Chuyện chưa kể về chiếc xe tăng duy nhất ở Điện Biên Phủ

Pháp đưa tới chiến trường Điện Biên Phủ tổng cộng 10 xe tăng M24 Chaffee. Đây là loại xe tăng hạng nhẹ do Mỹ sản xuất, được coi là nhân tố tạo đột phá trên chiến trường nếu Việt Minh dám tấn công tổng lực vào "con nhím" tập đoàn căn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: TL. Do việc vận chuyển xe tăng vào lòng chảo Điện Biên bằng đường bộ là hết sức khó khăn nếu không muốn nói là nhiệm vụ bất khả thi, quân đội Pháp đã phải tháo rời các xe tăng này ra và thả dù từng bộ phận xuống Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: Ecpad. Những chiếc xe tăng mang quốc tịch Mỹ này được chở tới cảng Hải Phòng sau đó được kéo vào sân bay Cát Bi. Tại đây các xe tăng được công binh Pháp tháo rời, cho lên máy bay vận tải để thả dù từng bộ phận xuống Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: Daniel. Toàn bộ các xe tăng này được đặt trong biên chế của Đại đội số 3 Trung đoàn Kỵ binh nhẹ số 1. Chi đội thiết giáp này được đặt dưới quyền chỉ huy của Đại uý Pháp mang tên Yves Hervouet. Nguồn ảnh: TL. Số phận của 10 chiếc xe tăng hạng nhẹ này khá... bi thảm khi lúc này bộ đội ta đã có trong tay các loại vũ khí chống tăng như Bazooka do "ông vua" vũ khí Việt Nam - Giáo sư Trần Đại Nghĩa phát minh ra. Tổng cộng có tới 8 chiếc bị ta tiêu diệt tại chỗ mà không đóng góp được gì nhiều trong toàn cuộc chiến. Nguồn ảnh: TL. Hai chiếc còn lại thậm chí còn bị quân ta chiếm làm chiến lợi phẩm khi mà Pháp phải bỏ xe để rút chạy trong khi những chiếc xe tăng này vẫn còn trong tình trạng hoạt động tốt. Nguồn ảnh: TL. Điều đáng nói đó là khi tham chiến ở Điện Biên Phủ, xe tăng hạng nhẹ M24 Chaffee đã bị Mỹ... loại biên. Những xe tăng bị Mỹ thải hồi này đã được Mỹ chuyển cho Pháp để tham chiến trên chiến trường Điện Biên - một cách "thanh lý" hàng hết date cực kỳ thông minh của Mỹ khi toàn bộ những chiếc M24 Chaffee này đều được Mỹ tính vào... chiến phí chi trả cho người Pháp. Nguồn ảnh: TL. Xe tăng M24 có trọng lượng khá nhẹ, chỉ 18 tấn và được bọc giáp dày từ 15 tới tối đa 38mm. Về cơ bản thì loại xe tăng này có thể chống lại được mọi loại hoả khí bộ binh thông thương nhưng sẽ dễ dàng bị hạ gục chỉ bởi một phát bắn từ Bazooka hay từ các loại pháo không giật khi đó đã được trang bị đầy rẫy cho bộ đội ta. Nguồn ảnh: TL. Xe được trang bị hoả lực chính bao gồm một khẩu pháo 75mm với cơ số đạn 48 viên kèm theo hai khẩu súng máy cỡ nòng 7,62mm và một khẩu súng máy 12,7mm. Các loại hoả lực này về cơ bản là đủ để đối đầu với bộ binh ta do ta không sử dụng thiết giáp trong trận này. Nguồn ảnh: TL. Theo thống kê được Pháp ghi lại, 10 chiếc M24 đã khai hoả tổng cộng... 15.000 phát trong toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ. Điều này cho thấy lượng đạn dồi dào mà Pháp có thể tiếp tế xuống trận địa và sự cố gắng đến bất lực của những chiếc xe tăng này trước khi Việt Minh thắng thế hoàn toàn trên chiến trường. Nguồn ảnh: TL. Ngoài Điện Biên Phủ, Pháp còn sử dụng rất nhiều xe tăng M24 khác trên toàn miền Bắc Việt Nam trong thời gian Kháng chiến chống Pháp. Số xe tăng này sau đó đã được đưa vào miền Nam, sử dụng trong biên chế lực lượng quân đội Sài Gòn sau này. Nguồn ảnh: TL. Cho tới tận trận Huế năm 1968, những xe tăng M24 của phía quân đội ngụy Sài Gòn vẫn tiếp tục được tham chiến và đây chính là trận chiến cuối cùng của những chiếc xe tăng loại M24 Chaffee trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: M24 Chaffee chiến lợi phẩm mà Việt Minh thu giữ được sau trận thắng Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: TL. Mời độc giả xem Video: Chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu - Chấn động địa cầu". Nguồn: VTV4.

