Không ngờ Đặc nhiệm Nga lấy thứ này để đánh phiến quân Syria

SSO là một trong những lực lượng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ nhất của Quân đội Nga, dó đó không quá khó hiểu khi lực lượng này hoạt động khá tích cực tại chiến trường Syria. Sự xuất hiện của SSO tại các điểm nóng chiến sự như là một cách để đảm bảo chiến thắng của Quân đội Syria trong các chiến dịch tiêu diệt các nhóm khủng bố ở quốc gia Trung Đông này. Nguồn ảnh: KP. Hình ảnh các thành viên SSO với tên lửa chống tăng dẫn đường có lẽ đã quá quen thuộc với truyền thông quốc tế, tuy nhiên ít ai biết rằng bên cạnh tên lửa lực lượng này còn sử dụng một thứ vũ khí chống tăng khá đặc biệt để đánh phiến quân Syria. Nguồn ảnh: KP. Dựa theo hình ảnh từ một đoạn phóng sự do hãng tin Sputnik đăng tải cho thấy Đặc nhiệm SSO tham gia hỗ trợ Quân đội Syria tấn công một tiền đồn của phiến quân thánh chiến ở vùng nông thôn Lattakia gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ bằng súng chống tăng không giật SPG-9. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo đó Đặc nhiệm SSO sử dụng SPG-9 như một loại vũ khí hỗ trợ hỏa lực tầm gần tấn công các mục tiêu như công sự hay phương tiện bọc thép của phiến quân và chiến đấu ngay trên tuyến đầu cùng với các đơn vị bộ binh của Quân đội Syria. Nguồn ảnh: Sputnik. Có một điều cần phải nói là SSO không hề thiếu tên lửa chống tăng cho các nhiệm vụ trên, thế nhưng SPG-9 vẫn có những ưu thế nhất định trên chiến trường so với các mẫu vũ khí chống tăng tiên tiến. Nguồn ảnh: Sputnik. Súng chống tăng SPG-9 “Kopye” được coi là một trong những loại vũ khí chống tăng hiệu quả nhất của Liên Xô, súng được phát triển vào đầu thập niên 1960 và cho tới nay SPG-9 vẫn còn được quân đội nhiều nước trên thế giới sản xuất và sử dụng. Hiện nay loại vũ khí nguy hiểm này vẫn đang tham chiến trong cuộc xung đột Syria. Nguồn ảnh: Russia 1. Do súng sử dụng loại đạn HEAT có khả năng xuyên giáp, nên chúng cực kỳ nguy hiểm đối với xe tăng. Tuy vậy mục tiêu của SPG-9 không chỉ giới hạn ở các phương tiện bọc thép mà còn có cả bộ binh, công sự... Nguồn ảnh: KP. Đối với chiến trường Trung Đông trong đó có cả Syria, SPG-9 được xem là sự lựa chọn hoàn hảo để tăng cường sức mạnh hỏa lực cho các đơn vị bộ binh bên cạnh một số loại vũ khí chống tăng khác. Để tăng thêm độ cơ động người ta còn lắp SPG-9 lên trên xe bán tải hoặc cả xe thiết giáp chở quân. Nguồn ảnh: dvidshub. Về thiết kế súng chống tăng SPG-9 có trọng lượng 47,5kg, khi lắp giá 3 chân súng có trọng lượng 59,5kg. Chiều dài súng 2,11m, chiều rộng 99cm, chiều cao 88cm. Nguồn ảnh: dvidshub. Súng không giật SPG-9 sử dụng hai loại đạn gồm: đạn nổ phá tiêu chuẩn OG-96 khối lượng là 5,5 kg, đạn chống tăng hiệu ứng nổ lõm PG-9B khối lượng 4,4 kg. Nguồn ảnh: dvidshub. Đạn chống tăng với động cơ đẩy phản lực được phóng ra khỏi nòng súng bằng liều phóng với vận tốc ban đầu là 435 m/s, trên đoạn đầu của quỹ đạo đường đạn đạn SPG khởi động động cơ phản lực và tăng tốc lên đến 700 m/s. Tầm bắn xa nhất của súng lên tới 6,5km. Nguồn ảnh: dvidshub. Có thể thấy việc Đặc nhiệm SSO sử dụng SPG-9 ở chiến trường Syria không chỉ xuất phát từ hạn chế nguồn cung các loại tên lửa chống tăng khi phải tác chiến quá xa các căn cứ hậu cần, mà còn đến từ yêu cầu tác chiến linh hoạt đối với nhiều loại mục tiêu khác nhau trên chiến trường và họ buộc phải tận dụng loại vũ khí tốt nhất có trong tay. Nguồn ảnh: dvidshub. Mời độc giả xem video: Đặc nhiệm SSO của Nga hoạt động tại Syria. (nguồn Sputnik)

