Chủ tịch Wagner PMC lái tiêm kích Su-24 dội bom xuống Bakhmut

Theo tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc, khi các phóng viên chiến trường theo chân quân đội Nga tiến vào thị trấn Soledar, nằm ở phía bắc thành phố Bakhmut, đã thấy hàng loạt tòa nhà đổ sập. Bên đường vẫn có thể nhìn thấy những chiếc ô tô cũ, kính vỡ nát, phủ đầy tuyết; trên tường nhà còn lại, lỗ chỗ vết đạn. Thông qua những thiệt hại của các tòa nhà và phương tiện này, không khó để có thể nhận thấy trận chiến ở đây khốc liệt như thế nào, khi cả quân đội Ukraine và Nga đều đã dốc hết sức mạnh hỏa lực của mình. Được biết, chỉ trong 24 giờ, quân đội Nga đã nã pháo hơn một trăm lần, nhiều quả đạn đã làm nổ tung các điểm chốt của quân đội Ukraine. Vào ngày 11/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chiếm thành công thị trấn quan trọng Soledar, ở đây chỉ còn lại một số quân Ukraine còn sót lại. Mặc dù phía Ukraine nhấn mạnh rằng, giao tranh vẫn đang diễn ra, nhưng không thể phủ nhận rằng, quân đội Nga chiếm ưu thế trong khu vực. Trong cuộc chiến tại Bakhmut, lực lượng lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC) của Nga, đã đóng vai trò to lớn trong việc đánh chiếm Soledar. Lực lượng này đã phối hợp với binh lính Nga, tiến hành phong tỏa trận địa theo hai hướng, sau đó sử dụng hỏa lực pháo binh tấn công các trận địa phòng ngự của quân Ukraine; cắt đường tiếp tế giữa Soledar và Bakhmut. Tuy nhiên, lính đánh thuê Wagner cũng gặp phải không ít sự kháng cự, một lính đánh thuê tiết lộ, ý chí chiến đấu của quân đội Ukraine lúc đầu rất cao, nhưng so sánh thì thực lực của quân đội Nga cao hơn đối thủ gấp mấy lần; buộc quân Ukraine phải lùi bước. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISW) bắt đầu phân tích sức mạnh chiến đấu của Wagner PMC và cho biết, quân Wagner có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú; mặc dù đây không phải là quân đội chính quy, nhưng vũ khí và chiến thuật chiến đấu của Wagner PMC không hề yếu chút nào. Trong chiến đấu, quân Wagner được trang bị cả những vũ khí hạng nặng như xe tăng T-90M, pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-21, hệ thống phòng không tầm trung Buk-M2…; khác xa với các công ty đánh thuê phương Tây, chỉ sở hữu vũ khí hạng nhẹ. Đồng thời lực lượng Wagner tuyển quân trên khắp thế giới. Thậm chí người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner PMC, là ông Yevgeny Prigozhin, đã trực tiếp lái chiếc tiêm kích bom “cánh cụp, cánh xòe” Su-24, tấn công các trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine ở khu vực Bakhmut. Việc này đã được chứng minh bằng cả thông tin xuất hiện trước đó và đoạn video do người sáng lập Wagner PMC công bố, ghi lại khoảnh khắc sau cuộc tấn công. Trên đoạn video do Chủ tịch công ty Wagner PMC công bố, người xem có thể thấy rằng, ông Prigozhin đang đang điều khiển một máy bay tiêm kích bom Su-24; tuy nhiên, không có bằng chứng trực quan nào cho thấy chiếc máy bay này thực sự đã bay ở khu vực Bakhmut. Hiện nay các lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đang tích cực sử dụng máy bay chiến đấu để tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài cho Ukraine. Và người ta được biết, thậm chí Wagner PMC có máy bay cường kích Su-25, tiêm kích bom Su-24 và cả máy bay chiến đấu MiG-29M. Hành động của Wagner PMC chắc chắn rất được các cơ quan chức năng của Mỹ chú ý đến sức mạnh của Tập đoàn Wagner; quan chức cấp cao của Nhà Trắng Kirby thậm chí còn dự đoán rằng, số lượng của Wagner PMC sẽ lên tới 50.000 quân và chi phí hàng tháng ít nhất sẽ là 100 triệu USD. Vì lý do này, Bộ Tài chính Mỹ đã đi đầu trong các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tập đoàn Wagner, nhằm cắt đứt nguồn lực kinh tế của đối thủ từ gốc và làm suy yếu sức chiến đấu của lực lượng lính đánh thuê Nga; mà thực chất là làm suy yếu khả năng chiến đấu của Quân đội Nga. Được biết cách đây ít lâu, giới chức Mỹ đã ra “tối hậu thư” cho Tổng thống Serbia Vucic, yêu cầu chính quyền Serbia không hợp tác với Tập đoàn Wagner, đặc biệt là không để người Serbia trở thành lính đánh thuê của Wagner. Truyền thông Anh cũng tung ra nội dung tình báo: Hóa ra lính đánh thuê Wagner đã triệu tập hơn 400 người, bí mật nhảy dù xuống Ukraine một tháng trước khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, để chuẩn bị cho các hoạt động quân sự đặc biệt tiếp theo của quân đội Nga. Có thể nói, màn thể hiện của lính đánh thuê Wagner trên tiền tuyến, đã thu hút sự chú ý của nhiều nước phương Tây; giới phân tích cho rằng, với sự trỗi dậy của lính đánh thuê Nga, quân đội Nga mới lấy lại được thế trận tiến công như hiện nay. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi quân đội Ukraine trên các chiến trường khác, tăng cường gấp cho mặt trận Bakhmut, để có thể giữ vững thế trận phòng ngự. Thống kê cho thấy, 10 lữ đoàn của quân đội Ukraine đã tập trung ở Bakhmut và họ bị mắc kẹt chặt trong hỏa lực của lính đánh thuê Wagner và khó có thể sơ tán. Một vấn đề cần lưu ý là rất nhiều tân binh mà Nga huy động rầm rộ trước đó chưa ra tiền tuyến, do đó giới phân tích cho rằng, nếu viện trợ quân sự của Mỹ và phương Tây chậm đến, không loại trừ khả năng Nga sẽ điều động tất cả các binh sĩ đã được động viên, để áp đảo hoàn toàn 10 lữ đoàn của quân đội Ukraine, đang bị vây trong Bakhmut.