Pháp đưa tới chiến trường Điện Biên Phủ tổng cộng 10 xe tăng M24 Chaffee. Đây là loại xe tăng hạng nhẹ do Mỹ sản xuất, được coi là nhân tố tạo đột phá trên chiến trường nếu Việt Minh dám tấn công tổng lực vào "con nhím" tập đoàn căn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: TL. Do việc vận chuyển xe tăng vào lòng chảo Điện Biên bằng đường bộ là hết sức khó khăn nếu không muốn nói là nhiệm vụ bất khả thi, quân đội Pháp đã phải tháo rời các xe tăng này ra và thả dù từng bộ phận xuống Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: Ecpad. Những chiếc xe tăng mang quốc tịch Mỹ này được chở tới cảng Hải Phòng sau đó được kéo vào sân bay Cát Bi. Tại đây các xe tăng được công binh Pháp tháo rời, cho lên máy bay vận tải để thả dù từng bộ phận xuống Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: Daniel. Toàn bộ các xe tăng này được đặt trong biên chế của Đại đội số 3 Trung đoàn Kỵ binh nhẹ số 1. Chi đội thiết giáp này được đặt dưới quyền chỉ huy của Đại uý Pháp mang tên Yves Hervouet. Nguồn ảnh: TL. Số phận của 10 chiếc xe tăng hạng nhẹ này khá... bi thảm khi lúc này bộ đội ta đã có trong tay các loại vũ khí chống tăng như Bazooka do "ông vua" vũ khí Việt Nam - Giáo sư Trần Đại Nghĩa phát minh ra. Tổng cộng có tới 8 chiếc bị ta tiêu diệt tại chỗ mà không đóng góp được gì nhiều trong toàn cuộc chiến. Nguồn ảnh: TL. Hai chiếc còn lại thậm chí còn bị quân ta chiếm làm chiến lợi phẩm khi mà Pháp phải bỏ xe để rút chạy trong khi những chiếc xe tăng này vẫn còn trong tình trạng hoạt động tốt. Nguồn ảnh: TL. Điều đáng nói đó là khi tham chiến ở Điện Biên Phủ, xe tăng hạng nhẹ M24 Chaffee đã bị Mỹ... loại biên. Những xe tăng bị Mỹ thải hồi này đã được Mỹ chuyển cho Pháp để tham chiến trên chiến trường Điện Biên - một cách "thanh lý" hàng hết date cực kỳ thông minh của Mỹ khi toàn bộ những chiếc M24 Chaffee này đều được Mỹ tính vào... chiến phí chi trả cho người Pháp. Nguồn ảnh: TL. Xe tăng M24 có trọng lượng khá nhẹ, chỉ 18 tấn và được bọc giáp dày từ 15 tới tối đa 38mm. Về cơ bản thì loại xe tăng này có thể chống lại được mọi loại hoả khí bộ binh thông thương nhưng sẽ dễ dàng bị hạ gục chỉ bởi một phát bắn từ Bazooka hay từ các loại pháo không giật khi đó đã được trang bị đầy rẫy cho bộ đội ta. Nguồn ảnh: TL. Xe được trang bị hoả lực chính bao gồm một khẩu pháo 75mm với cơ số đạn 48 viên kèm theo hai khẩu súng máy cỡ nòng 7,62mm và một khẩu súng máy 12,7mm. Các loại hoả lực này về cơ bản là đủ để đối đầu với bộ binh ta do ta không sử dụng thiết giáp trong trận này. Nguồn ảnh: TL. Theo thống kê được Pháp ghi lại, 10 chiếc M24 đã khai hoả tổng cộng... 15.000 phát trong toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ . Điều này cho thấy lượng đạn dồi dào mà Pháp có thể tiếp tế xuống trận địa và sự cố gắng đến bất lực của những chiếc xe tăng này trước khi Việt Minh thắng thế hoàn toàn trên chiến trường. Nguồn ảnh: TL. Ngoài Điện Biên Phủ, Pháp còn sử dụng rất nhiều xe tăng M24 khác trên toàn miền Bắc Việt Nam trong thời gian Kháng chiến chống Pháp. Số xe tăng này sau đó đã được đưa vào miền Nam, sử dụng trong biên chế lực lượng quân đội Sài Gòn sau này. Nguồn ảnh: TL. Cho tới tận trận Huế năm 1968, những xe tăng M24 của phía quân đội ngụy Sài Gòn vẫn tiếp tục được tham chiến và đây chính là trận chiến cuối cùng của những chiếc xe tăng loại M24 Chaffee trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: M24 Chaffee chiến lợi phẩm mà Việt Minh thu giữ được sau trận thắng Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: TL. Mời độc giả xem Video: Chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu - Chấn động địa cầu". Nguồn: VTV4.