Chuyến đi của Tổng thống Zelensky làm Ukraine lộ mục tiêu cho Nga

Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky tới Dnipro đã không được bảo mật tốt, dẫn đến việc lộ cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine. Theo thông tin từ trang Avia của Nga, nhờ chuyến thăm này của Tổng thống Zelensky, có thể tiết lộ vị trí của sở chỉ huy tiền phương Quân đội Ukraine tại mặt trận phía Nam. Nhờ thông tin này, Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào sở chỉ huy tiền phương mặt trận phía nam, được đặt tại tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại Dnipo. Chính quyền Kiev tố cáo Nga tấn công tòa nhà dân cư; nhưng Moskva cho rằng, đó là tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine và là sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine ở mặt trận phía Nam. Theo hãng tin Sputnik của Nga, chuẩn bị cho đợt hai của cuộc “đại phản công”, Tổng thống Ukraine Zelensky đích thân đến sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine ở Dnipro, cùng đi còn có Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Zaluzhny, Tham mưu trưởng Lục quân Silsky, Giám đốc Tình báo Budanov, Tư lệnh Không quân Oleshuk, Tư lệnh Hậu cần Hulyak, Thứ trưởng Quốc phòng Zamlinski và nhiều quan chức cấp cao khác. Nhưng theo trang “Bình luận quân sự” của Nga, hành động tấn công vào cơ quan an ninh Ukraine tại Dnipro là hành động nhằm trả đũa quân đội Ukraine tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Nga. Vào ngày 28/7, Quân đội Ukraine dùng tên lửa phòng không S-200 (đã được cải tiến để tấn công mục tiêu mặt đất), bắn vào thành phố Taganrog, thuộc vùng Rostov của Nga. Quân đội Nga ngay lập tức trả đũa, tên lửa tấn công tòa nhà Cơ quan An ninh Ukraine ở Dnipro thuộc miền Nam Ukraine; nơi trước đó chỉ mấy ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cùng nhiều tướng lĩnh Quân đội Ukraine tiến hành họp để chuẩn bị giai đoạn hai của cuộc phản công. Tên lửa siêu thanh Kinzhal do máy bay chiến đấu MiG-31K phóng đi, có thể đạt tốc độ 12.000 km/h (tương đương 200 km/phút). Ngay cả khi radar có thể phát hiện tên lửa đang lao tới từ khoảng cách 400 km, xác nhận và thông báo cho kíp chiến đấu, nhưng với 2 phút chuẩn bị và phóng đạn là rất khó khăn. Đây là một trong những lý do tại sao tên lửa siêu thanh Kinzhal rất khó bị đánh chặn. Đặc tính của tên lửa siêu thanh Kinzhal là có tốc độ nhanh gấp 10 lần so với tên lửa thông thường, khiến hệ thống chống tên lửa có ít thời gian để phản ứng. Thứ hai, tên lửa Kinzhal được phóng từ trên không, gây khó khăn cho việc triển khai radar cảnh báo sớm để phòng thủ. Cuối cùng, tên lửa Kinzhal có đường đạn tương đối thấp, khó đánh chặn. Khi bay với tốc độ 12.000 km/h, nó đã đâm thẳng vào tòa nhà Cơ quan An ninh ở Dnipro và gây ra một vụ nổ dữ dội, khiến toàn bộ nửa tòa nhà sụp đổ. Nhiều nguồn tin trên mạng xã hội cho rằng, đây là trụ sở bí mật của cơ quan tình báo Mỹ -Ukraine; nhưng trên thực tế, đó là sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine tại mặt trận phía Nam. Hiện nay các vệ tinh của Mỹ và NATO có thể chụp ảnh vệ tinh chiến trường Ukraine với độ phân giải 20 cm và trực tiếp gửi những bức ảnh này đến Cơ quan An ninh và Tình báo Quân sự của Ukraine. Đây là kênh thông tin tình báo quan trọng nhất của Ukraine hiện nay. Ở Ukraine có các chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh, chuyên nghiên cứu những bức ảnh này. Thông qua việc phân tích những bức ảnh này, họ có thể tìm ra mục tiêu và mắt xích yếu của quân đội Nga. Với sự trợ giúp của thông tin này, các nhà phân tích tình báo của quân đội Ukraine có thể hiểu được việc triển khai quân đội Nga trên chiến trường; thậm chí là các trận địa pháo binh. Ngoài ra, việc truyền tải thông tin tình báo này không yêu cầu phụ thuộc vào các hệ thống thông tin liên lạc và có thể thực hiện việc “im lặng vô tuyến”. Có thể truyền thông tin này cho các đơn vị chiến đấu phía trước, nhờ hệ thống Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk tài trợ, Quân đội Ukraine có thể kết nối và tấn công chính xác vào các mục tiêu của Nga. Theo các báo cáo chiến