Chuyên gia Mỹ: Hai tuần tới có thể quyết định số phận của Ukraine

Cuối tháng 3 vừa rồi, trang Politico của Mỹ, đã đăng bài phỏng vấn ông Michael Kofman, chuyên gia nghiên cứu quân sự về Nga, tại Trung tâm phân tích Hải quân Mỹ; nhìn nhận cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, dưới góc độ của một tổ chức nghiên cứu và phân tích do Mỹ hỗ trợ. Theo ý kiến của chuyên gia Kofman, Quân đội Nga có thể đã không chuẩn bị đầy đủ về tâm lý và vật chất trước khi phát động chiến dịch quân sự, và không khuất phục được Kyiv trong những ngày đầu, do đó dẫn đến bế tắc và tiếp tục tổn thất. Tuy nhiên, Kofman nhấn mạnh, thành tích trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, không quyết định thắng bại của cả cuộc chiến. “Nước Nga có lợi thế cả về nhân lực và vật lực, việc rơi vào một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, sẽ chỉ là bất lợi cho Ukraine”. Dựa trên những thông tin có được, Kofman cũng dự đoán rằng, Quân đội Nga có thể sẽ chiếm Mariupol và đạt được những bước tiến lớn hơn theo hướng Sumy. Nhưng Kofman cũng đánh giá rằng, khả năng cung cấp của Nga có thể đạt đến “giới hạn” trong vòng hai tuần tới, khi cuộc xung đột sẽ mở ra một “bước ngoặt quan trọng”. Kofman suy đoán rằng, Quân đội Nga có thể sử dụng “khoảng thời gian tạm ngưng” ngắn hạn, để gây áp lực, buộc Ukraine phải đạt được thỏa thuận, hoặc có thể triển khai thêm quân và điều chỉnh chính sách để tiếp tục chiến đấu. Là một cuộc xung đột quy mô lớn hiếm hoi, được “phát sóng trực tiếp” trên Internet trong những năm gần đây, Coffman có thái độ “thận trọng” đối với vai trò của mạng truyền thông xã hội. Ông cho rằng, các video tường thuật trực tuyến trận chiến, chỉ có thể phản ánh tình hình chiến sự ở một “mức độ nhất định”. Về tình hình hiện tại ở Nga và Ukraine, ông Kofman cho rằng, mặc dù Quân đội Nga chưa đạt được ưu thế áp đảo trên toàn bộ mặt trận, nhưng các hướng tiến công của quân Nga ở Kyiv, Kharkiv, Mariupol, Nikolayev và nhiều nơi khác, quân Nga vẫn giữ lợi thế và không có dấu hiệu dừng lại. Trong những ngày gần đây, Quân đội Nga một mặt giảm thương vong và tổn thất trang thiết bị, sau khi giảm bớt các hoạt động trên bộ quy mô lớn; mặt khác nhờ ưu thế về trang bị kỹ thuật, Quân đội Nga đã sử dụng các đòn không kích, hỏa lực pháo binh và các phương tiện khác để chế áp Ukraine. Đặc biệt tại thành phố Mariupol, nơi chiến sự diễn ra ác liệt nhất hiện nay, Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donetsk, đã chiếm 50% diện tích thành phố và dự báo thành phố này thất thủ chỉ còn tính bằng ngày. Do sự tổn thất nghiêm trọng về vũ khí kỹ thuật của quân đội Ukraine, nên các phương tiện mà quân đội Ukraine, có thể gây ra thương vong lớn cho Quân đội Nga đã giảm dần. Theo quan điểm của Coffman, màn trình diễn ban đầu của quân đội Nga trong trận chiến trông giống như một “cuộc đột kích chiến lược”. Ông tin rằng, mục tiêu ban đầu của Nga là “giải quyết chế độ Kyiv trong vòng ba ngày” và buộc Ukraine “đầu hàng mà không giao tranh”, đã không thành công. Coffman đề cập đến cuộc đổ bộ của Nga vào sân bay Antonov ở ngoại ô phía tây bắc của Kyiv trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Ông cho rằng tốc độ phản ứng của Ukraine vượt quá dự đoán của quân đội Nga, dẫn đến việc quân đội Nga không kiểm soát được toàn bộ sân bay. Ông Coffman thừa nhận rằng, những thông tin hiện tại, không đủ để xác định chính xác nguyên nhân thất bại của quân đội Nga, đó có thể là do hệ thống phòng không của Ukraine ngoan cường hơn quân đội Nga mong đợi, hoặc có thể là do quân đội Ukraine phản ứng nhanh hơn Quân đội Nga dự kiến. Nhưng ông Coffman cho rằng, công tác chuẩn bị của Nga có thể chưa tốt trước khi họ tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. “Hành động ban đầu là một thất bại, khi Nga chưa chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cũng như vật chất. Tôi đánh giá các cuộc tấn công ban đầu, có cường độ rất hạn chế”. Nhưng Coffman cũng cho rằng, tình huống chiến trường ban đầu, không đủ để phân định thắng bại của cả cuộc chiến. Sau những ngày đầu “đụng chân tường”, Nga nhanh chóng điều chỉnh hoạt động tác chiến, tìm cách bao vây các thành phố lớn, chiếm lấy cơ sở hạ tầng trọng yếu và thực tế là Quân đội Ukraine bị “nhốt” trong các thành phố lớn và Quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ ổn định. Dựa trên những nghi ngờ về hiệu suất chiến đấu của Quân đội Nga, dự đoán của Coffman về tình hình chiến sự của Quân đội Nga không quá lạc quan. Ông phân tích rằng, sau khi bỏ lỡ cơ hội giành Kyiv trong những ngày đầu cuộc chiến, Nga đã “phải điều chỉnh lại đáng kể kế hoạch tác chiến”. “Tôi nghĩ trong những ngày tới, quân Nga sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các khu vực phía đông, Kiev vẫn là nơi bao vây, nghi binh; còn hướng chính là thành phố Odessa, nơi Quân đội Ukraine có lực lượng hạn chế”; Coffman nói với Politico. Nhưng xét đến việc Nga đã có được một chỗ đứng vững chắc, Coffman tin rằng quân đội Nga sẽ nhanh chóng chiếm Mariupol và đạt được những bước tiến lớn hơn theo hướng bao vây Sumy và nguồn cung cấp có thể được vận chuyển bằng đường sắt. Dựa trên những thông tin có được, Coffman dự đoán rằng, khả năng cung ứng của Nga sẽ đạt đến “giới hạn” trong vòng hai tuần, khi đó tình hình sẽ mở ra một “bước ngoặt” quan trọng: Bất chấp những nghi ngờ về quân đội Nga, chuyên gia Mỹ không lạc quan về triển vọng của Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng, nếu nhìn vào con số tổn thất của cả hai bên là chưa đủ, tỷ lệ tổn thất so với thực lực của Ukraine là mấu chốt. Kofman phân tích: “Nếu Nga muốn, họ hoàn toàn có thể tính đến việc huy động sức mạnh của đất nước, mở rộng quy mô biên chế và đưa thêm trang thiết bị dự trữ vào cuộc chiến. Nếu xung đột Nga-Ukraine biến thành một cuộc chiến tiêu hao, thì sẽ vô cùng tàn khốc. Nhưng thành thật mà nói, tôi không lạc quan về triển vọng của Ukraine, một cuộc chiến tranh tiêu hao đòi hỏi nhân lực và vật lực và Nga có lợi thế hơn trong cả hai”; hết lời dẫn.

