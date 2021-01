Cơ hội "ngàn năm có một" khi Việt Nam tập trận chung với Nga

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2021, Lục quân Nga sẽ tham gia 9 cuộc diễn tập quân sự quốc tế với các nước Algeria, Ấn Độ, Pakistan, Lào,… và đặc biệt là một cuộc tập trận tăng thiết giáp chung với Việt Nam. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm cụ thể cùng lực lượng tham gia từ các bên. Ảnh: Pinterest. Đây là một thông tin vô cùng vui mừng và hấp dẫn khi lần đầu tiên trong lịch sử, quân đội Nga và Việt Nam cùng phối hợp tổ chức một cuộc diễn tập tăng thiết giáp. Điều này sẽ khiến thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao truyền thống vô cùng tốt đẹp giữa quân đội hai nước. Ảnh: Pinterest. Trong năm 2020 vừa qua, Bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam đã đạt thành tích cực kỳ xuất sắc khi giành tấm huy chương vàng chung cuộc của Bảng 2 trong khuôn khổ giải đấu “Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon 2020” do Nga tổ chức thường niên hàng năm. Việc này giúp cho sang năm 2021 tới đây, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ lên thi đấu tại bảng 1 với các đội hạt giống như Nga và Trung Quốc. Ảnh: QĐND. Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã mua 2 tiểu đoàn xe tăng chủ lực T-90S/SK hiện đại từ Nga với số lượng 64 chiếc. Đây cũng là loại xe tăng mạnh mẽ nhất lục quân Việt Nam hiện nay và hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ảnh: QPVN. Với việc tiếp nhận xe tăng hiện đại mới, Việt Nam và Nga cũng đã hợp tác chặt chẽ để chuyển giao công nghệ vận hành cũng như bảo dưỡng, nhằm đảm bảo khả năng sử dụng xe tốt nhất cho phía đối tác Việt Nam. Nga đã đào tạo nhiều sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cho ta trên nhiều lĩnh vực tăng thiết giáp cũng như cử chuyên gia sang nước ta để trực tiếp hướng dẫn. Ảnh: QPVN. Trong năm 2020, Nga và Lào cũng đã hợp tác tổ chức một cuộc tập trận tăng thiết giáp quy mô tại thao trường của Lào. Phái đoàn Nga đã gửi các chiến sĩ sang phối hợp và trực tiếp sử dụng xe tăng T-72B1MS mà Lào nhập khẩu từ Nga trước đó không lâu. Defence. Việc tập trận xe tăng chung sẽ cho phép các chiến sĩ của quốc gia đang sử dụng xe tăng Nga cơ hội được chứng kiến tận mắt quá trình vận hành xe của các binh sĩ nước này - những người vốn đã quá quen thuộc với khí tài trong nước. Qua đó, cán bộ chiến sĩ nước sở tại có thể rút kinh nghiệm và đưa ra được những hướng dẫn hợp lý hơn trong quá trình vận hành thực tế sau này. Ảnh: Pinterest. Lục quân Việt Nam gần đây đã liên tục được tiếp cận với nhiều loại xe tăng hiện đại của Nga như xe tăng T-72B3 trong các hội thao quân sự quốc tế do Nga tổ chức hay xe tăng T-72B1MS của Lào và xe tăng T-90S/SK do ta nhập khẩu. Ảnh: QPVN. Cùng với đó là việc hiện nay, toàn bộ các xe tăng chiến đấu chủ lực trong biên chế Lục quân Việt Nam đều theo hệ Liên Xô hoặc các biến thể và Nga, như T-54/55, T-62, T-90. Do đó, trong tương lai, Nga vẫn sẽ tiếp tục là nhà cung cấp chính cho việc hiện đại hóa các lực lượng tăng thiết giáp của quân đội ta. Ảnh: QPVN. Sự nâng cao quan hệ và tinh thần đoàn kết giúp đỡ giữa quân đội hai quốc gia, giúp chúng ta có thêm cơ hội cọ sát với lực lượng quân đội có sức mạnh tăng thiết giáp lớn nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Pinterest. Việt Nam dùng xe tăng T-54M cải tiến để tập luyện thi đấu Tank Biathlon. Nguồn: QPVN.