đấu và video chiến trường của quân đội Ukraine, họ có thể phá hủy hơn 100 bệ phóng pháo và tên lửa của Nga trong vòng một tháng. Các bệ phóng tên lửa và pháo hạng nặng này, được triển khai ở khoảng cách 10-20 km phía sau chiến tuyến. Vậy làm thế nào mà quân đội Ukraine có được vị trí chính xác theo thời gian thực của pháo binh Nga? Nó chủ yếu dựa vào thông tin tình báo do Mỹ cung cấp và UAV trinh sát của Quân đội Ukraine. Từ quan điểm của quân đội Nga, họ rất coi trọng tấn công vào các sở chỉ huy, trung tâm ra mệnh lệnh tấn công, thậm chí sử dụng vũ khí tiên tiến như tên lửa siêu thanh Kinzhal. Việc tấn công vào sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine, nơi ra mệnh lệnh và cung cấp các thông tin tình báo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho quân đội Ukraine. Các trung tâm tình báo, sở chỉ huy, trung tâm ra mệnh lệnh chỉ huy là nơi các “tinh hoa” được lựa chọn kỹ càng và tất cả họ đều làm việc ở đây. Nếu đối phương phát hiện và tấn công các vị trí như vậy, sẽ có thể dần dần làm suy yếu sức mạnh cốt lõi của đối thủ. Trong một cuộc xung đột quy mô lớn như giữa Nga-Ukraine, chính năng lực thực tế chứ không phải sức mạnh ảo tưởng mới thực sự quyết định sức mạnh của cả hai bên. Câu hỏi quan trọng là tiềm lực có bao nhiêu tên lửa tầm trung và tầm xa, đạn pháo và vũ khí tấn công chính xác. Đó là điều duy nhất quan trọng. Cần có đủ số lượng tên lửa để có thể tấn công ít nhất hai cơ sở quân sự quan trọng của đối phương; đồng thời, cần có đủ số lượng đạn pháo để có thể chiến đấu dài ngày. Trong các cuộc xung đột hiện đại ngày nay, các vệ tinh và UAV lấp đầy bầu trời. Nhiều đơn vị bị tấn công mà không hề biết địch ở đâu. Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga là một cuộc xung đột liên quan đến châu Âu và Mỹ. Nếu không có sự hỗ trợ của Châu Âu và Mỹ, Ukraine có thể đã thất bại từ lâu. Ngoài ra, nếu không có sự hỗ trợ của vệ tinh tình báo do Mỹ cung cấp, quân đội Ukraine sẽ khó có thể cạnh tranh với quân đội Nga trên chiến trường, và kết quả có thể trở thành việc Nga đơn phương tấn công các mục tiêu của Ukraine.

Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky tới Dnipro đã không được bảo mật tốt, dẫn đến việc lộ cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine. Theo thông tin từ trang Avia của Nga, nhờ chuyến thăm này của Tổng thống Zelensky, có thể tiết lộ vị trí của sở chỉ huy tiền phương Quân đội Ukraine tại mặt trận phía Nam. Nhờ thông tin này, Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào sở chỉ huy tiền phương mặt trận phía nam, được đặt tại tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại Dnipo. Chính quyền Kiev tố cáo Nga tấn công tòa nhà dân cư; nhưng Moskva cho rằng, đó là tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine và là sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine ở mặt trận phía Nam. Theo hãng tin Sputnik của Nga, chuẩn bị cho đợt hai của cuộc “đại phản công”, Tổng thống Ukraine Zelensky đích thân đến sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine ở Dnipro, cùng đi còn có Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Zaluzhny, Tham mưu trưởng Lục quân Silsky, Giám đốc Tình báo Budanov, Tư lệnh Không quân Oleshuk, Tư lệnh Hậu cần Hulyak, Thứ trưởng Quốc phòng Zamlinski và nhiều quan chức cấp cao khác. Nhưng theo trang “Bình luận quân sự” của Nga, hành động tấn công vào cơ quan an ninh Ukraine tại Dnipro là hành động nhằm trả đũa quân đội Ukraine tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Nga. Vào ngày 28/7, Quân đội Ukraine dùng tên lửa phòng không S-200 (đã được cải tiến để tấn công mục tiêu mặt đất), bắn vào thành phố Taganrog, thuộc vùng Rostov của Nga. Quân đội Nga ngay lập tức trả đũa, tên lửa tấn công tòa nhà Cơ quan An ninh Ukraine ở Dnipro thuộc miền Nam Ukraine; nơi trước đó chỉ mấy ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cùng nhiều tướng lĩnh Quân đội Ukraine tiến hành họp để chuẩn bị giai đoạn hai của cuộc phản công. Tên lửa siêu thanh Kinzhal do máy bay chiến đấu MiG-31K phóng đi, có thể đạt tốc độ 12.000 km/h (tương đương 200 