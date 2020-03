Chọc giận Nga, đặc nhiệm phiến quân Syria "khóc thét" vì cái kết đau đớn

Gần đây, trên chiến trường Syria đã xảy ra một trận chiến khốc liệt giữa lực lượng đặc nhiệm của phiến quân Syria, được Thổ Nhĩ Kỳ “chống lưng” và Quân đội Nga, đang đồn trú tại căn cứ không quân Hmeimim trên lãnh thổ Syria. Lực lượng đặc nhiệm này có nhiệm vụ tập kích vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga, để trả thù cho những chiến binh bị liên quân Nga –Syria tiêu diệt; nhưng kết quả là 60 chiến binh đã bị quân Nga “hạ gục” nhanh gọn, trong một trận chiến kéo dài 1 giờ và gần như không còn ai sống sót. Cuộc tập kích của lực lượng đặc nhiệm phiến quân đã bị thất bại hoàn toàn; quân đội Nga bày tỏ sự hài lòng về kết quả của trận chiến đấu và tuyên bố đó là lời cảnh báo sắc lạnh cho lực lượng khủng bố, dám cả gan “chọc giận” gấu Nga. Căn cứ không quân Hmeimim là căn cứ không quân duy nhất của Nga ở Syria và toàn bộ Trung Đông, có vị trí chiến lược rất quan trọng; trong chiến dịch chống lại các lực lượng khủng bố tại Syria, các máy bay chiến đấu của Nga đã cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim chi viện đắc lực cho lực lượng Quân đội chính phủ Syria. Ngay cả Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá trình can thiệp vào lãnh thổ Syria cũng bị Không quân Nga tấn công, gây ra thương vong nặng nề; chính vì vậy mà giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ coi căn cứ không quân Hmeimim của Nga là “cái gai” cần phải nhổ bỏ. Hiện tại, quân đội Nga đã triển khai hàng chục máy bay chiến đấu các loại tại căn cứ Hememin. Không chỉ có máy bay ném bom Su-24 và Su-34, mà còn có máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35 để bảo vệ căn cứ và lực lượng Nga tại Syria. Ngoài ra, để bảo vệ căn cứ này, quân đội Nga cũng đã triển khai 1 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 và các hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir-S1 đến căn cứ để ngăn chặn các cuộc không kích. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên căn cứ không quân Hmeimim bị tấn công; trước đó, các lực lượng phiến quân Syria đã nhiều lần tổ chức các cuộc tập kích vào căn cứ không quân Hmeimim, nhưng phần lớn đều hứng chịu thất bại. Thời gian đầu, phiến quân đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) làm vũ khí tiến công theo kiểu tự sát; tuy nhiên ngoại trừ cuộc tiến công đầu tiên gây tổn thất nhẹ cho lực lượng Không quân Nga tại căn cứ này; còn tất cả những cuộc tập kích khác đều dễ dàng bị bẻ gẫy bởi hệ thống phòng không bảo vệ căn cứ. Đó là lý do tại sao lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định phái lực lượng đặc biệt bí mật tập kích; tuy nhiên họ không lường hết sức mạnh của lực lượng Quân đội Nga tại đây và cái kết “đau đớn” là điều được dự báo từ trước. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ có quân đội lớn thứ hai của khối NATO (chỉ sau Mỹ), nhưng về trang bị vũ khí của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ còn nhiều hạn chế so với quân đội một số thành viên trong khối như Mỹ, Anh hay Đức. Do vậy, ngay cả khi Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phái lực lượng “đặc nhiệm” của họ tập kích vào căn cứ không quân Hmeimim, cũng đừng hy vọng giành chiến thắng; chứ đừng nói là chỉ với 60 phiến quân, dám tập kích vào các bức tường đồng của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cần phải nhận ra một thực tế càng sớm càng tốt đó là, không nên tiếp tục chiến đấu hoặc gây hấn chống lại Nga trên chiến trường Syria; điều này chỉ mang lại những bất lợi cho Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Ảnh: TTXVN. Điều quan trọng hơn là gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã mất sự hậu thuẫn của khối NATO; nếu xung đột giữa hai bên không kiểm soát được, khiến chiến tranh Nga – Thổ bùng phát. Điều ai cũng biết, đó là sức mạnh quân sự của Nga vượt Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần và chính NATO cũng không muốn gây chiến với Nga. Đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan của Thổ Nhĩ Kỳ để đối mặt với Nga; hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể rút cho mình kinh nghiệm xương máu từ bài học này, khi “chống lưng” cho lực lượng phiến quân chọc giận “gấu Nga”. Video Syria giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược Saraqib - Nguồn: Sputnik.

