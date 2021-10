Choáng với kích thước khổng lồ của UCAV S-70 do Nga sản xuất

Các nội dung gồm các quan điểm mới về các tính năng khác nhau của máy bay không người lái vũ trang S-70, các khoang tải trọng bên trong của nó và thiết lập điều khiển mà người vận hành sử dụng để bay. Cùng với các khía cạnh khác nhau của quá trình thiết kế và sản xuất của Sukhoi S-70. Chương trình "Chấp thuận Quân sự" của TV Zvezda đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về các yếu tố của UAV Okhotnik, hay "thợ săn" trong tiếng Anh, cho một phân đoạn được phát sóng vào cuối tuần trước. Tiêu đề của tập đầu trên một kênh Youtube bằng tiếng Nga là “chương I”, có thể cho thấy rằng họ vẫn có ý định quay lại chủ đề này với các thông tin mới hơn trong tương lai. Quân đội Nga lần đầu tiên chính thức công bố chiếc máy bay không người lái chiến đấu này là vào năm 2019 sau chuyến bay đầu tiên của nó, thực sự giống một người trình diễn hơn là một nguyên mẫu. Cho đến nay, chỉ có một trong số những chiếc máy bay không người lái này đã được hoàn thành, nhưng ít nhất ba chiếc khác đang được xây dựng. Trong phân đoạn TV Zvezda , các quan chức của Sukhoi đã mô tả máy bay không người lái này, hiện mang số hiệu Red 071, như một "phòng thí nghiệm”, một thuật ngữ tiếng Nga thường được sử dụng cho các tài sản thử nghiệm. Các báo cáo trước đây của phương tiện truyền thông nhà nước Nga đã nói rằng chiếc thứ hai hiện đang được xây dựng được thiết lập để được sử dụng chủ yếu như một tài sản nghiên cứu và phát triển, giống như chiếc đầu tiên. Một trong những điều về thiết kế cốt lõi của S-70 có thể thấy rõ nhất ngay lập tức từ các cảnh quay trong chương trình là UCAV này thực sự lớn đến mức nào, điều mà The War Zone đã nhấn mạnh trước đây. Phóng viên của TV Zvezda nói rằng Okhotnik nhỏ hơn máy bay chiến đấu tiên tiến Su-57 Felon của Sukhoi. Tuy nhiên, một đoạn clip ghi lại cảnh một người bước từ cánh của một trong những chiếc máy bay đó đó lên máy bay S-70 cho thấy sự khác biệt về kích thước, đặc biệt là về sải cánh, là rất ít. Các phiên bản sản xuất của Okhotnik dự kiến cuối cùng sẽ hoạt động với tư cách là "những người chạy cánh trung thành" bán tự trị được kết nối với Felons. Chúng ta được chiêm ngưỡng những cái nhìn cận cảnh mới về bên ngoài của chiếc máy bay không người lái này. Bao gồm phần thân trên của nó, được bao phủ bởi nhiều cửa hút khí khác nhau, cũng như ăng-ten và hệ thống camera hướng về phía trước dưới phần trung tâm của thân máy bay phía trước. Ngoài ra còn có những góc nhìn đẹp về ống xả động cơ lộ ra ngoài của chiếc UAV này. Đây là điều mà The War Zone đã lưu ý sẽ hạn chế tình trạng lén lút của nó kể từ khi những hình ảnh đầu tiên của chiếc máy bay không người lái này xuất hiện vào năm 2019. Bề mặt tổng thể của Okhotnik hầu như không bằng phẳng, với nhiều chốt và đường nối lộ ra ngoài có thể tác động tiêu cực đến chất lượng tránh radar của nó. Không rõ có những gì trong các khoang bên trong của S-70, chắc đó sẽ là vũ khí hoặc trọng tải bên trong khác đã được