km/phút). Ngay cả khi radar có thể phát hiện tên lửa đang lao tới từ khoảng cách 400 km, xác nhận và thông báo cho kíp chiến đấu, nhưng với 2 phút chuẩn bị và phóng đạn là rất khó khăn. Đây là một trong những lý do tại sao tên lửa siêu thanh Kinzhal rất khó bị đánh chặn. Đặc tính của tên lửa siêu thanh Kinzhal là có tốc độ nhanh gấp 10 lần so với tên lửa thông thường, khiến hệ thống chống tên lửa có ít thời gian để phản ứng. Thứ hai, tên lửa Kinzhal được phóng từ trên không, gây khó khăn cho việc triển khai radar cảnh báo sớm để phòng thủ. Cuối cùng, tên lửa Kinzhal có đường đạn tương đối thấp, khó đánh chặn. Khi bay với tốc độ 12.000 km/h, nó đã đâm thẳng vào tòa nhà Cơ quan An ninh ở Dnipro và gây ra một vụ nổ dữ dội, khiến toàn bộ nửa tòa nhà sụp đổ. Nhiều nguồn tin trên mạng xã hội cho rằng, đây là trụ sở bí mật của cơ quan tình báo Mỹ -Ukraine; nhưng trên thực tế, đó là sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine tại mặt trận phía Nam. Hiện nay các vệ tinh của Mỹ và NATO có thể chụp ảnh vệ tinh chiến trường Ukraine với độ phân giải 20 cm và trực tiếp gửi những bức ảnh này đến Cơ quan An ninh và Tình báo Quân sự của Ukraine. Đây là kênh thông tin tình báo quan trọng nhất của Ukraine hiện nay. Ở Ukraine có các chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh, chuyên nghiên cứu những bức ảnh này. Thông qua việc phân tích những bức ảnh này, họ có thể tìm ra mục tiêu và mắt xích yếu của quân đội Nga. Với sự trợ giúp của thông tin này, các nhà phân tích tình báo của quân đội Ukraine có thể hiểu được việc triển khai quân đội Nga trên chiến trường; thậm chí là các trận địa pháo binh. Ngoài ra, việc truyền tải thông tin tình báo này không yêu cầu phụ thuộc vào các hệ thống thông tin liên lạc và có thể thực hiện việc “im lặng vô tuyến”. Có thể truyền thông tin này cho các đơn vị chiến đấu phía trước, nhờ hệ thống Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk tài trợ, Quân đội Ukraine có thể kết nối và tấn công chính xác vào các mục tiêu của Nga. Theo các báo cáo chiến đấu và video chiến trường của quân đội Ukraine, họ có thể phá hủy hơn 100 bệ phóng pháo và tên lửa của Nga trong vòng một tháng. Các bệ phóng tên lửa và pháo hạng nặng này, được triển khai ở khoảng cách 10-20 km phía sau chiến tuyến. Vậy làm thế nào mà quân đội Ukraine có được vị trí chính xác theo thời gian thực của pháo binh Nga? Nó chủ yếu dựa vào thông tin tình báo do Mỹ cung cấp và UAV trinh sát của Quân đội Ukraine. Từ quan điểm của quân đội Nga, họ rất coi trọng tấn công vào các sở chỉ huy, trung tâm ra mệnh lệnh tấn công, thậm chí sử dụng vũ khí tiên tiến như tên lửa siêu thanh Kinzhal. Việc tấn công vào sở chỉ huy tiền phương của Quân đội Ukraine, nơi ra mệnh lệnh và cung cấp các thông tin tình báo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho quân đội Ukraine. Các trung tâm tình báo, sở chỉ huy, trung tâm ra mệnh lệnh chỉ huy là nơi các “tinh hoa” được lựa chọn kỹ càng và tất cả họ đều làm việc ở đây. Nếu đối phương phát hiện và tấn công các vị trí như vậy, sẽ có thể dần dần làm suy yếu sức mạnh cốt lõi của đối thủ. Trong một cuộc xung đột quy mô lớn như giữa Nga-Ukraine, chính năng lực thực tế chứ không phải sức mạnh ảo tưởng mới thực sự quyết định sức mạnh của cả hai bên. Câu hỏi quan trọng là tiềm lực có bao nhiêu tên lửa tầm trung và tầm xa, đạn pháo và vũ khí tấn công chính xác. Đó là điều duy nhất quan trọng. Cần có đủ số lượng tên lửa để có thể tấn công ít nhất hai cơ sở quân sự quan trọng của đối phương; đồng thời, cần có đủ số lượng đạn pháo để có thể chiến đấu dài ngày. Trong các cuộc xung đột hiện đại ngày nay, các vệ tinh và UAV lấp đầy bầu trời. Nhiều đơn vị bị tấn công mà không hề biết địch ở đâu. Cuộc chiến giữa Ukraine và Nga là một cuộc xung đột liên quan đến châu Âu và Mỹ. Nếu không có sự hỗ trợ của Châu Âu và Mỹ, Ukraine có thể đã thất bại từ lâu. Ngoài ra, nếu không có sự hỗ trợ của vệ tinh tình báo do Mỹ cung cấp, quân đội Ukraine sẽ khó có thể cạnh tranh với quân đội Nga trên chiến trường, và kết quả có thể trở thành việc Nga đơn phương tấn công các mục tiêu của Ukraine.