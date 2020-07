Choáng ngợp súng bắn tỉa tầm xa mới của Thủy quân lục chiến Mỹ

Vào giữa tháng 7/2019, truyền thông Mỹ thông tin cho biết, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ sớm được trang bị súng bắn tỉa tầm xa Mk13 Mod 7 Long Range Sniper (viết tắt là Mk13); hiện nay mọi công tác thử nghiệm của súng đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào biên chế. Ảnh: Súng bắn tỉa Mk13. Nguồn: Quân đội Mỹ Theo trang web chính thức của Thủy quân lục chiến Mỹ, súng trường Mk13 đã sẵn sàng hoạt động đầy đủ trong quý IV/2019. Các sư đoàn đầu tiên của Thủy quân lục chiến đã nhận được súng trường Mk13 vào năm 2018 để tiến hành các cuộc thử nghiệm toàn diện về vũ khí mới. Ảnh: Một tổ súng bắn tỉa của đặc nhiệm của thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện sử dụng súng trường Mk 13 Mod 7. Nguồn: TQLC Mỹ Theo ghi nhận trên báo chí Mỹ, Mk13 là khẩu súng bắn tỉa thực sự mới đầu tiên, được Thủy quân lục chiến Mỹ đưa vào trang bị kể từ sau Chiến tranh Việt Nam. Khẩu Mk13 sẽ thay thế khẩu súng trường bắn tỉa M40, được đưa vào sử dụng từ đầu năm 1966 và hiện nay khẩu súng này đã quá lạc hậu. Ảnh: Súng trường bắn tỉa M40 đã được lính thủy đánh bộ Mỹ sử dụng kể từ Chiến tranh Việt Nam tới nay. Nguồn: Quân đội Mỹ Trước đây, khẩu Mk13 chỉ được trang bị cho các xạ thủ của các đơn vị đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ và thường xạ kích từ máy bay lên thẳng; nhưng giờ đây, bước đầu súng trường Mk13 được trang bị cho các tay súng bắn tỉa của các phân đội đặc nhiệm và sau đó sẽ trang bị cho tất cả các phân đội bắn tỉa của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Ảnh: Một đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ xạ kích súng Mk 13 Mod 7 từ trực thăng. Nguồn: TQLC Mỹ Súng trường bắn tỉa Mk13 Mod 7 hay còn gọi là súng trường bắn tỉa tầm xa, là một mẫu vũ khí chính xác, các thông số của nó vượt xa các khẩu súng bắn tỉa trước kia. Khẩu Mk13 sẽ là mối đe dọa với bất kỳ kẻ thù nào, trong mọi điều kiện địa hình. Ảnh: Tính năng kỹ chiến thuật của khẩu Mk13. Nguồn: Pinterest Một trong những tính năng nổi bật của súng bắn tỉa Mk13 là đạn của nó duy trì tốc độ bay siêu thanh trên hầu hết quỹ đạo đường đạn; về mặt này, nó vượt trội hơn hẳn so với khẩu tiền nhiệm M40 A6. Mk13 cung cấp hỏa lực bắn tỉa chính xác đến cự ly 1.250 m. Ảnh: Cận cảnh khẩu MK13. Nguồn: TQLC Mỹ Súng trường bắn tỉa Mk13 được chế tạo dựa trên mẫu súng trường bắn tỉa Remington 700, súng được trang bị khóa nòng trượt dọc, lên đạn thủ công; súng có chiều dài hơn 900mm (600mm khi gấp báng), trọng lượng của súng 6kg. Ảnh: Một lính đặc nhiệm bắn tỉa của Thủy quân lục chiến Mỹ với súng Mk 13 Mod 7 gắn ống giảm thanh Mk11. Nguồn: TQLC Mỹ Những cải tiến mới là súng sử dụng nòng kiểu mới bắn đạn .300 Winchester Magnum, có độ chính xác cao và bộ phận giảm thanh Mk11. Báng súng có thể điều chỉnh với phù hợp với người sử dụng. Khẩu Mk13 sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên, chân súng có thể gập vào dễ dàng hoặc tháo rời; ngoài ra còn có hộp dụng cụ bảo quản, dây đeo, kính ngắm chuyên dụng và hộp đựng để vận chuyển vũ khí. Súng bắn tỉa Mk13 sử dụng kính ngắm cải tiến ban ngày M571, cho độ phóng đại cũng như xạ giới tốt hơn; trong điều kiện ban đêm (hoặc trời mờ, khói bụi), súng sử dụng kính ngắm ban đêm tầm trung AN/PVS-27. Điểm đặc biệt của súng bắn tỉa Mk13 là sử dụng loại đạn chuyên dùng bắn tỉa mới, cho vũ khí tăng hiệu suất về tầm bắn và độ chính xác, đó chính là loại đạn chuyên dùng .300 Winchester Magnum (7.62x67 mm); nhờ sử dụng loại thuốc phóng đặc biệt, nên đạn .300 Winchester Magnum có sơ tốc đạt khoảng 1.000 m/s. Ảnh: Đạn 7.62x51 NATO (trái) và đạn .300 Magnum Winchester. Nguồn: Wikipedia. Vì có sơ tốc cao, cùng với trọng lượng đầu đạn nặng, do vậy độ cao đường đạn của súng không vượt quá nhiều so với chiều cao mục tiêu ở trong tầm bắn hiệu quả (đường đạn đi gần như là một đường thẳng); đường đạn căng của viên đạn, giúp đảm bảo độ chính xác cao khi bắn. Ảnh: Một lính thủy đánh bộ Mỹ đang sử dụng khẩu Mk13. Nguồn: TQLC Mỹ Những người được giao nhiệm vụ thử nghiệm súng Mk13 của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, rất hài lòng với đạn và súng mới; cho phép họ tự tin đánh kẻ thù ở khoảng cách đến 1.100-1.200 m. Trong điều kiện chiến đấu thực tế tại chiến trường Afghanistan, ở địa hình đồi núi, các xạ thủ sử dụng súng Mk13 đã tiêu diệt mục tiêu ở cự ly đến 1.250 m. Ảnh: Một lính thủy đánh bộ Mỹ đang sử dụng khẩu Mk13. Nguồn: TQLC Mỹ Việc Biệt kích Hải quân và giờ đây là Thủy quân Lục chiến Mỹ (thậm chí là cả Mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ) quyết định đưa vào trang bị khẩu Mk13 Mod 7 cho thấy sức mạnh của mẫu súng bắn tỉa này đã được chứng minh trên chiến trường, và thành tích của nó đủ xuất sắc để trở thành một trong những loại súng bắn tỉa đứng đầu thế giới hiện nay. Ảnh: Mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ với khẩu Mk13. Nguồn: Nguồn: Wikipedia. Video Tay súng bắn tỉa số 1 trong quân đội Mỹ - Nguồn: VTV1

