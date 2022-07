Có phải hệ thống phòng không S-400 bất lực trước tên lửa HIMARS?

Một quan chức hàng đầu của chính phủ Ukraine, ông Anton Gerashchenko, Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho biết trong một Twitter ngày 11/7 rằng, hệ thống phòng không S-400 tiên tiến nhất của Nga, không thể đánh chặn tên lửa do hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) M142 HIMARS do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên ông Gerashchenko không cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào, liên quan đến sự cố của hệ thống S-400 trước tên lửa HIMARS. Ông Gerashchenko cho biết: "Kho đạn dược và nhiên liệu của lực lượng vũ trang Nga, không được bảo vệ trước sức mạnh của vũ khí Mỹ". Ông Gerashchenko đã đề cập đến hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine trong những ngày gần đây, vào một số kho vũ khí của Nga ở Donetsk, Lysychansk và Kherson, v.v. bằng cách sử dụng hệ thống MLRS HIMARS do Mỹ cung cấp. Ngay trước khi Gerashchenko đưa ra tuyên bố của mình, một cổng thông tin của Ukraine đã báo cáo rằng, hệ thống phòng không S-400 của Nga đã không thể bắn hạ một tên lửa HIMARS nào ở khu vực Donbas, Zaporizhzhia hoặc Kherson. Còn trang tin Censor.NET lại đăng tải rằng, trong một cuộc tấn công vào một cơ sở quân sự của Nga ở Khartsyzk thuộc khu vự Donetsk, một tên lửa HIMARS thậm chí đã phá hủy tổ hợp phòng không S-400, tuy nhiên thông tin này chưa được phía Nga xác nhận. Cho đến nay, không có tài liệu nào về hệ thống phòng không S-400 được triển khai ở Ukraine. Hồi tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã sử dụng hệ thống S-400 để bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Ukraine, tại khu vực Chernihiv (trong lãnh thổ Nga) cách biên giới Nga-Ukraine 30 km. Nếu thông tin về việc tên lửa S-400 bắn hạ trực thăng Ukraine là đúng, thì có thể tên lửa S-400 đã được phóng đi từ trong lãnh thổ Nga; vì phạm vi hoạt động của hệ thống S-400 lên tới 400 km và phạm vi giám sát của radar của S-400 lên đến 600 km. Do đó, không có bất kỳ bằng chứng tài liệu nào, về việc hệ thống phòng không S-400 đã được triển khai hoặc bị phá hủy bên trong lãnh thổ Ukraine; vậy nên, tuyên bố của ông Gerashchenko không thể được xác minh. Tuy nhiên, hệ thống HIMARS đã thực sự mang lại “niềm tin” cho Ukraine. Trong những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine đã phá hủy hơn một chục kho đạn dược lớn của Nga, bằng cách sử dụng tên lửa HIMARS. Hiệu quả của HIMARS trên chiến trường, đã khiến Điện Kremlin lo lắng đến mức, họ phải công khai bày tỏ “quan ngại” của mình. Ví dụ, một chỉ huy lực lượng ly khai Nga ở miền đông Ukraine là Igor Girkin, cho biết vào ngày 10/7 trên mạng xã hội Telegram rằng “các hệ thống phòng không của Nga, đã đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công của tên lửa Tochka-U và Uraganov; nhưng không hiệu quả trước các cuộc tấn công lớn của HIMARS”. Còn theo Illia Ponomarenko, phóng viên quốc phòng và an ninh tại Kiev Independent, hơn 20 kho đạn của Nga ở khu vực Donbas và miền nam Ukraine, bao gồm một số kho lớn nhất, đã bị Ukraine tấn công, và một số kho bị phá hủy. Làn sóng tấn công gần đây của Ukraine, đã khiến Quân đội Nga cảm thấy khủng hoảng về lượng vũ khí, do vậy đã làm giảm bớt áp lực của lực lượng pháo binh Nga tại Donbas. Cũng đã có một số nhân chứng kể lại, chẳng hạn như từ Roman Saponkov, một blogger quân sự khác của Nga, người có liên quan đến các lực lượng chiến đấu của Nga và đã có mặt trong một cuộc tấn công của HIMARS vào Chernobaevka, Kherson ngày 9/7 cho biết, điều này đã gây ấn tượng khá mạnh với anh ta. Saponkov cho biết vào ngày 10/7 trong một bài đăng trên Telegram: “Tôi đã chứng kiến tên lửa HIMARS tấn công Chernobaevka, Kherson, gần như trước mắt chúng tôi; 5 hoặc 6 tên lửa rơi chụm vào một khu vực. Thông thường, đạn MLRS rơi trên các khu vực rộng và ở khoảng cách tối đa phân tán theo kiểu hình quạt”. “Rõ ràng đây mới chỉ là bước khởi đầu; Kiev sẽ tấn công Kherson và các thị trấn biên giới khác như Belgorod nói riêng. Các mục tiêu sẽ bao gồm tất cả các trạm kiểm soát và cơ sở quân sự, thông tin về mục tiêu đã được thu thập trong bốn tháng qua”, Saponkov tiếp tục. Tuy nhiên, Mỹ đã cấm Ukraine sử dụng HIMARS cho các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga; do đó, khó có khả năng tên lửa HIMARS sẽ sớm tấn công Belgorod. Cho đến nay, Ukraine đã nhận được 8 xe phóng HIMARS, và 4 xe nữa dự kiến sẽ đến nước này vào cuối tháng 7.

