đây là lực lượng vũ trang tư nhân độc lập với Bộ Quốc phòng Nga và trực thuộc Phủ Tổng thống. Nó phát triển từ cuộc chiến ở Syria, nhưng luôn thấp hơn so với các Cơ quan quản lý quốc phòng Nga. Nhưng bây giờ thì khác, Wagner sắp phát triển mạnh hơn trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Theo thông báo tuyển dụng lính đánh thuê của Wagner, công ty Wagner đang tuyển dụng các kỹ thuật viên sử dụng tên lửa phòng không Pantsir-S1, S-300, xe bọc thép, lính xe tăng, phi công trực thăng vũ trang và các chuyên gia tác chiến điện tử. Theo yêu cầu tuyển dụng này, có thể đảo ngược rằng lính Wagner sẽ thành lập các đơn vị không quân lục quân, radar phòng không, xe tăng hạng nặng và tác chiến điện tử. Biên chế này vượt xa biên chế của lính đánh thuê nói chung, và về cơ bản được trang bị vũ khí theo các binh chủng tinh nhuệ nhất của đơn vị chính quy Nga. Nói cách khác, lính đánh thuê Wagner sẽ trở thành một lực lượng tư nhân tinh nhuệ bên ngoài Quân đội Nga. Hơn nữa, hiệu quả chiến đấu của lực lượng tinh nhuệ tư nhân này có thể sẽ mạnh hơn cả các sư đoàn chính quy, do sự gọn nhẹ và ưu việt của việc "tư nhân hoá". Đại úy Kadyrov được phong hàm thiếu tướng khi tổng sức mạnh của Lực lượng vũ trang Chechnya mở rộng lên 30.000 quân. Khi lực lượng vũ trang Chechnya mở rộng lên 50.000 người, Kadyrov được phong hàm trung tướng. Khi lực lượng vũ trang Chechnya mở rộng lên 70.000 người, Kadyrov đã được thăng cấp thành đại tướng. Về bản chất, cả lính đánh thuê Wagner và lực lượng vũ trang Chechnya đều độc lập với Bộ Quốc phòng Nga, và họ cũng là những đội quân thân tín dưới quyền chỉ huy riêng của Tổng thống Putin. Việc mở rộng lực lượng vũ trang Chechnya đã khiến Kadyrov hưởng trái ngọt. Hiện tại, xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra và Điện Kremlin vẫn có lý do để cấp kinh phí cho lực lượng Wagner và Chechnya. Nhưng khi cuộc xung đột này kết thúc, ai sẽ trả tiền cho công ty Wagnerian và Chechnya? Khi này, rất có thể các lực lượng an ninh tư nhân, sẽ giảm quy mô, tham chiến ở nước ngoài với tư cách lính đánh thuê, hoặc đơn giản là làm các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, cho các công ty, tập đoàn tư nhân hoạt động ở những khu vực nhạy cảm - giống hệ với cách các công ty an ninh tư nhân Mỹ đang thực hiện.

