Báo Mỹ: Ukraine không được viện trợ "Đại Bàng Xám" MQ-1C!

Ấn phẩm Wall Street Journal của Mỹ cho biết, nước này sẽ không thể viện trợ máy bay không người lái "Đại bàng xám" MQ-1C cho Ukraine, do lo sợ loại vũ khí này sẽ rơi vào tay Nga. Các đây hai tháng, Kiev đã yêu cầu được Mỹ viện trợ máy bay không người lái MQ-1C, để tăng cường khả năng trinh sát cũng như tấn công bằng đường hàng không. Loại máy bay không người lái này có khả năng bay với tốc độ 250 km/h, độ cao tối đa đạt được lên tới 8 km và có thể bay liên tục 25 giờ đồng hồ không nghỉ. Với việc có thể bay liên tục suốt một ngày, UAV MQ-1C sẽ trở thành loại máy bay không người lái nguy hiểm bậc nhất tại chiến trường Ukraine, nếu như nó được triển khai tới đây. Giá trị của loại vũ khí này cũng không hề nhỏ, ước tính mỗi chiếc UAV MQ-1C có giá lên tới 10 triệu USD, chưa kể chi phí cho các loại tên lửa, bom mà nó có thể mang theo. Wall Street Journal cho rằng, UAV MQ-1C là loại vũ khí tối tân và có nhiều công nghệ bí mật, nên sẽ không thể bị rơi vào tay quân đội Nga, do lo sợ bị lộ điểm yếu cũng như bị Moscow sao chép. Trước đó, tập đoàn General Atomic - nhà sản xuất máy bay không người lái MQ-1C cho biết, hãng này đã bắt đầu quá trình huấn luyện sử dụng máy bay không người lái MQ-1C cho các quân nhân Ukraine. Tuy nhiên, do lo sợ việc loại vũ khí tối tân này rơi vào tay Nga, rất có thể phải tới khi xung đột Nga - Ukraine tạm ngừng hoặc hạ nhiệt, Kiev mới nhận được các loại máy bay không người lái này. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cho thấy tầm quan trọng của các loại máy bay không người lái, đặc biệt là trong khâu trinh sát để chỉ điểm cho pháo binh. Ở Nga, các nhà máy sản xuất UAV đang phải hoạt động hết công suất, để đáp ứng được nhu cầu của loại thiết bị này cho chiến trường. Truyền thông Mỹ cho rằng, an ninh của nước này sẽ gặp nguy hiểm, nếu như các máy bay không người lái MQ-1C rơi vào tay Nga, sau đó bị Moscow "bắt bài". Thậm chí, Nga hoàn toàn đủ khả năng để sao chép các tính năng của loại máy bay không người lái này. Điểm vượt trội và cũng là ưu thế lớn nhất của UAV MQ-1C đó là nó có thời gian hoạt động liên tục trên không rất lâu, vượt trội hơn phần lớn các loại UAV vũ trang trên thế giới hiện nay. Với khả năng bay liên tục 24/24, UAV MQ-1C có thể bám sát tình hình chiến trường theo thời gian thực. Thời gian bay của UAV MQ-1C cũng không bị giới hạn bởi sức chịu đựng của phi công, khi các phi công có thể thay phiên nhau điều khiển từ trạm mặt đất.

