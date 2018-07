Công nghệ tên lửa hành trình Trung Quốc đã vượt xa Mỹ?

Là phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa hành trình Dongfeng 10 (Trường Kiếm), Dongfeng 10A được chế tạo bởi Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Không gian Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của Viện Công nghệ Điện - Cơ cũng của nước này. Nguồn ảnh: Chinanews. Nhiều nguồn tin cho rằng, cả hai loại tên lửa hành trình "Trường Kiếm" là một nhánh khác của dòng tên lửa hành trình mang họ "Hồng Điểu" do Trung Quốc nghiên cứu từ năm 1999 tới nay. Nguồn ảnh: Wiki. "Hồng Điểu" là series tên lửa hành trình sử dụng động cơ phản lực tua-bin cánh quạt được xây dựng dựa trên phiên bản X-600. Các loại tên lửa trong họ Hồng Điểu được cho là có tầm bắn từ 600 tới trên 3000 km. Nguồn ảnh: Longshi. Các nguồn tin giấu tên từ Trung Quốc khẳng định, Dongfeng 10A là tên định danh chính thức của chương trình nghiên cứu "Hồng Điểu 3". Trong khi đó phiên bản được coi là cơ sở để phát triển Dongfeng 10A là bản "Trường Kiếm 10" là tên chính thức của chương trình "Hồng Điểu 2". Nguồn ảnh: Vansh. Có tính năng tuong đương với Dongfeng 10, Dongfeng 10A có khả năng mang theo đầu đạn nặng tối đa 500 kg. Điều này đồng nghĩa với việc, mẫu tên lửa này sẽ có khả năng mang theo được đầu đạn hạt nhân. Nguồn ảnh: Wiki. Theo nhiều nguồn tin, Dongfeng 10A sẽ có tầm bắn ít nhất 1500 km. Thậm chí, nhiều thông tin của truyền thông Trung Quốc còn khẳng định loại tên lửa này có tầm bắn lên tới 2000 km hoặc thậm chí là 4000 km. Nguồn ảnh: Militarycn. Độ chính xác của Dongfeng 10A là điều khiến nhiều người phải hoài nghi, nhất là khi giới chức Trung Quốc khẳng định loại tên lửa này có độ chính xác lệch tâm ở "tầm bắn tối đa" chỉ là 10 mét. Tuy nhiên phía Trung Quốc cũng không khẳng định tầm bắn tối đa của Dongfeng 10A cũng như cho biết thông tin về hệ thống dẫn đường mà nó đang sử dụng. Nguồn ảnh: Militarycn. Mặc dù vậy, theo xu thế phát triển tên lửa hành trình hiện nay thì chắc chắn Dongfeng 10A sẽ sở hữu các loại công nghệ dẫn đường như định vị quán tính, định vị qua hệ thống vệ tinh và so sánh biên dạng địa hình pha cuối. Rất có thể Dongfeng 10A sẽ sở hữu cả ba loại dẫn đường nêu trên và sử dụng kết hợp cho ra hiệu quả cao nhất. Nguồn ảnh: Militarycn. Ngoài ra, theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng thì tên lửa Dongfeng 10A không những có độ chính xác cao hơn so với Dongfeng 10 mà còn có khả năng tàng hình khi bay tốt hơn - có nghĩa là nó sẽ khó bị phát hiện hơn trước các hệ thống radar của đối phương, giảm thiểu tối đa khả năng bị đánh chặn. Nguồn ảnh: Chinanews. Mời độc giả xem Video: Tên lửa Đông Phong 10 của Trung Quốc lăn bánh trên Quảng trường Thiên An Môn.

