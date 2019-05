Chuyên gia Nga: Boomerang là xe thiết giáp tốt nhất hành tinh!

Mạng quân sự Nga mới đây dẫn lời nhiều chuyên gia nước này tự tin nhận định rằng, nền tảng quân sự thế hệ mới "Boomerang" xe thiết giáp chở quân tốt nhất hành tinh. Nguồn ảnh: oruzhie.info "Cỗ máy độc đáo này có thể bảo vệ binh sĩ khỏi mìn, trực thăng, thiết bị nổ tự tạo", arms-expo dẫn lời các chuyên gia. Hiện tại, xe thiết giáp đa năng Boomerang đã hoàn thành thử nghiệm sơ bộ và năm nay nó được lên kế hoạch thực hiện bài thử nghiệm cấp Nhà nước. Nguồn ảnh: Вікіпедія Dự kiến, trong giai đoạn đầu tiên trang bị Boomerang, BQP Nga sẽ ưu tiên cho các lực lượng đặc nhiệm, các lực lượng đóng gần biên giới "nóng" và sau đó mới tới các đơn vị còn lại. Với nhiều tính năng ưu việt, dòng xe này cũng có thể phục vụ trong Hải quân Đánh bộ Nga và Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya). Nguồn ảnh: oruzhie.info VPK-7829 Boomerang (hay còn gọi là Bumerang) là dòng xe thiết giáp đa nhiệm được phát triển bởi Công ty VPK, sản xuất bởi nhà máy Arzamas với mục tiêu thay thế hoàn toàn các dòng xe BTR-80 thời Liên Xô. Tuy nhiên, sau cùng thì người ta đang phát triển thêm cả phiên bản xe chiến đấu bộ binh nhờ khung gầm tuyệt vời của nó. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko Thật vậy, theo giới chuyên gia, giáp của Boomerang có thể giúp kíp lái thoát khỏi các loại mìn chống tăng, thiết bị nổ tự tạo, đạn pháo cỡ lớn... Nguồn ảnh: танки Đặc biệt, người ta có thể tích hợp cả hệ thống phòng ngự chủ động bảo vệ xe khỏi tên lửa chống tăng và đạn pháo. Nguồn ảnh: vitalykuzmin.net Bên cạnh đó, hỏa lực của xe thiết giáp Boomerang là yếu tố khiến người ta tự tin nó sẽ là "xe thiết giáp tốt nhất thế giới". Cụ thể, vũ khí của Boomerang được cấu kết theo module, do đó người ta dễ dàng chuyển đổi sang nhiều nền tảng từ xe thiết giáp chở quân với súng máy 12,7mm sang xe chiến đấu bộ binh với pháo 30mm, 57mm, thậm chí là 100mm. Nguồn ảnh: Фишки.нет Cấu hình hiện tại của xe chiến đấu bộ binh K-17 Boomerang là lắp module tháp pháo Bumerang-BM với pháo 30mm và tên lửa chống tăng Kornet-EM. Nguồn ảnh: TV channel "Star Theo một số nguồn tin, người ta đang có ý định tích hợp pháo tự động 57mm thậm chí là pháo nòng trơn 125mm để sử dụng như pháo tự hành chống tăng. Nguồn ảnh: TV channel "Star Ngoài hỏa lực, một ưu điểm không thể chối cãi của Boomerang là khả năng "dỡ quân" từ cửa hậu thay vì cửa hông như dòng xe BTR-80 thời Liên Xô. Điều này cho phép các binh sĩ được che chắn an toàn trước hỏa lực phía trước. Nguồn ảnh: tanksdb.ru "Đây là chiếc xe dành cho chiến tranh hiện đại, có tiềm năng lớn để hiện đại hóa. Nó là cần thiết trong điều kiện xe bánh lốp mang lại lợi thế hơn so với xe bánh xích nặng nề", một chuyên gia cho hay. Nguồn ảnh: VPK Khung gầm Boomerang nặng khoảng 34 tấn (chở được 10 người gồm 3 thành viên kíp lái), trang bị động cơ diesel 510hp có tuabin tăng áp, hệ truyền động 8x8 bánh, tốc độ 100km/h, dự trữ hành trình 800km. Nguồn ảnh: etk-energia.spb.ru Video Boomerang K-17 thử vũ khí. Nguồn: Zvezda