trang bị khi bay thử nghiệm ban đầu Okhotnik cho đến nay. Cũng có báo cáo rằng UCAV này đã mang theo một số loại tên lửa không đối không trong một cuộc thử nghiệm vào cuối năm ngoái. Ngoài những quan điểm mới về thiết kế, một quan chức của Sukhoi còn giải thích thêm về cách thức công nghệ, và thậm chí toàn bộ một số thành phần được lấy từ Su-57 đã được tận dụng để giúp đẩy nhanh sự phát triển của máy bay không người lái S-70. Sukhoi cho biết S-70 dự kiến sẽ thay đổi đáng kể, từ trong ra ngoài, giữa hai mẫu đầu tiên và hai mẫu tiếp theo. Sự khác biệt đáng chú ý nhất dự kiến sẽ là việc thay thế ống xả động cơ phía sau bằng một ống che. Hệ thống hút khí trên các mô hình đó cũng được sửa đổi so với những gì được thấy trên tàu Okhotnik hiện đang bay. Các chi tiết sản xuất cũng được kỳ vọng sẽ sử dụng đáng kể vật liệu composite. Đại diện của Sukhoi đã nói cụ thể với TV Zvezda rằng UCAV không được mong đợi quá nhanh hoặc cơ động, dựa nhiều hơn vào các đặc tính tàng hình của nó để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngoài việc khám phá thiết kế của S-70 và sự phát triển của nó, ở”Chương I” của kênh Youtube này cũng cung cấp một cái nhìn về cách bố trí người vận hành hiện tại cho chiếc UAV này. Hiện tại, cần một nhóm ba người để lái UAV S-70 Okhotnik, bao gồm một phi công/người điều hành, hoa tiêu và chuyên gia liên lạc, tất cả đều làm việc cùng nhau bên trong một chiếc xe van điều khiển bằng container. Người điều khiển-phi công ngồi ở vị trí được chỉ định, theo hướng rộng, để phản chiếu buồng lái của máy bay, với một cột điều khiển liên lạc và các màn hình đa chức năng khác nhau. Các vị trí điều hướng và liên lạc có nhiều máy tính thông thường hơn, đặc biệt là điều hướng cũng có thể xem nhiều màn hình giống như người lái/người điều khiển. Sự sắp xếp điều khiển này dự kiến cũng sẽ phát triển theo thời gian, với nhiều thành phần giống máy bay truyền thống hơn của vị trí phi công / người điều khiển nhường chỗ cho các màn hình máy tính và màn hình đơn giản hơn. Sau tất cả, vẫn còn rất nhiều điều để xem thiết kế S-70 sẵn sàng sản xuất sẽ như thế nào, cũng như thời điểm Okhotniks có thể thực sự bắt đầu sử dụng dịch vụ thực tế. Bộ Quốc phòng Nga hiện đang hy vọng sẽ bắt đầu trang bị các ví dụ hoạt động đầu tiên vào năm 2024. Tất nhiên, luôn có khả năng bị chậm trễ do nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả thực tế ngân sách cơ bản. Nếu Nga có thể biến mô hình Okhotnik ở cấu hình tàng hình thành hiện thực, thì các UCAV này cũng có thể giúp bù đắp những thiếu sót trong việc né tránh radar của Su-57. Một sức mạnh tổng hợp tiềm năng có giá trị mà "Vùng chiến sự" cần có. Hình ảnh trạm điều hành/hoa tiêu của Sukhoi S-70 Okhotnik. Một mô phỏng trên máy tính có thể thấy sẽ có một khe hút gió hình chữ S lạ lẫm trong S-70, điều không thể thấy trên Su-57. Một mô hình khí động học khác liên quan đến UCAV S-70. Video chuyến bay chung đầu tiên của UCAV "thợ săn" S-70 Okhotnik và tiêm kích Su-57 Felon của Nga. Nguồn: Minoborony Rossii. 4 Files 1- MP4 File 3.46 MB 2- MP4 File 3.46 MB 3- MP4 File 3.46 MB 4- MP4 File 3.46 MB

